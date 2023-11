Cocaína en Rapa Nui: Decomiso histórico de 2,4 kilos preocupa a la comunidad isleña

*Foto de portada: Armada de Chile

Por Fernanda Lizana Abara

Colosales Moai cuya mirada pétrea hipnotiza. Playas de arena blanca y suave. Palmeras que danzan al ritmo del viento. Mar tibio y transparente. Historia oral, mitos y leyendas ancestrales. Música, ukeleles y bailes exóticos. Gente amable, risueña y alegre que recibe a sus visitantes con collares de flores exóticas, coloridas y perfumadas por un aroma a polinesia que embriaga: una cultura única y misteriosa. Rapa Nui es considerado uno de los lugares más atractivos del planeta y es esa fama la que atrae anualmente a más de 150 mil visitantes, y la que mantiene a casi toda la comunidad girando vertiginosa en torno a la industria turística, principal motor económico de la isla habitada más remota del planeta.

Una imagen turística que tiende a idealizar. Lo cierto es que la isla ­–como cualquier otro lugar– tiene luces y sombras, problemas que intentan solucionar: sobrecarga demográfica y contaminación, asuntos políticos y conflictos territoriales indígenas sin resolver con el Estado de Chile, dificultades para abarcar problemas de salud, entre otros.

Autoridad Marítima de Hanga Roa realizó incautación de cocaína que procedía desde el continente (Foto: Armada de Chile )

Hoy se suma otro asunto que tiene a la pequeña comunidad isleña en alerta máxima: el ingreso de cocaína vía marítima ,un secreto a voces que se venía escuchando desde hace años en “el correo del Moai”, término con el que se refieren a las noticias que corren de boca en boca, que comentan y conversan en las calles, en la feria, en la caleta, en el aeropuerto, afuera de la iglesia después de Misa dominical, a la salida de los colegios, en reuniones sociales y familiares.

Ese rumor que partió tímido hace años, es hoy una realidad que golpea fuerte a la sociedad rapanui: tráfico de clorhidrato de cocaína. El pasado 31 de octubre se llevó a cabo el mayor decomiso registrado en la historia de Rapa Nui por las policías, un hito al ser el primero por vía marítima: 2.436 gramos de la sustancia ilícita, equivalente a 290 millones de pesos. Quizá resulte una cantidad de droga menor respecto de otras incautaciones a nivel nacional, pero para una población que se calcula en siete mil habitantes residentes es una cifra importante que ha encendido las alarmas.

Foto: Armada de Chile

Según informó la Armada de Chile, un operativo se embarcó en funciones de aduana a fiscalizar la descarga marítima de una nave de transporte que traía abastecimiento desde el continente. Personal de la Sección de Investigación Policial SIP de Carabineros de Chile y de la Policía Marítima a cargo de la Capitanía de Puerto de Hanga Roa, más la ayuda de dos canes antinarcóticos, detectaron la droga en 20 ovoides escondidos en frascos de mayonesa. Resultaron detenidas dos personas por infringir la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. El procedimiento es parte de un proceso en curso del que no pueden dar más antecedentes, para no interferir con la investigación de 120 días, según comentó el fiscal a cargo Sergio Espinosa Daza.

Ya en el año 2020 la Policía de Investigaciones había entregado información sobre el problema en Rapa Nui, advirtiendo un aumento del 30% en incautaciones de clorhidrato de cocaína respecto del año anterior. En Octubre de 2020 la Brigada de Investigación Criminal había encontrado 1 kilo 95 gramos de la sustancia ilícita, ingresada a la isla mediante una encomienda aérea en cajas de cereales, constituyéndose en la incautación más grande realizada hasta entonces en el territorio insular.

“Creo que no estábamos tan conscientes como comunidad de la magnitud del problema hasta ahora” reflexiona Christian Moreno Pakarati, joven historiador rapanui, autor de varios libros, experto guía turístico y activo en redes de sociales,las que enciende cada tanto con comentarios y críticas constructivas que aportan a la discusión y a generar debate sobre los problemas de su isla. “Es un tema tabú del que no se habla mucho. Este último decomiso va a servir para que el tema esté sobre la mesa y se discuta. Yo salgo muy poco a locales nocturnos –donde supongo es más habitual– y nunca me han ofrecido. No es tan evidente, creo yo, como la marihuana y el alcohol que están muy normalizados acá, lamentablemente. Quizá hemos querido esconder esto bajo la alfombra para no verlo, para no ensuciar la imagen turística de la isla. Se escuchaban rumores, que tal o cual persona consumía o traficaba droga, que la ingresaban no solo por vía aérea sino por mar.Había sospechas de personas porque aparecen de un día a otro con tremendas camionetas, construyen cabañas, lucen su dinero, abren negocios que están vacíos, como fachadas, y uno no los ve trabajar… pero tampoco eso es suficiente para enjuiciar a una persona”.

