Detienen a pareja de la machi Millaray Huichalaf en medio de conflicto por central de Statkraft en río Pilmaiken

Jaime Uribe Montiel, pareja de la machi Millaray Huichalaf, fue detenido este lunes en la comuna de Perquenco, y posteriormente trasladado a la comisaría de Lautaro, Región de la Araucanía.

El hecho fue denunciado por la propia autoridad espiritual mapuche y defensora del Río Pilmaiken, quien relató que mientras se desplazaban por la carretera, fueron interceptados por funcionarios de Carabineros, quienes no le explicaron los motivos de la detención.

«Me encuentro en Perquenco, un pueblo que queda pasado Temuco hacia el norte muy lejos de nuestra casa, aproximadamente a 300 kilómetros de nuestra casa. Estamos a la orilla de la carretera porque a Jaime lo estaban esperando las patrullas (de Carabineros) nos estaban siguiendo y nos estaban esperando las patrullas como en un control de rutina entre comillas y lo bajaron del vehículo. No le dijeron por qué estaba detenido y en todo esto se armó una trifulca y yo con mi guagua acá al final no pude entender por qué se lo llevaban», indicó.

Sin embargo, la autoridad ancestral que protege el Ngen Mapu Kintuante, en el territorio de Pilmaiken, señaló que presume que la detención de Uribe está relacionada con una causa en Río Bueno, Región de Los Ríos, en el contexto de una reivindicación territorial.

Planteó que se trataría de otro acto de represión y hostigamiento policial por parte del Estado de Chile, en contra defensores del Río Pilmaiken, un territorio ancestral que está siendo amenazado por la intervención de la empresa eléctrica estatal noruega Statkraft, a través de la construcción de una central hidroeléctrica.

«Dicen que tiene una causa de Río Bueno, me imagino que es una de estas tantas causas que tenemos en el territorio por la defensa del río. Cabe recordar que en el año 2013 cuando me tomaron detenida, era el mismo contexto de que iba a comenzar a sacar la luz lo relacionado con la represa de Rucatayo en ese tiempo. Entonces entendemos que es lo que está pasando, ya que la criminalización, la persecución, el hostigamiento que estamos siendo objeto es parte de toda esta artimaña que está detrás de la abierta de compuertas que tanto ofrecen en los medios de comunicación desde julio. Bueno, ya están apostando todo y el Estado está haciendo bien su pega para poder custodiar los intereses capitales noruego», afirmó.

En un audio al que tuvo acceso El Ciudadano, la machi Millaray Huichalaf, señaló que los carabineros trasladarían a Uribe hasta la comisaría de la comuna de Lautaro, de la Provincia de Cautín y que se encontraba en la carretera ya que le habían quitado las llaves del vehículo y que además esperaba la llegada de una persona que pudiera manejarlo para poder dirigirse hasta el recinto policial y tener información sobre el estado de su pareja y padre de su guagua.

«El tema es que ahora se lo van a llevar a una comisaría de Lautaro que es súper lejos de la casa, nosotros vamos a tener que estar ahí, no sé dónde vamos a estar, no tengo quien me maneje el vehículo, estoy esperando que ojalá alguna lamien nos pueda mover de acá para poder seguir a Jaime hasta la comisaría donde se lo van a llevar y hay un policía que se está haciendo la víctima de que supuestamente él le infirió lesiones y todo eso. Así que lo quieren dejar sí o sí adentro», indicó.

«Estamos en integridad bien físicamente con mi guagua estamos bien, pero no sé que más va a pasar de aquí adelante porque como le digo estamos acá en la ruta y esperamos seguir hasta Lautaro y allá poder ir a la comisaría a verlo, a ver cómo está y preguntar cómo está y ver la posibilidad de tener acceso a algún abogado para entrar a verlo que y no esté solo», acotó.

El momento en el que se produjo la detención de Jaime Uribe Montiel fue captado en un video y se muestra a la autoridad ancestral mapuche solicitándole de forma insistente a los carabineros que le explicaran la razón de esta medida.

«Pero si no estoy haciendo nada, ¿por qué está haciendo esto usted?», pregunta la pareja de la machi en el registro, mientras ella pide a los uniformados que le muestren la orden judicial que instruye el el procedimiento.

«¿Por qué lo estás deteniendo?, yo quiero que me muestres la orden de detención», cuestionó la autoridad mapuche.

Asimismo, en el video se puede apreciar que la defensora del Río Pilmaiquén le pide a uno de los carabineros que le devuelva la llave de su vehículo y luego de una discusión, éste le indica que se las entregara cuando llegue una persona que pueda conducir la camioneta.

Detención en medio de conflicto por central de Statkraft en río Pilmaiken

La detención de la pareja de la machi Millaray Huichalaf se produjo en medio del conflicto existente por la construcción y operación de la central hidroeléctrica de Statkraft en el Río Pilmaiken, un espacio sagrado dentro de la cosmovisión mapuche, que junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son concebidos como fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario.

A esto, se suma el hecho que en el lugar donde se levanta la denominada Central Los Lagos, en el sector Carimallin de Río Bueno, se han hallado restos arqueológicos.

En noviembre del 2021 la Corte Suprema ordenó al Consejo de Monumentos Nacionales que realizara una consulta indígena para determinar qué ocurrirá con el hallazgo de restos arqueológicos que se encontraron dentro de la obra, que pretende desviar el río Pilmaiken e inundar más de 150 hectáreas.

En aquella ocasión, el máximo tribunal le dio la razón a las comunidades defensoras del Río Pilmaiken, las cuales han señalado que la empresa Statkraft primero ocultó los hallazgos que demuestran la ocupación ancestral del territorio y luego intentó evitar la consulta.

De hecho, en octubre de 2024, más de 120 comunidades mapuche williche organizadas en el Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü de Río Bueno, denunciaron que Statkraft ha intervenido en este proceso, que aún no se ha concretado.

Según indicaron las comunidades, la estrategia de la empresa noruega incluye la participación de abogados especialistas en derechos indígenas y derechos humanos, que pasaron a ser los abogados de las comunidades cooptadas por la empresa.

Además, acusaron que durante todo el proceso, la compañía le ha negado el derecho de las organizaciones representativas del territorio a participar de manera informada y a través de procedimientos culturalmente pertinentes.

También señalaron que la propia Statkraft ha rechazado que las reuniones de la consulta indígena se realicen en el espacio ceremonial Ngen Mapu Kintuante, sitio que la empresa noruega aún no ha devuelto a las comunidades aún cuando existe una resolución judicial favorable a ellas.

A la par, las comunidades también denuncian que Statkraft oculta y tergiversa información en sus entrevistas.

Un ejemplo de esta estrategia se evidenció recientemente con un reportaje de Canal 13, en el cual se planteó que la Central hidroeléctrica en Los Lagos, está construida pero no puede operar, debido a la consulta indígena.

Según la empresa noruega, el hecho de que el proceso no se haya concretado, ha significado un retraso de tres años para su proyecto hidroeléctrico.

En el reportaje se responsabiliza a las supuestas «tensiones externas entre las comunidades mapuche» de «complicar el proceso que recién cumplió la primera de las cinco etapas que debe sortear».