Avanza programa de “Fomento a Pequeños Planteles Caprinos de Petorca y Cabildo” financiado por Gobierno Regional de Valparaíso

Importantes y concretos avances se verifican en el desarrollo de programa para la “transferencia fomento rentabilidad pequeños planteles caprinos Petorca – Cabildo” desarrollado por la ONG Progressio Desarrollo Sostenible.

Este proyecto, que es financiado por el Gore Valpo, beneficia a 30 familias de pequeños crianceros, 18 de los cuales son socios de la cooperativa COLEP (de Petorca) y 12 pertenecen a la agrupación de pequeños crianceros de Cabildo.

Conocida con su código BIP 40046224, la iniciativa “aporta con la puesta en marcha de un proceso de mejoramiento productivo centrado en aumentar la calidad de la materia prima introduciendo productoras y reproductores de raza lechera fina y con eso lograr la elaboración de derivados caprinos de alto valor nutricional”, como se sostiene en la web de Progressio.

También considera el mejoramiento de los corrales y de las infraestructuras existentes para un sistema estabulado de gestión; el mejoramiento de la alimentación del ganado introduciendo pequeñas praderas artificiales; y el aumento de la producción en calidad e innovación de derivados y su promoción y comercialización”.

La propuesta tiene la particularidad de imbricar el trabajo de cooperativas campesinas con los esfuerzos de los municipios de Petorca y Cabildo, y contar con la participación de Indap y Prodesal, INIA y CREAS, entre otros..

Avances conjuntos

Transcurrido menos de un año desde iniciado el programa en comento, y dado el estado y ritmo de avance, se contempla que en esta primera renanas de octubre del presente año, la totalidad de las 30 familias beneficiarias del citado programa hayan terminado el mejoramiento de sus planteles.

En entrevista el presidente de Progressio Claudio Trovato expresó que este programa está entrando a una etapa “muy importante”.

Explica que, por las características de esta primera acción, es que, previamente, se diseñó y elaboró, por cada uno de los 30 productores, la tipología de mejora, eso mancomunadamente con los mismos beneficiarios y con las oficinas de INDAP y PRODESAL de las dos comunas”.

“Una cosa importantísima que hay que resaltar, es que también en las obras, tanto en términos de material como en mano de obra, están participando los beneficiarios”, señala Trovato.

Ellos recuperan material que tienen en sus parcelas o ‘prestan horas’, es decir, trabajan físicamente, por ejemplo, si hay que limpiar una parte en la que se va a trabajar, hay que montar una cosa, o hay que desarmar otra cosa. Esto lo hacen porque es su proyecto, su corral su establo y no reciben pago por ello.

“En este caso, se calcula como el aporte concreto de la disponibilidad de los beneficiarios en colaborar en algo que le va a quedar a su casa. No es que se le está regalando. Hay una co-participación, una colaboración, que nos parece absolutamente positiva”, señala Trovato.

Hay que destacar este aspecto del desarrollo de este esfuerzo productivo y que es una característica del trabajo de Progressio: los proyectos no son impuestos ni entregados empaquetados a los beneficiarios si no que se planifican e implementan con ellos, conjuntamente, considerándolos actores protagónicos de los cambios que van en su beneficio.

Estabulación, bebederos y comederos

Trovato abordó en la conversación aspectos específicos del proyecto de fomento caprino en Petorca-Cabildo. Por un lado, indica que durante julio se hizo entrega de material de construcción, a cada uno de los 30 beneficiarios.

“El material -explica Trovato-, sirve para mejorar toda la infraestructura que cuida el rebaño de cada uno de los productores y esto llevó a tener un proyecto por cada uno de ellos, personalizado”.

“Así que ya muy pronto tendremos a todos los productores con su corral nuevecito, bien hecho”, señaló Claudio Trovato tras saborear un “restreto” en un café de la tradicional calle Prat de Valparaíso:

“Estamos en un punto importantísimo, porque mirando los varios componentes, y la proyección del proyecto, es claro que, antes de introducir nuevas cabras, hay que resolver el tema de la alimentación … antes hay que construir la casa de la cabra, que es el corral. Estamos poniendo bases para que la gestión de los rebaños sea conforme y adecuada a lo que viene”.

Trovato, que tiene una larga experiencia internacional en desarrollo de proyectos sociales, comunitarios, de comunicación y productivos y que actualmente pertenece al directorio de la Asociación Chilena de ONGs, comenta que “el espíritu de esta etapa no es solo dar a los productores mejoras e insumos”, sino que también introducir algunas prácticas en el manejo que apuntan a dos cosas, fundamentalmente:

La primera es fomentar la ‘estabulación’, esto es: que las cabras estén dentro de un establo, en el corral y no en los cerros, que es la costumbre, tanto en Cabildo, como en Petorca, lo que deriva en que se pierdan, o se las coman los pumas o perros.

A este respecto Trovato puntualiza:

“El mejoramiento de la infraestructura sirve para generar las condiciones que convenzan a los productores que es mejor que la cabra pueda estar ‘estabulada’, para su cuidado y control”.

Una segunda práctica que se busca fomentar en el contexto de este proyecto productivo dice relación con el manejo del agua.

Detalló el dirigente de Progressio:

“El problema es que no toda el agua le llega a la cabra, porque, por el sistema de beber que tienen, se pierde agua o se echa a perder. Entonces, no solamente la cabra no toma la cantidad de agua que necesita, sino que hay mucho desperdicio”.

Por lo mismo, el representante de la citada ONG informa: “Les vamos a instalar bebederos mecánicos dentro de los corrales en que el animal toca con la nariz un pernito, y con eso permite salir el agua; y el agua va a caer limpia, fresca y solamente la cantidad que la cabra va a tomar. O sea, no hay desperdicio”.

Claudio Trovato estima que con estas mejoras se usará en la producción entre un 30 a 40 por ciento menos de agua que la que se calculó hace sólo un par de meses.

Le consultamos a Trovato: ¿el mejoramiento es en todo lo que concierne a los corrales, por ejemplo, techos?

“¡Todo! En algunos casos, desde cero. Se hace intentando respetar unos principios mínimos … más que una economía circular, es para no desperdiciar recursos, en especial, el natural.

Y el tema del manejo de los alimentos y excrementos, ¿también está considerado?, preguntamos.

“Si, está considerado el tema de ahorrar agua; y el tema del almacenamiento o uso de alimentos, igual. Hay muchos desperdicios de alimentos, porque en muchos casos, ¿qué hace la gente? le tira dentro del corral mismo, un fardo u otros alimentos, y las cabras comen ahí. Obviamente, esto significa que un montón de desperdicios y de suciedad, del corral mismo, quedan ahí”.

No obstante, explica el presidente de Progressio:

“Los técnicos inventaron unos comederos y los corrales nuevos o los corrales viejos mejorados contemplan no sólo bebedores, sino también comederos”.

“Los comederos son, simplemente, una canasta a lo largo del todo el corral, y el alimento, sobre todo el alimento seco, como el fardo, o lo que sea, se coloca y la cabra puede comer ahí, dejando, lo más posible, el piso del corral, limpio”.