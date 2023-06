«Vergonzosa imagen»: Orrego denuncia alta contaminación en el río Mapocho

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó este viernes la basura que se ha evidenciado en el río Mapocho, en medio de la emergencia que se registra en la zona producto de las fuertes lluvias que azotan al país desde este miércoles.

Esto, luego de que se desbordara el canal Santa Marta, debido a la gran cantidad de agua que llevaba por las precipitaciones, pero también por culpa de que tenía basura, refiere Bío Bío.

Ante esta situación, el gobernador Orrego se pronunció en redes sociales y calificó de «vergonzosa» la cantidad de basura que se puede observar en el río Mapocho.

«Vergonzosa imagen del #Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos. Protegernos y cuidarnos entre [email protected] es una tarea colectiva», escribió en la red social Twitter.

En la imagen compartida por el gobernador se puede observar una importante cantidad de basura.

Po esta razón, se está trabajando para poder permitier el curso de las aguas con normalidad y evitar una emergencia

Cabe recordar que, el río Mapocho se desbordó en el sector de Noviciado en horas de la madrugada y amenaza con subir hasta el nivel de la Ruta 68 en el puente Mapocho.

