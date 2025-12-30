Se fue una voz clave del norte: adiós a Leyla Noriega, periodista aymara y fundadora de Radio Ayni

Un profundo luto cubre a la comunidad indígena, al mundo de las comunicaciones y al activismo social del norte de Chile tras el sensible fallecimiento, ocurrido este lunes, de Leyla Noriega Zegarra, destacada periodista aymara, fundadora y directora de Radio Ayni, e incansable defensora de los derechos humanos, las diversidades y la Pachamama.

La noticia, dada a conocer por el medio de comunicación con fines comunitarios conmovió a las organizaciones sociales, gremiales y ambientales de Arica, de la región andina y más allá de las fronteras.

“Desde Radio AYNI compartimos el sensible fallecimiento de nuestra directora, compañera y amiga: Leyla Noriega Zegarra. Mujer Aymara Ariqueña, madre, hija y nieta de Belén. Periodista, activista y defensora de los derechos humanos, de las diversidades y de la Pachamama. Una voz entrañable, querida y poderosa al momento de denunciar y visibilizar problemáticas sociales”, indicaron en un comunicado.

El legado de Noriega, oriunda del poblado altiplánico de Belén, en la comuna de Putre, se define por un compromiso inquebrantable tal y como destacó la radio.

“Respetada por su profundo compromiso, sus convicciones sólidas y moral inquebrantable, demostró sensibilidad durante su labor de comunicadora dando espacio a las plurivoces de los diversos territorios, pueblos, identidades y comunidades en resistencia”, señalaron en el texto compartido en sus redes sociales.

Trayectoria y formación al servicio de la comunidad

Leyla Noriega era una profesional de sólida formación. Egresada de Periodismo de la Universidad de La Frontera, obtuvo un magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Tarapacá y un diplomado en Periodismo de Investigación de la Universidad de Chile. Su carrera no se limitó al ámbito comunitario; trabajó en el servicio público, en distintos medios de comunicación tradicionales, e incluso fue compañera de labores en este diario, El Morrocotudo. Además, ejerció como dirigenta del Colegio de Periodistas de Arica, demostrando su compromiso también con el gremio.

Su pasión por la radio y por visibilizar las causas de los pueblos originarios se materializó tempranamente. Su labor radial comenzó en 2013 con un programa en Radio Juan Gómez Millas, sentando las bases para lo que sería su proyecto más emblemático: Radio Ayni.

El nombre no es casualidad: AYNI es un concepto andino que significa trabajo en reciprocidad, y bajo ese principio, la emisora se dedicó a “dar visibilidad a las voces de los pueblos (principalmente aymara y otros que conviven en la frontera norte de Chile), comunidades, territorios y diversidades, como protagonistas del quehacer periodístico”, siempre desde una perspectiva crítica basada en los Derechos Humanos, la libertad de expresión y acceso a la información y medios de comunicación, tal y como destacó Diario U. de Chile,

Reconocimiento en La Moneda y un legado que perdura

El valor de su trabajo fue reconocido a nivel nacional en 2024, cuando el Ministerio Secretaría General de Gobierno la distinguió en el Palacio de La Moneda con motivo del Día del Trabajador/a Radial, por su aporte a la radio desde la región de Arica y Parinacota.

En esa ceremonia, Leyla destacó que para ella el premio significaba » una oportunidad para visibilizar la temática de los pueblos indígenas”.

“A mí me propuso la Asociación Gremial Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios de la cual soy miembro, por lo que mis agradecimientos para ellos y por este reconocimiento que fue una sorpresa y me deja muy contenta por la labor que he hecho durante tantos años”, subrayó.

Tras su partida, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios e Independientes (ANAMIC), de la cual era miembro activa, expresó su conmoción: “Este año se despide con una noticia que nos tiene conmocionadas y conmocionados. Nuestra compañera, Leyla Noriega ha partido, pero vivirá siempre en nuestros corazones, en la comunicación comunitaria y libre, en la defensa de la naturaleza”. El mensaje concluye enviando un abrazo a todo el equipo “de esta importante radio indígena, y con ella a su familia, en este difícil momento”.

Colaboradora de El Ciudadano

La periodista manifestó su compromiso con el medio ambiente, la revitalización de las lenguas indígenas y la visibilidad de las comunidades y demandas sociales a través de columnas de opinión, podcast, reportajes y con la participación en foros y seminarios a lo largo del país.

Dentro de su trayectoria profesional también se destacó como colaboradora de El Ciudadano desde sus inicios en las versiones impresa y digital.

Un adiós de las causas que abrazó

El impacto de su pérdida resonó en todas las trincheras desde donde luchó. El Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) Arica le rindió un sentido homenaje.

“Gracias por siempre estar presente en las causas justas, por todas las veces que compartimos en la calle, por siempre ser representante activa visibilizando a través de distintas trincheras la lucha de los pueblos y las mujeres indígenas”, indicó la agrupación en un mensaje publicado en redes sociales.

Desde e l Movimiento por el Agua y los Territorios destacaron que Noriega «caminó junto a las luchas de los pueblos, levantando en su espacio radial las injusticias ambientales, resaltando a los pueblos indígenas, impulsando los derechos de las mujeres, defendiendo el rol de la comunicación popular y el periodismo indígena» y además «activó redes de activistas en ámbitos diversos donde siempre buscaba la justicia, el bien común y la solidaridad entre pueblos y personas».

Leyla Noriega Zegarra deja un vacío irreparable, pero también un faro: Radio Ayni, un proyecto que encarna su espíritu de reciprocidad, su voz poderosa y su convicción de que la comunicación es, ante todo, un instrumento de liberación, memoria y defensa de la vida en todas sus formas. Su voz aymara, crítica continuará vigente en las comunidades a las que defendió y apoyó , seguirá sonando en el norte y en todos los territorios donde la lucha por los derechos y la dignidad se mantiene viva.