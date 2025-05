Cómo los misiles lanzados por los hutíes desarticulan Israel

El pasado miércoles volvió a caer un misil balístico hipersónico lanzado por los hutíes de Yemen en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, en Israel, paralizando por completo las actividades.

Así fue informado por el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Saree, quien contó que para “el misil logró su objetivo, obligando a millones de ocupantes sionistas a refugiarse y paralizando las operaciones del aeropuerto durante casi una hora”.

Yahya Saree, a través de un comunicado en Telegram, comunicó que “en señal de victoria del oprimido pueblo palestino y sus muyahidines, y en rechazo al crimen de genocidio perpetrado por el enemigo sionista contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, la fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar específica contra el Aeropuerto de Lod (Israel) denominado Aeropuerto Ben Gurión, en la zona ocupada de Yaffa, utilizando un misil balístico hipersónico”

El portavoz aseguró que “el misil logró su objetivo, obligando a millones de ocupantes sionistas a refugiarse y paralizando las operaciones del aeropuerto durante casi una hora.

“Ante los urgentes acontecimientos en Gaza —la continua guerra de genocidio, las masacres diarias y la hambruna causada por el asfixiante bloqueo, y la incompetencia y el fracaso árabe e islámico—, las Fuerzas Armadas, junto con todo el pueblo libre de la nación, se encuentran ante una gran responsabilidad religiosa, moral y humanitaria.

“En consecuencia, trabajará para fortalecer y ampliar sus acciones militares encaminadas a poner fin a la agresión y levantar el asedio, y sus operaciones militares, incluida la prohibición de la navegación aérea en el aeropuerto de Lod y la prohibición de la navegación marítima en los mares Rojo y Arábigo, continuarán hasta que se logre ese objetivo”.

La respuesta israelí fue dada este viernes cuando aviones israelíes atacaron los dos más importantes puertos de Yemen, Al Salif y Al Hudeida, ubicados en el mar Rojo.

EL GENOCIDIO PALESTINO ANTE LA VISTA DEL MUNDO

Los ataques yemeníes, tanto en Tel Aviv como a los barcos mercantes israelíes o en dirección al ente sionista que cruzan el Mar Rojo, son justificados por el genocidio que infringe Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania desde de octubre de 2023, luego de la Inundación de Al-Aqsa protagonizada por el grupo de resistencia Hamas y que propinó una serie de ataques sorpresa a puestos militares en el cerco del enclave palestino.

El ataque provocó la muerte de 1.195 personas, de los cuales 373 eran militares del ejército israelí. Las otras 766 víctimas, entre las cuales hay 36 menores, fueron asesinadas tanto por la milicia de resistencia, como por el propio ejército israelí que aplicó la Directiva Aníbal y atacó a su propia población. Medios israelíes estiman en por lo menos 14 los asesinados por su propio ejército (1).

La venganza israelí bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu, no escatimó en tratados de guerra sobre población civil, el asesinato de niños y civiles por toneladas de explosivos, el cerco y hambruna masivos de la población gazatí y en la condena mundial. Según un estudio publicado en la revista Lancet, en julio de 2024, “no es inverosímil estimar que hasta 186.000 o más muertes podrían ser atribuibles al actual conflicto en Gaza”. El estudio fue hecho basándose en una estimación de la población de la Franja de Gaza en 2022, que se situaba en 2.375.259 habitantes, esto representaría entre el 7 y el 9% de la población total de la Franja de Gaza (2).

Desde esa fecha y pese a un acuerdo de paz alcanzado, que fue violado a las pocas semanas por Netanyahu, la cifra de muertos palestinos ha aumentado. En su más reciente ataque reportado, el ejército israelí bombardeó el lunes Deir al-Balah, Khan Younis, el campo de refugiados de Jabalia y la localidad de Beit Lahia, dejando más de 100 muertos y al menos 200 heridos.

El genocidio también es por hambruna. Según un informe del panel Integrado Seguridad Alimentaria (IPC), citado por la ONU el mismo día, “los habitantes de Gaza siguen en riesgo crítico de hambruna”.

NO ES EL PRIMER ATAQUE

Un ataque anterior yemení al mismo aeropuerto Ben Gurión realizado el 4 de mayo pasado sorprendió las defensas de Israel, las que sólo habían demostrado su fragilidad el 13 de abril de 2024 cuando sus sistemas de defensa no pudieron contener los misiles lanzados desde Irán, en represalia por el ataque a la embajada iraní en Damasco perpetrado por las fuerzas aéreas sionistas.

https://x.com/ECSaharaui__/status/1918976780129440174/video/1

El ataque al aeropuerto perpetrado por los hutíes produjo un enorme cráter de aproximadamente 25 metros de diámetro y varios metros de profundidad.

Durante los días posteriores, Yahya Saree advirtió a todas las compañías aéreas que cancelen sus vuelos al ente sionista, como una forma de presión para parar la masacre que se está perpetrando en Gaza.

https://x.com/BenFRubinstein/status/1697018516593910207/video/1

Según declaró el comunicado de las Fuerzas Armadas yemeníes emitido en la ocasión “esta operación confirma que sigue vigente la prohibición de navegación en ese aeropuerto. Las compañías aéreas que aún no han anunciado la suspensión de sus vuelos deben seguir el camino de las que ya han anunciado anteriormente la suspensión de los vuelos a los aeropuertos de la Palestina ocupada”.