Al destacado músico rapanui Mito Manutomatoma este tema le toca muy de cerca. Ganador del Festival del Huaso de Olmué 2022 y del premio APES el 2004 al mejor grupo folclórico, su experiencia incluye musicalizar la película animada Ogú y Mampato en Rapa Nui, y ser cantautor del tema principal de la teleserie Iorana de Televisión Nacional de Chile. Lamentablemente, cuenta, no sólo la música lo ha llevado a los titulares de prensa. Hace varios años estuvo detenido por intentar ingresar cocaína a la isla: “Cometí un grave error y pagué con cárcel. Fue una experiencia terrible de la que aprendí mucho. En esa época estaba viviendo en Santiago, con mi carrera en alza y con un grave problema de adicción. La vida nocturna y bohemia es complicada, te ofrecen de todo. Viajé a la isla de regreso para alejarme de ese mundo y tratar de dejar la cocaína. Traje una cantidad pequeña para consumo personal pues el síndrome de abstinencia es muy complicado, no puedes dejarla de un día para otro. Intenté desintoxicarme muchas veces. El sistema de salud público no funciona bien para el tratamiento de adicciones, lo viví en carne propia. Tuve que recurrir al sistema privado y es carísimo, no todos tienen la capacidad económica para abordarlo. Hay que entender las adicciones como una enfermedad, no es un asunto de voluntad. Senda acá en la isla apenas tiene recursos, el hospital tampoco da abasto para tratar adicciones, ya sea al alcohol, marihuana o cocaína. El estigma social es otro tema que no ayuda, me apuntaron con saña en prensa como el principal traficante de droga de la isla. Pude rehabilitarme y de a poco rehacer mi vida, retomar la música y recuperar la confianza de mi familia y de mi entorno. Es difícil luchar contra esto, antes no se veía mucho cocaína en la isla y ahora es cada vez más común, te ofrecen en todos lados, rapanui y continentales. Espero que con este último gran decomiso las autoridades tomen medidas. Me preocupan nuestros jóvenes y los niños, por eso trabajo en mi guardería infantil enseñándoles el amor por la isla, por su cultura, por la música, por nuestra lengua, el respeto y cuidado de su cuerpo, y a cultivar la tierra”.

Marcando historia como el primer político rapanui en llegar al Congreso Nacional, el diputado por la región de Valparaíso Hotuiti Teao no tardó en reaccionar y manifestar su preocupación. Solicitó al Gobierno aumentar presupuesto para implementar un Plan Antidrogas para Rapa Nui, que considere mayor financiamiento al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA; más fiscalización en los puertos marítimos y aéreos; y capacitación exclusiva para personal de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas.

“Lo ocurrido debe ser una señal de alerta para las autoridades respecto al mecanismo utilizado para el traslado de la droga y la falta de fiscalización desde el lugar de origen, ya que se permitió que esta embarcación zarpara desde el continente sin problemas, lo que no puede volver a ocurrir. Necesitamos un plan que considere más recursos para los programas preventivos de Senda, con el fin de entregarle herramientas a toda la comunidad para evitar que el consumo de drogas altere la vida de la isla y contamine a nuestros niños, niñas y jóvenes, así como también financiamiento especial para la rehabilitación”, dijo. Por último, el legislador es enfático en asegurar que “debemos evitar que este tipo de delitos se vuelvan cada vez más comunes y afecten la imagen internacional de Rapa Nui y la calidad de vida de todos sus habitantes”.

Para Moana Tepano Contesse el tema no es algo reciente y la entrada de drogas duras como la cocaína a la isla, sumada al abuso de alcohol, muchas veces va de la mano con la violencia que afecta y repercute fuerte en la vida de niños, jóvenes y futuros adultos. La joven rapanui de 21 años es activista medioambiental y presidenta de la agrupación Mo’a Mau con la que ha participado de algunas iniciativas de Senda Previene en la isla.

“Creo que se necesita educación de calidad integral sobre prevención y consumo de drogas, educación emocional y sobre salud mental. En la isla hay trastornos mentales que no se están tratando como se debería, y que también influyen en el consumo problemático de sustancias y alcohol. En Rapa Nui hay mucha sabiduría ancestral que aún prevalece y que podría aportar mucho a volver a conectar con nosotros, con la naturaleza, con los valores de nuestra cultura como el Mo’a, el respeto. Percibo a la isla como una pequeña burbuja alejada del mundo, donde muchos jóvenes recurren a las drogas y al alcohol quizá por sentirse aislados y aburridos, lo que no les permite surgir al no ver otras posibilidades. Sería bueno generar instancias de participación, espacios de esparcimiento y entretención acordes a los intereses de nosotros los jóvenes, no impuestos desde los adultos, sino generados en conjunto», planteó.

«Existe en general un adultocentrismo y considero necesario empoderar a los jóvenes. También es importante poder salir de la isla, estudiar, aprender, ver otras realidades y perspectivas, ampliar la mirada para luego regresar y aportar de vuelta a solucionar nuestros problemas, sin olvidar nuestro origen”, señaló.

Sigue leyendo: