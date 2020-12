¿Puede el asesinato del científico iraní provocar una nueva guerra en Medio Oriente?

Mohsen Fakhrizadeh era un desconocido para la mayoría, hasta este viernes 27 de noviembre, cuando fue asesinado. El científico iraní era conocido por quienes seguían el programa nuclear de la República Islámica. Incluso, los cuerpos de seguridad occidentales -Estados Unidos y Europa- lo consideraban “importante”.

Quizás por ello, los medios iraníes minimizaron su importancia. Lo presentaron como un científico e investigador involucrado en la búsqueda de soluciones contra la pandemia del COVID-19. Sin embargo, al momento de su asesinato, era custodiado por varios guardaespaldas, así que tan “común” no era.

Además, Irán otorgó a Fakhrizadeh el estatus de “mártir”, en un funeral de estado en Teherán. El ataúd se mostró rodeado de flores y fotografías de él, junto con retratos de Qassem Suleimani, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica asesinado por un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Bagdad en enero.

Altos funcionarios del Gobierno, incluido el ministro de defensa, el general Amir Hatami, asistieron a la ceremonia. En el acto, prometió que el Gobierno “redoblará el trabajo” que desarrollaba Fakhrizadeh. Además, atribuyó el asesinato al archienemigo de Irán, Israel.

Mohsen Fakhrizadeh era un desconocido para la mayoría de los iraníes

Cómo se ejecutó el asesinato de Fakhrizadeh

Un día después, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani, señaló al grupo de oposición iraní exiliado Mujahideen-e Khalq y también a Israel. Denunció que se utilizaron “dispositivos electrónicos” para disparar, porque “ningún individuo estuvo presente en el sitio”.

Los medios iraníes precisaron que Fakhrizadeh fue acribillado con una ametralladora automática por control remoto, colocada en una camioneta a 150 metros de distancia. Dos balas lo golpearon en el costado y una en la espalda. Un guardaespaldas que intentó cubrirlo también recibió varios disparos.

Un informe reciente de Forbes -citado por la BBC– reveló que las ametralladoras y otras armas terrestres controladas a distancia hoy se usan ampliamente en Medio Oriente. Son empleadas tanto por ejércitos profesionales, como por milicias ilegales.

La agencia de noticias FARS reseño que la operación duró tres minutos y terminó con la explosión de la camioneta. Por su parte, otros sitios de noticias afirman que las armas fueron activadas por satélites. Imágenes en redes sociales muestran una carretera llena de escombros y sangre, y un vehículo acribillado a balazos.

Las agencias de inteligencia iraníes son presionadas para que expliquen cómo una figura tan prominente pudo ser asesinada a plena luz del día, en una carretera tan cerca de la capital. Un elemento es seguro: se trata de un fracaso masivo de la contrainteligencia para los jefes de seguridad de Irán.

Vientos de cambio a favor de Irán (?)

Hasta la fecha, nadie se atribuye la autoría del atentado. Sin embargo, las hipótesis que se manejan en Irán -según The Guardian, apuntan a un móvil político. En ese sentido, destacan dos posibles motivos:

Poner obstáculos y atentar contra posibles mejoras en las relaciones entre Irán y la nueva administración estadounidense. En enero de 2021, Joe Biden asumirá la presidencia y podría seguir el carril de Barack Obama, dando una oportunidad al diálogo con Teherán. Provocar a Irán para que ejecute un acto de represalia contra Israel. Con ello, alentaría una guerra asimétrica que los enfrentaría con Estados Unidos, Israel Arabia Saudí y otros estados árabes aliados.

“Los enemigos están pasando por semanas estresantes (…) Son conscientes de que la situación global está cambiando. Por eso, tratan de aprovechar estos días para crear condiciones inestables en la región”, declaró el presidente iraní, Hassan Rouhani.

Indudablemente, Rouhani se refiere a Donald Trump, Israel y Arabia Saudita como los “enemigos” de Irán. Y esos “vientos de cambios” serían el cambio de administración en Estados Unidos.

Biden dejó en claro durante su campaña electoral que deseaba volver a unirse al pacto nuclear con Irán. Este se firmó durante el gobierno de Obama en 2015 y luego Trump lo abandonó en 2018. La realidad es que Teherán espera con ansias la posibilidad de un alivio de las sanciones con Biden en la Casa Blanca.

