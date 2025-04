“Feliz porque soy una mujer luchadora”: El valioso video de Julia Chuñil que hoy estremece tras su desaparición

En medio del dolor e incertidumbre por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche de la comunidad Putreguel, un video recientemente difundido revela su amor por el trafkintu, su rol como jefa de hogar y su incansable lucha por rescatar las semillas ancestrales.

«Soy Julia Chuñil pertenezco a la comunidad Putreguel. Estoy invitada por el trafkintu [ceremonia mapuche de intercambio de semillas y saberes]. A mí me gusta participar en los trafkintu, porque uno conversa con la personas, se hace ambiente y también va a rescatar las semillas nuestras que nosotros cosechamos, las arvejas, todas esas cosas», comenzó diciendo la líder mapuche y defensora ambiental, en el registro que fue enviado a sus familiares por el documentalista Victor Gutiérrez Astete, desde los Estados Unidos.

«Siempre he sido invitada a los trafkintu. Me gusta participar. Me gusta llevar arbolitos, me gusta llevar semillas, harina tostada, lo que tenga en mi hogar, lo que hago yo, lo que sale de mi huerto, lo que sale de mi casa. Me gusta participar mucho en los trafkintu. Así se conoce a las lamngenes de otras comunidades. Conversamos, tomamos mate o cualquier cosita nos servimos participando. Siempre alegre, siempre conversando con las amigas que nos hacemos ahí en los trafkintu. Es muy bonito lo que se hace…», explicó.

En el video, la dirigenta lamentó que la ceremonia no pudiera efectuarse en esa ocasióm para poder asistir e intercambiar las semillas.

«Este año, bueno, no lo vamos a hacer por este problema que hay ahora, pero ojalá Dios quiera que se mejore porque nosotros también deseamos de tener que salir. Este año no tenía semilla, muy poca semilla, y le decía a mi hija que nos hace falta de ir a los trafkintu para ir a traer más cositas, porque las otras ñañas también tienen otras cosas que uno no tiene. A lo menos, trajimos tejidos. Fuimos a un trafkintu para el lado de la costa. Trajimos guantes, calcetines de lana. Yo también lo sé hacer, pero por mi trabajo porque yo soy una jefa de hogar, que tengo harto trabajo, que tengo que salir para allá, hay que buscar leña. Entonces no me queda tiempo como para tejer y ponerme a hilar, pero a veces agarro mi huso, por ahí por la calle, en las garitas, y cuando me veían hilandola gente se reía cuando yo hilaba. Yo tirando el huso y pasaban y me hacían señas», narró la presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel.

“Feliz porque soy una mujer luchadora”

En el valioso registro, Julia Chuñil expresó su felicidad por ser una «mujer luchadora» por poder participar en el «trafkintu» y recatar la semilla.

«Yo feliz porque soy una mujer luchadora, soy una jefa de hogar. Siempre me ha gustado, siempre me ha gustado participar en todo. Cuando me invitan. Yo contenta y juntando mis bolsitas de semilla para llevar cualquier cosita. Es muy lindo el trafkintu. Cuando hemos ido a Loncoche, Río Negro, a todas parte hemos salido a los Trafkintu», destacó.

«Pero lo que más me gusta es rescatar la semilla, hasta las plantas de flores, todo, hacer cambio y rescatar siempre la que no se olviden las ñañas [término respetuoso y afectuoso entre mujeres] de rescatar la semilla que es nuestra de nosotros la que tenemos que tener. No ahora que llegan semillas no sé cuánto le nombran el que yo me olvido un poco [transgénicas] que no son las semillas que nosotros cosechamos, vienen de otros lados, pero no son las mismas. Los porotos cada uno tiene su nombre uno los conoce por su nombre, todo y es muy lindo de participar», enfatizó la ambientalista de 72 años.

¿Dónde está Julia Chuñil?

Julia Chuñil pertenece a la comunidad Putreguel, comuna de Máfil, Región de Los Ríos y desapareció el pasado 8 de noviembre de 2024. Desde entonces, ha sido activada una búsqueda por parte de comunidades y familiares.

La desaparición de la activista y defensora ambiental, ha generado preocupación y solidaridad en sectores mapuche y organizaciones sociales.

Movilzación para exigir su pronta aparición con vida

Al cumplirse 5 meses de su desaparición, más de 300 organizaciones de derechos humanos, ambientales, sociales y políticas, tanto a nivel nacional como internacional, han convocado a una movilización para este martes 8 de abril, conla finalidad de exigir su pronta aparición con vida y el esclarecimiento del caso. El punto de encuentro está fijado en la Plaza de la Ciudadanía (Alameda con Teatinos),

A la fecha, no hay responsables de la desaparición de la presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, quien era objeto de amenazas desde años anteriores. Tampoco hay avances significativos en la investigación, como lo ha denunciado su familia. En medio de este escenario de incertidumbre e indignación, el video recientemente difundido en redes sociales, toma especial relevancia al mostra la lucha y el compromiso de Julia Chuñil por el resguardo de la semilla ancestral, la soberanía alimentaria y la identidad cultural mapuche.