Diez cantoras populares de Los Ríos revelan su vida y arte en nuevo libro

“Siempre digo que la música me salvó la vida (…) Hoy en día esta es mi pega, no tengo otra, pero me hace feliz, porque hago lo que amo”. Las palabras de la cantora riobuenina Gloria Chacón, expresan muy bien el sentimiento que inundó la Carpa de la Ciencia del CECs en Valdivia, durante el lanzamiento del libro Cantoras Populares de Los Ríos, de la profesora y gestora cultural Natalia García.

Gloria es una de las diez artistas regionales cuya historia y obra es recogida en las páginas de este nuevo título, parte de la Colección Patrimonio de editorial Libros Verde Vivo, publicado gracias al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en la modalidad de Apoyo a Ediciones/Libro Único.

Durante la presentación, el presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, Roberto Guerra, felicitó la iniciativa de visibilización y rescate de estas cantoras populares, indicando que “sé lo que significa el proceso de edición y elaboración de un texto y más aún esto de poner en valor, darle nombre, darle rostro a lo que muchas veces no es más que tradición”.

La autora, Natalia García, en conversación con Pablo Caamaño, director de Libros Verde Vivo, entregó algunas claves de su libro, basado en una investigación de un equipo de profesionales vinculados a las comunicaciones y la música, iniciada hace seis años en diversas comunas de la Región de Los Ríos. “En 2016 no estaba tan en boga el tema del patrimonio cultural inmaterial, era muy poco lo que se hablaba y nosotros quisimos hacerlo crecer, porque encontramos en cada una de estas mujeres una motivación y una pasión que nos movió hasta el día de hoy. Como proyecto hemos tenido varias acciones, como el Festival Sureal, la feria que se sumó ahora y este libro”, explicó. “Esto comienza a través de un viaje, un viaje cultural de un grupo de personas que creyó que era importante visibilizar esta expresión oral, que era importante visibilizar cada historia porque motiva a seguir adelante a muchas más mujeres que en algún minuto se ven obstaculizadas en el trabajo artístico”, agregó.

Cantoras Populares de Los Ríos revela las motivaciones, sentimientos, historias y canciones de Gloria Chacón (Río Bueno), Ester Navarro (Lago Ranco), Lidia Buitano (Mashue – La Unión), Isabel Nahuil (Panguipulli), Luz Acuña (Quinchilca – Los Lagos), María Pichipillán (Neltume), Eva Stuardo (Paillaco), Marcia Paredes (Valdivia), Elena Catripán (Coihueco – Panguipulli) e Isleña Antumalén (Isla Huiapu – Futrono).

La presentación de la obra contó con la presencia de la Seremi de las Culturas de Los Ríos, Antonia Torres, así como de representantes regionales del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) y de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia (CCM).

Con este lanzamiento se dio inicio oficial a la Feria de Raíz SuReal y al 4° Encuentro de Cantoras de Los Ríos.

