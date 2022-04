Brasil: Lo que devela sobre la dictadura el hallazgo de una fosa clandestina

Nascido em Pirajuí (SP), em 1922, Aluízio Palhano Pedreira Ferreira, foi morto na Ditadura, preso ilegalmente por agentes a serviço do governo federal em maio de 1971.



Foi presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e ligado à Vanguarda Popular Revolucionária pic.twitter.com/DiukDZU0FJ