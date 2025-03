Acoso, hostigamiento y desprecio: Testimonio de una mujer en el Ejército de Chile

En un nuevo caso que pone en entredicho las condiciones internas del Ejército de Chile, la excadete Danila Andrea Báez González, ha presentado una demanda contra el Fisco, específicamente contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Su denuncia no solo apunta a un ambiente de discriminación y acoso sistemático dentro de la institución, sino que expone la falta de protocolos efectivos para la protección de los derechos fundamentales de sus integrantes.

El caso, actualmente en trámite en el 1º Juzgado Civil de Valdivia, busca una indemnización de perjuicios por un monto de $1.396.000.000, reflejando el daño físico y psicológico que sufrió la demandante.

«Entré al Ejército con un sueño, pero salí con una pesadilla», dice Danila Báez en conversación con El Ciudadano.

La exuniformada ingresó al Ejército en 2004 con la esperanza de construir una carrera militar. Desde pequeña, había mostrado interés en la disciplina y el esfuerzo físico, destacando en atletismo y en su rendimiento académico. Su meta era servir a su país con honor y compromiso, pero lo que encontró en la institución fue un ambiente tóxico que la empujó al límite.

Desde sus primeros días en la Escuela de Suboficiales, Báez comenzó a experimentar un trato hostil por parte de sus superiores y compañeros. Según su relato, fue sometida a constantes cuestionamientos sobre su vida personal, insinuaciones sobre su orientación sexual y una serie de prácticas de aislamiento y humillación.

«Me llamaban ‘macho’, me decían que no pertenecía ahí. Yo solo quería entrenar, dar lo mejor de mí, pero en lugar de eso, me convirtieron en un blanco de burlas y desprecio«, recuerda Báez aún afectada.

Danila describe episodios de hostigamiento que incluyeron insultos, exclusión de actividades y cuestionamientos invasivos por parte de oficiales y suboficiales. En un ambiente altamente jerárquico y masculinizado, cualquier señal de diferencia parecía suficiente para convertirla en blanco de burlas y represalias.

Uno de los episodios más perturbadores ocurrió en 2005, cuando el teniente Gonzalo Salcedo, en presencia de otros soldados, la cuestionó sobre su vida íntima con frases como: «¿Eres virgen?», lo que generó un ambiente de burla y comentarios inapropiados dentro del grupo.

Además, sus compañeras T.F, B.M y K.T, difundieron rumores sobre su supuesta orientación sexual, instando a otros a no relacionarse con ella. Estas agresiones sistemáticas la llevaron a sentirse cada vez más aislada dentro de la institución.

La situación se volvió insostenible cuando las prácticas de acoso se intensificaron. Báez fue asignada a trabajos forzosos en condiciones inadecuadas por orden del capitán Carlos Sebastián Castillo Gómez y el teniente Nicolás Zamora Cuevas, recibiendo equipamiento defectuoso a propósito, siendo sometida a castigos arbitrarios en la Escuela de Suboficiales. Incluso, en varias ocasiones, sus pertenencias personales fueron sustraídas o dañadas con la aparente complicidad de sus superiores.

El caso de las duchas y las fotos: La invasión a su intimidad

Uno de los episodios más traumáticos que vivió Báez ocurrió en las duchas del cuartel. «Un día, mientras me duchaba, me di cuenta de que se reían unas compañeras y que me habían grabado a escondidas. Era una sensación de terror absoluto», relató Báez.

Según su testimonio, la grabación habría sido organizada por sus compañeras T.F y B.M, quienes la hostigaban regularmente.

El abuso no terminó ahí. Días después, descubrió que se estaban compartiendo fotos suyas mientras se cambiaba de ropa. «Cuando vi que las imágenes circulaban entre los soldados, sentí que me habían arrebatado mi dignidad. No podía creer que nadie hiciera nada para detenerlo», confiesa.

Báez intentó denunciarlo, pero sus superiores minimizaron la situación, calificándola de «bromas entre compañeros» y negándose a investigar el origen de las imágenes.

Años después, en su intento por obtener más información sobre su paso por la Escuela de Suboficiales, Báez logró contactar a personas que aún tenían vínculos con el Ejército. «Estas personas me advirtieron que no querían exponerse, pero me confirmaron lo que ya sospechaba: que hubo ensañamiento, mentiras y mucha maldad contra mí», señaló.

Fue entonces cuando, en una de esas conversaciones, le hicieron una pregunta clave: «¿Recuerdas qué compañera usaba mucho el celular?». Báez comenzó a dar nombres y, al mencionar a K.T, la respuesta la dejó helada. «A ti te sacaron fotos y te grabaron en las duchas, y luego eso lo transportó K.T al capitán Castillo», le revelaron.

El impacto fue devastador. Báez quiso saber qué se había hecho con esas imágenes y quién las había visto. «Me dijeron que el capitán Castillo, cuando se reunía con su personal de planta, les mostraba esas supuestas fotos y videos donde, según él, yo me masturbaba para otra mujer».

«Cuando escuché eso, no lo podía creer. Era imposible. Las duchas eran abiertas, siempre había compañeras entrando y saliendo. Yo me duchaba rápido porque no quería que me molestaran. Todo fue una mentira, armada para justificar que me dieran de baja. Lo que hizo el capitán Castillo fue inventar una historia para ganarse la aprobación de los demás y asegurar que yo no siguiera en la institución«, relata Báez.

El costo de hablar

A pesar de sus intentos por denunciar estos hechos a través de los conductos regulares del Ejército, Báez se encontró con una barrera infranqueable: la indiferencia y la complicidad de la cadena de mando.

Cuando finalmente logró exponer su situación ante el director de la Escuela de Suboficiales, el coronel Roberto Moreno Dueñas, en lugar de recibir apoyo, se encontró con la negación de sus superiores, quienes minimizaron los hechos y descartaron cualquier tipo de investigación seria.

Su resistencia y determinación de continuar su carrera chocaron con un sistema que, en lugar de corregir las irregularidades, optó por empujarla fuera de la institución.

La persecución en su contra se intensificó al punto de que su estado de salud comenzó a deteriorarse. Fatiga extrema, estrés y problemas musculares fueron algunas de las secuelas de un ambiente que le resultó insoportable. Ante la certeza de que su permanencia sería insostenible, Báez decidió solicitar su baja voluntaria en 2012, una decisión forzada por el hostigamiento sistemático al que fue sometida.

¿Hasta cuándo el silencio?

El caso de Danila Báez no es un hecho aislado. Numerosos testimonios de exmilitares y soldados han denunciado un patrón de abuso, discriminación y encubrimiento dentro de las filas del Ejército de Chile.

Sin embargo, el silencio y la impunidad siguen siendo la norma.

«¿Cuántas más deberán sufrir antes de que el Ejército de Chile tome medidas reales para erradicar el acoso y la discriminación en sus filas? Si la justicia chilena no responde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ser el escenario donde finalmente se exija responsabilidad al Estado de Chile«, reflexiona Báez antes de despedirse.

*Las identidades fueron resguardadas por razones judiciales.