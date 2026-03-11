ONU condenó asesinato de gobernador indígena Eutimio Valencia en Colombia: «Refleja los graves riesgos que enfrentan liderazgos y autoridades afro e indígenas»

Tras haber sido secuestrado el pasado 7 de marzo por un grupo de hombres armados que lo interceptaron en una carretera cerca del municipio de Tadó, al sur del departamento de Chocó, el gobernador indígena Eutimio Valencia Duave fue encontrado muerto este martes 10/3.

El hallazgo de su cuerpo fue confirmado por la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Chocó (Orewa), que calificó lo ocurrido como «una agresión contra la cultura y los derechos fundamentales de los pueblos Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule».

El departamento de Chocó, ubicado en el litoral Pacífico del país, es actualmente una de las zonas más golpeadas por la violencia armada en Colombia. Allí, las comunidades indígenas y afrodescendientes deben convivir con las disputas territoriales que protagonizan facciones de la guerrilla del «Ejército de Liberación Nacional» (ELN) y el grupo narco denominado como «Clan del Golfo».

Una vez confirmada la noticia, desde la Organización de Naciones Unidas expresaron su condena por el asesinato del líder indígena, señalando que su homicidio «refleja los graves riesgos que enfrentan liderazgos y autoridades afro e indígenas en contextos de conflicto armado, presencia de grupos armados no estatales y violencia persistente».

«Expresamos nuestra solidaridad con su familia, su pueblo y las autoridades indígenas. Este crimen enluta a las comunidades indígenas del departamento y afecta a quienes ejercen liderazgo en la defensa de sus derechos y territorios», plantearon desde la ONU.

A través de una publicación en sus redes sociales, la oficina de DDHH de Naciones Unidas en Colombia llamó a las autoridades «a investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables y adoptar medidas efectivas para garantizar la protección de líderes, lideresas y autoridades afro e indígenas en Tadó y en el departamento de Chocó».

Finalmente, recordaron que «las autoridades indígenas cumplen un papel fundamental en la protección de sus pueblos, la gobernanza propia y la defensa de los derechos colectivos».

1/Condenamos el asesinato del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, ocurrido tras haber sido reportado como desaparecido desde el 7 de marzo en zona rural del municipio de Tadó, #Chocó.

➡️Expresamos nuestra solidaridad con su familia, su pueblo y las autoridades indígenas.… pic.twitter.com/DKteLPQ2lQ — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 11, 2026

Seguiremos informando.