LA RETIRADA DE ESTADOS UNIDOS

El presidente norteamericano, Donald Trump, se vio obligado a suspender la semana pasada los bombardeos contra los hutíes dado el alto costo en recursos que ha significado la resistencia yemení, como el derribo de 7 drones MQ-9 y la pérdida en el mar de dos cazas F-18 Super Hornet integrantes del escuadrón del portaviones USS Harry Truman, uno de los cuales cayó del barco tras una brusca maniobra para evadir un misil de la resistencia.

La embarcación fue enviada para atacar al país árabe junto a una amplia gama de aviones de combate, bombarderos y drones. El blanco de los norteamericanos han sido ciudades y puertos yemeníes. El portavoz del Mando Central, Dave Eastburn, sostuvo que habían impactado más de 800 objetivos hutíes. Sin embargo, el ataque de la terminal de combustible de Ras Isa dejó un saldo de más de 70 civiles muertos.

El costo de dichas operaciones, en tanto, da cuenta que sólo en los primeros 30 días de la campaña norteamericana se perdieron mil millones de dólares, según New York Times (3).

Los hutíes han derribado en las últimas seis semanas, 7 drones Reaper valorados en 200 millones de dólares. Según declaró un funcionario de la defensa de Estados Unidos, se perdieron drones Reaper el 31 de marzo y el 3, 9, 13, 18, 19 y 22 de abril. Que tres de esos hayan sido derribados en la última semana, daba cuenta de que la puntería de los hutíes está mejorando.

En tanto, la pérdida de los dos cazas F-18 Super Hornet, implicó un costo mayor a los 130 millones de dólares, al estar cada uno de ellos valorado en 67 millones de dólares (4). Infodefensa, en tanto, estima en 3 los F-18 perdidos (5).

Los ataques hutíes consistentes en misiles y drones lanzados contra más de cien buques mercantes se inició en noviembre de 2023, logrando hundir dos de ellos que se dirigían hacia Israel. Esto obligó a los barcos del ente sionistas y sus aliados europeos a evitar el Mar Rojo como vía marítima, por donde se calcula pasaban alrededor de un billón de dólares en mercancías cada año.

La resistencia de los hutíes no ha sido sólo contra Estados Unidos e Israel, sino que ganaron experiencia en resistir el asedio de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, países que se vieron obligados a negociar. Los hutíes han adquirido experiencia almacenando sus pertrechos bajo tierra en profundos búnkeres altamente protegidos y de difícil ubicación.

LA HUIDA DE LOS ISRAELÍES

La falta de proyección futura del Estado de Israel depende mucho de su demografía y todo indica que ésta va a la baja. Un reportaje publicado recientemente por el medio israelí Haaretz dio cuenta que el 40 % de los israelíes está considerando abandonar su país. Los datos fueron levantados por una investigación de Ci Marketing, publicada recientemente, la que incluye a los colonos judíos que aún viven en los territorios ocupados.

Los datos refuerzan la tendencia que da cuenta que cerca de 60 mil israelíes abandonaron el país durante 2024, cifra que dobla la del año anterior. Gran parte de los que salieron residían en territorios palestinos ocupados. Según datos de la Oficina Central de Estadísticas (CBS), el 81 % de estos colonos eran jóvenes y familias, principalmente de entre 25 y 44 años.

Entre las razones esgrimidas para partir del ente sionista están la guerra en curso (genocidio), el intento del gobierno de debilitar el poder judicial, el aumento del coste de la vida y, finalmente, que el futuro de los niños podría ser mejor en otros lugares.

Y todo indica que los misiles no dejarán de caer sobre Tel Aviv. Declaraciones recientes portavoces yemeníes han reafirmado su apoyo al pueblo palestino, diciendo que todas sus operaciones cesarán en cuanto concluya la agresión genocida en Gaza y se levante el bloqueo. Agregaron que “nuestro gran pueblo no abandonará al pueblo palestino, que está siendo sometido a un genocidio”.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

NOTAS:

(1) Kubovich, Yaniv. IDF Ordered Hannibal Directive on October 7 to Prevent Hamas Taking Soldiers Captive. Haaretz, 7 de julio de 2024)

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-07-07/ty-article-magazine/.premium/idf-ordered-hannibal-directive-on-october-7-to-prevent-hamas-taking-soldiers-captive/00000190-89a2-d776-a3b1-fdbe45520000

(2) Rasha Khatib; Martin McKeec; Salim Yusufd.Counting the dead in Gaza: difficult but essential. The Lancet. Vol. 404, Issue 10449. pp. 237-238.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext

(3) Helene Cooper, Greg Jaffe, Jonathan Swan, Eric Schmitt, Maggie Haberman. Why Trump Suddenly Declared Victory Over the Houthi Militia. New York Times, 12 de mayo de 2025.



(4) Lolita C. Baldor. Hutíes han derribado 7 drones Reaper de EEUU valorados en 200 millones de dólares en seis semanas. Associated Press 4 de abril, 2025.

https://apnews.com/article/yemen-huties-drones-reaper-ea0d926162f519644ead6dec2dd40970

(5) Tres cazas Super Hornet perdidos y un choque contra un carguero: balance de la campaña del USS Harry S. Truman contra los hutíes. 9 de Mayo, 2025.

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5282965/tres-cazas-super-hornet-perdidos-choque-contra-carguero-balance-campana-uss-harry-s-truman-contra-huties

(6) Noa Limone. 40% of Israelis Say They Consider Leaving the Country. This Is What Keeps Them Here. Haaretz, 12 de mayo de 2025.

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-05-12/ty-article-magazine/.premium/40-of-israelis-say-they-consider-leaving-the-country-this-is-what-keeps-them-here/00000196-c014-d9bf-a1b6-e9b442cf0000