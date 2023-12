Valdivia: Hombre abusa sexualmente de trabajadora en almacén y es golpeado por vecinos

Este fin de semana, se viralizaron en redes sociales unas imágenes de una cámara de seguridad de un almacén del sector de Las Ánimas, Valdivia; donde se evidenció un incómodo momento que tuvo que pasar una trabajadora del local.

Según diferentes medios, el hecho se registró el pasado 23 de diciembre cuando el sujeto ingresó al almacén y tras darse cuenta que la vendedora estaba sola, se colocó detrás de ella para rozar su parte íntima.

El video fue publicado por la trabajadora del negocio, que a través de cuenta de Instagram denunció el hecho.

La joven señaló que el hombre, identificado como Lucas Zúñiga, se colocó detrás de ella, quien sintió «un primer rose», no obstante, en ese momento no le tomó importancia.

«Había preguntado por hamburguesas veganas después y habi me puntea cuando me agache, reaccione y me dice si ya me voy, lo deje encerrado y fui a pedir ayuda», escribió la mujer en la red social.

De acuerdo con la publicación, el hombre fue golpeado por los demás vecinos, quienes hicieron justicia con sus propias manos.

«FUNA A ESTE DEGENERADO QUE ME ESTABA PUNTEANDO! LUCAS ZÚÑIGA DE VALDIVIA

aclaro que esto paso en Valdivia, sector Las Animas. Estaba en mi trabajo, segundos antes había entrado mi mamá cuando ella se fue entro este tipo, en el cual miro si se había ido mi mamá y miro a ver si estaba acompañada en el negocio, al ver que estaba sola pregunta por helados le indique en dónde están y se gana atrás mío y sentí un primer rose y no le tome importancia (si me persegui por mi celular) había preguntado por hamburguesas veganas después y habi me puntea cuando me agache, reaccione y me dice si ya me voy, lo deje encerrado y fui a pedir ayuda, le sacaron la ctm y afuera me pide perdón y le comencé a pegar y me rasguño y salió corriendo! se le ve clara la cara al DEGENERADO CULIAO!», escribió.