Protestan por la desaparición de indígena y periodista en Brasil

Representantes de pueblos indígenas del Vale do Javari en Brasil protestaron este lunes contra la desaparición del indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips.

La manifestación tuvo lugar en Atalaia do Norte (AM), municipio cercano a la Tierra Indígena del Vale do Javari, donde los participantes marcharon con carteles, flechas y pancartas por las principales vías de la ciudad para posteriormente realizar una parada en la plaza.

“Queremos justicia para Bruno y Phillips, y que el Gobierno nos ayude a proteger nuestros territorios; no están cumpliendo con su papel, especialmente la Fundación Nacional del Indio (Funai) y el actual presidente de la Funai en este gobierno de Bolsonaro”, declaró el presidente de la Asociación Kanamari, Delcimar Tamakuri.

Asimismo, la coordinadora adjunta de la Unión de Pueblos Indígenas de Vale do Javari (Univaja), Thoda Kanamari, exigió al Poder Judicial tome medidas para encontrar al autor principal para pagar el crimen que cometió contra Bruno Pereira y Dom Phillips.

“Esta movilización es por la justicia, la manifestación demuestra que queremos más celeridad en esta búsqueda”, añadió la líder.

Avances en las acciones de búsqueda

El pasado domingo, la Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javari (Univaja) comunicó el hallazgo de una nueva embarcación en la misma región donde se busca al indigenista Bruno Araújo Pereira y al periodista inglés Dom Phillips.

«Lo que el equipo de búsqueda encontró fue un posible lugar donde los rastros, observados en el borde del barranco, apuntan a que una embarcación podría haber sido arrastrada hasta allí; esta información fue transmitida a las autoridades responsables de las investigaciones y, por ello, el lugar fue aislado para el peritaje», precisó la organización.

En otro orden, la Policía Federal de Brasil reportó este lunes, octavo día de la búsqueda, que fueron encontradas algunas pertenencias del indigenista Bruno Pereira y del periodista Dom Philips, desaparecidos desde el 5 de junio en la zona de la reserva indígena Vale do Javari.

Vale precisar que los objetos hallados corresponden a una tarjeta sanitaria con el nombre de Bruno Pereira y otros objetos que pertenecían a él y a Dom Phillips.

