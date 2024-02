GORE Valparaíso y Subsecretaría de Prevención del Delito firman convenio de televigilancia móvil en la región

El pasado 30 de enero, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, realizaron la firma del “Convenio Marco de Colaboración Televigilancia Móvil en la Región de Valparaíso 2024-2026″.

Este programa que asciende a los 1.691 millones de pesos financiados por el Gobierno Regional de Valparaíso (GORE), tiene como objetivo extender dicho plan de seguridad, junto con aumentar la operación de drones de televigilancia de seis a ocho.

También busca avanzar en materia mejoras tecnológicas, que incluyen la incorporación de capacidades térmicas y la implementación de una sala espejo en el GORE.

En concreto, la firma del convenio se traduce en la continuidad operativa de los drones, aumentando a 8 drones en la región; junto con su mejora, lo que permitirá su uso en otro tipo de contingencias, tales como apoyo en el combate de incendios, búsqueda de personas, monitoreo y control en zonas cordilleranas o zona costera, controles nocturnos, entre otros.

Con la habilitación de una sala de crisis o sala espejo en el Gobierno Regional de Valparaíso, se busca disponer de imágenes en vivo, control de contingencias y tomar decisiones para el control de situaciones. Esta sala contará con las imágenes en vivo, provenientes desde los drones, adicionalmente se pretende contar con imágenes desde las municipalidades que cuenten con salas de operaciones con cámaras de televigilancia.

Asimismo, a modo de complemento del sistema de drones y sistemas televigilancia, se considera el uso de pórticos de lectura de patentes, equipamiento que permite recolectar información y, a su vez, compartirla con las policías para el registro y detección de vehículos con encargo por robo.

El acuerdo también incluye mejoras en la capacidad de las actuales cámaras de vigilancia en algunas unidades, para complementar la detección de placas patentes. Esto a través de un software que con la imagen permita obtener la data de las patentes, lo que complementará a los pórticos de lectura.

El Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, destacó la importancia de disponer, a través del Gobierno Regional de Valparaíso, de herramientas para mejorar la seguridad de vecinas y vecinos de la región.

«Hemos destinado enormes recursos para vehículos policiales, recursos para habilitar el primer Centro de Investigación de Delitos Medioambientales, no hay otro en el país. También estuvimos habilitando e inaugurando el módulo 104 y el módulo 115 de la cárcel de Valparaíso , y además hemos ratificado un convenio de trabajo y colaboración que va desde el año 2024 al 2026, vamos a darle continuidad al sistema de televigilancia aérea, vamos a pasar de 6 drones a 8 drones, las imágenes que capturan los drones son medios probatorios para llevar a los delincuentes a la cárcel», indicó.

La autoridad recordó que los drones también «nos van a permitir tener buena precisión para el tema del combate de incendios, buscar a las personas que están desaparecidas por ejemplo, los vamos a dotar de mejoras tecnológicas, vamos a tener una sala espejo en el Gobierno Regional».

«La seguridad no tiene que ver solamente con fuerza y medio, no solamente tiene que ver con el refuerzo policial, no solamente tiene que ver con dotar de mayores equipamientos, también tiene que ver con cómo somos capaces de recuperar nuestros barrios y recuperar nuestros barrios también es un propósito del Gobierno Regional de Valparaíso”, planteó.

Sobre la continuidad del programa de televigilancia móvil en Valparaíso, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destacó que “la región d se va a ubicar a la vanguardia a nivel nacional en las capacidades tecnológicas».

«Más de 1.600, casi 1.700 millones que son aprobados por el Gobierno Regional, liderado por el Gobernador Mundaca, que van a permitir que no solamente se dé un salto en capacidades tecnológicas, más drones, más cámaras, portales, sino que también una sala espejo; las instituciones del Estado tendrán mejores herramientas para hacer su trabajo y cumplir con su responsabilidad».

«Los gobiernos regionales y los municipios cumplen un rol en prevención del delito, pero la responsabilidad es del Estado, interconectando municipios, interconectando tecnología (…) Hemos estado con vecinos y vecinas que están convencidos que cuando se unen a sus autoridades y refuerzan el trabajo, nuestras policías son más fuertes, nuestros funcionarios municipales de seguridad son más fuertes, nuestro Ministerio Público puede trabajar con mayor eficiencia. Yo creo que esta es una buena noticia para Valparaíso”, afirmó.

Lanzamiento del programa FNDR “Bellavista siempre seguro”

Cabe destacar que la firma se realizó en el marco del lanzamiento de “Bellavista siempre seguro”, proyecto que asciende a casi siete millones de pesos, adjudicado a la Junta de Vecinos n°23 Cerro Bellavista y financiado por el 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del GORE, el que consiste en la instalación de veinte cámaras de vigilancia en cerro Bellavista, en Valparaíso, lo que contribuirá en la seguridad de más de 6.000 vecinas y vecinos del lugar, quienes también podrán acceder al monitoreo de dichas imágenes a través de internet.

El alcalde de la comuna de Valparaíso, Jorge Sharp, valoró la puesta en marcha del sistema de vigilancia en cerro Bellavista, puesto que «sin duda aquí el Gobierno Regional está abriendo una posibilidad para que vecinos como los del cerro Bellavista puedan contar con una red de cámaras comunitarias que va a hacer que el cerro sea mucho más seguro».

«Esta es la línea que, a mi juicio, hay que seguir profundizando, alejados de los discursos estridentes, alejados del populismo penal, sino que poniendo los recursos donde corresponden, donde están las comunidades organizadas como la de la Junta de Vecinos del Cerro Bellavista», planteó.

El edil indicó que en mayo próximo “comienza a implementarse el cambio completo de las luminarias de toda la ciudad.

«Estamos hablando de una inversión que el Gobierno Regional nos ha ayudado a gestionar por más de 5.000 millones de pesos que va a permitir que de noche Valparaíso se vea mucho más claro, mucho más iluminado. Vamos a partir por el plan de Valparaíso y esta primera etapa incluye además 18 cerros (…) son más de 5.000 luminarias que le van a cambiar la cara de noche a nuestra ciudad» destacó Sharp.