Lanzan de manera gratuita cartilla de las aguas insulares de Chiloé que mapea conflictos socioambientales en el territorio

"El principal objetivo es que este documento circule primero por Chiloé y luego en otros espacios del continente, para visibilizar las problemáticas socioambientales del territorio chilote, con sus particularidades y elementos comunes con lo que ocurre en otros espacios", explicaron desde la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas (AMIPA), autoras de la iniciativa.

Autor: El Ciudadano
La cartilla de las aguas insulares de Chiloé es un trabajo que, durante 2 años, viene realizando la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas (AMIPA) y ahora, tendrá su lanzamiento y distribución gratuita en el Museo Regional de Ancud este sábado 24 de enero a las 11 horas.

El producto pretende ser un insumo pedagógico para el conocimiento de los conflictos socioambientales presentes en el archipiélago.

Al respecto, Evelyn Arriagada, integrante de AMIPA, explica que quienes asistan a la instancia podrán encontrar contenido referente a los distintos tipos de conflictos o problemas asociados a la crisis hídrica en Chiloé, la diferenciación de los impactos de esta crisis de agua en las mujeres, así como también reseñas históricas sobre la cordillera de Piwchen y Pirulil y su significado para el pueblo mapuche williche.

Además, podrán encontrar un mapa del archipiélago de Chiloé que ilustra algunos conflictos o problemáticas que evidencian las distintas amenazas a las aguas insulares.

En el lanzamiento también se hará una introducción al proceso que implicó la construcción del mapa y los resultados de la investigación realizada, además de contar con artistas locales como Varinia Paz y Varsovia Viveros, quienes compartirán su música y poesía.

La jornada contará, además, con la presencia de una integrante de una comunidad indígena, quien comentará sobre los proyectos energéticos presentes en su territorio.

«En esta instancia se entregarán cartillas gratuitamente a las y los asistentes, pero posteriormente se distribuirán en escuelas y organizaciones interesadas en este insumo», puntualiza Evelyn Arriagada.

«El principal objetivo de AMIPA es que este documento circule primero por Chiloé y luego en otros espacios del continente, para visibilizar las problemáticas socioambientales del territorio chilote, con sus particularidades y elementos comunes con lo que ocurre en otros espacios», añadió la dirigenta socioambiental.

Para cerrar, Deisy Cona, también integrante de AMIPA, señala: «Creemos que este trabajo puede ser significativo como apoyo pedagógico para facilitar la reflexión y profundizar el conocimiento de nuestro territorio desde una perspectiva socioambiental y feminista situada, con el fin de abordar, desde una mirada crítica, los cuidados, problemas y conflictos que se generan en torno a las aguas».

