¿Apología al asesinato? Una periodista pregunta por qué EE.UU. no mata con drones a Maduro

La periodista venezolana Carla Angola, residenciada desde hace años en EE.UU., cuestionó la política de guerra extraterritorial empleada por el gobierno de Joe Biden y preguntó por qué si Washington podía llegar hasta Afganistán para asesinar a un líder de Al Qaeda, no hacía lo mismo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

«¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? No estamos haciendo, obviamente, apología de su asesinato, pero es una pregunta válida», aseveró Angola durante la emisión de su programa televisivo, que transmitió el lunes desde Miami el canal estadounidense EVTV y que fue colgado en redes sociales con el título: «Un dron tiene el nombre de Maduro«.

Angola utilizó como contexto para su pregunta el reciente asesinato del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que según Biden, se ejecutó el pasado 30 de julio en Kabul, Afganistán, durante un ataque aéreo estadounidense en el que se empleó un dron lanza misiles, reseña RT.

“EEUU usa un drone y desaparece al segundo al mando de Al Qaeda y todo el mundo se pregunta en redes por qué no hacen lo mismo con Nicolás Maduro”, eso dice a su invitado Carla Angola incitando al magnicidio del Presidente y haciendo el periodismo basura que siempre ha hecho pic.twitter.com/JtyFxz7XZl — Lucía Eugenia Córdova (@luciaeugenia) August 2, 2022

La presentadora argumentó que la validez de su pregunta radicaba en que si EE.UU. fue capaz de ir a Afganistán a matar a un enemigo, por qué en Venezuela, conociendo que «el régimen de Maduro» es cercano a Irán, Rusia y China, Washington no tomaba medidas al respecto.

Antonio de la Cruz, presidente del think tank Interamerican Trends, que era el entrevistado del programa, le respondió a Angola: «Venezuela para la administración de los EE.UU. no es una amenaza a su seguridad y por eso no toman ese tipo de decisión».

De inmediato, la presentadora interrumpió al entrevistado: «¿Y eso tiene algún sentido?, ¿que no vean al régimen de Maduro como una amenaza a su seguridad?», cuestionó.

Sin dejar que el entrevistado respondiera la interrogante, Angola lanzó una serie de acusaciones —sin mostrar pruebas— contra el gobierno venezolano al asegurar que pretendería «llenar de droga a EE.UU.».

«¿Cómo es posible que vean a Maduro como una amenaza?»

Notablemente afectada en sus expresiones, la periodista siguió acusando al gobierno de presidente Nicolás Maduro de tener «dentro del territorio» venezolano «a los rusos, a los iraníes y a los chinos», lo que según ella se traduce en una «amenaza» contra EE.UU.

«Además están amenazando a EE.UU. con una respuesta si llegan a pisar Taiwán. ¡Venezuela es el epicentro de todo eso! ¿Cómo es posible que no lo vean (a Maduro) como una amenaza?«, insistió. Sin embargo, el entrevistado reiteró que Washington no considera a Caracas como un potencial peligro.

En esa línea, expresó: «En el momento que ellos [EE.UU.] sientan que es una amenaza, no tengas la menor duda, Carla, que va a haber ese tipo de operaciones«, sostuvo De la Cruz, quien aseveró que si era por el tema de drogas, el gobierno estadounidense también tendría que atacar a México.

Angola no mencionó en su programa el atentado con drones que se ejecutó el 4 de agosto de 2018 contra el Maduro, mientras el mandatario ofrecía un discurso en un acto público en una de las principales avenidas de Caracas.

Sobre ese hecho, el Gobierno venezolano denunció que el ataque fallido fue ejecutado con tres drones cargados de explosivos y que detrás del intento de magnicidio estaban sectores de la oposición venezolana residenciada en Miami, así como los gobiernos de EE.UU. y de Colombia.