Por qué Israel sería el responsable

Muchos informes de prensa señalan al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como uno de los pocos líderes mundiales que habló directamente sobre el científico, años atrás.

En 2018, dijo que varios “documentos” obtenidos por su país mostraban que Fakhrizadeh dirigía un programa secreto para desarrollar armas nucleares. Incluso, instó a la gente a “recordar ese nombre”. Desde entonces, Fakhrizadeh era descrito por Israel como el “padre” del programa de armas nucleares de Irán.

La agencia BBC recordó que Teherán acusó previamente a Israel de asesinar a otros cuatro científicos nucleares iraníes entre 2010 y 2012. Sin embargo, en este último, sus autoridades se han negado a comentar sobre el asesinato, reseña The Guardian.

Además, el asesinato ha sido condenado hasta ahora por Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. Pero, Israel y Arabia Saudita guardan silencio.

¿Por qué no pudo ser Estados Unidos? Recordemos que en enero Trump se jactó del asesinato del principal comandante militar iraní, el general Qasem Soleimani. El acto se perpetró con drones estadounidenses y el mandatario no tardó ni una hora en asumir la autoría del suceso. No habría motivos para que esta vez decidiera ocultar que fue una operación “dirigida” por él.

Es factible una venganza de Irán

Durante el funeral, el ministro de Defensa reafirmó la determinación de Irán de vengar el asesinato de Fakhrizadeh. “Los enemigos lo saben, y yo como soldado les digo: ningún crimen, atentado terrorista ni acto estúpido quedará sin respuesta por parte del pueblo iraní”, enfatizó.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, exigió un “castigo definitivo” para los responsables del asesinato de Fakhrizadeh.

Por otro lado, Irán ha tenido una historia muy larga y bien establecida de evitar conflictos directos en la región, desde el final de la guerra Irán-Irak en 1988. Aunque altas figuras políticas y militares lanzan amenazas en los medios, en ocasiones anteriores sus palabras distan de sus acciones.

Aunque es cierto que no puede descartarse por completo una venganza bien marcada, antecedentes recientes hablan por sí solos. En enero, Irán evitó una escalada importante tras el asesinato de Soleimani por parte de Estados Unidos.

A pesar de que se trató de una figura muy importante dentro de las Fuerzas Armadas, la respuesta de Irán fue un ataque limitado con misiles en las bases que albergan a fuerzas estadounidenses en Irak.

Además, Washington ha dejado claro que un ataque iraní contra Israel desencadenaría una respuesta militar, y Teherán lo sabe. En tanto, The Guardian, asegura que no hay evidencia de despliegues navales estadounidenses. Tampoco se ve a Israel moviendo baterías antimisiles. Entonces, parece que no se anticipa una escalada rápida.

Ahora bien, aunque una represalia a pequeña escala es una posibilidad, la toma de posesión de Biden en cuestión de semanas puede limitarla a cero.

Qué papel jugará Biden en el conflicto con Irán

Desde BBC, The Guardian y The New York Times, algunos analistas especulan que este asesinato no tenía la intención de paralizar el programa nuclear iraní. Más bien, sería un mensaje para el presidente electo Joe Biden, quien asumirá el cargo en enero.

En teoría, Teherán ve que la turbia administración Trump llega a su fin. A su vez, alberga esperanzas de que Biden decida retomar el acuerdo nuclear y alivie las sanciones. Por eso, el mensaje pudo ser un spoiler dirigido a la nueva política exterior norteamericana.

Incluso, medios israelíes reseñados por BBC lo interpretan como una señal para Biden. El mensaje sería que Israel “no se quedará callado” si busca volver a unirse al acuerdo nuclear de Irán.

Desde que Trump abandonó unilateralmente el pacto nuclear, Irán decidió obviar lo prometido allí y ha ido aumentando su arsenal de uranio enriquecido. El Gobierno niega un interés en desarrollar armas nucleares, pues asegura que su investigación tiene fines pacíficos.

Tras este asesinato, el Parlamento iraní comunicó que las futuras inspecciones de las Naciones Unidas de los sitios nucleares deben terminar. Mientras tanto, los otros signatarios del pacto (Irán, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China) se reunirán en Viena el 16 de diciembre para discutir cómo preservar el acuerdo.

