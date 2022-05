«Si no hay transporte se nos acaba la vida a nosotros acá»: Vecinos de Isla Santa María llevan una semana aislados del continente por falta de barcaza

"No podemos seguir así. Se está arriesgando la vida de la gente, la vida de los vecinos. Tengo 6 horas médicas de adultos, de endoscopía que llevan años esperando. Se puede morir un paciente de cáncer porque no sabe, y si no hay transporte se nos acaba la vida a nosotros acá en la isla", indicó Aurora Chamorro, presidenta de la Junta de Vecinos de la isla.