La cuenta nacional de Twitter del Partido Encuentro Solidario fue hackeada

Recientemente, la cuenta nacional de Twitter del PES (Partido de Encuentro Solidario) ha tenido actividad extraña que no se asocia con sus post habituales. No es un error, al menos no directamente de ellos, resulta que en la tarde del 16 de junio la cuenta fue hackeada, dando lugar a mensajes paródicos que van en contra del discurso del partido.

Hasta el momento, la persona responsable ha subido varios tweets en broma, cambiar la imagen de perfil y responder a las personas con un tono juguetón. Aunque no pareciera que vaya a seguir, debido a que ya lleva más de diez horas sin publicar un nuevo tuit, pero los partidarios del PES sólo han dado un comunicado de que su cuenta fue hackeada. Esperaremos por nueva información.

