«Cathy On Tour»: El viaje de Barriga a Madrid con fondos municipales que Fiscalía tiene en la mira

Era el 14 de octubre de 2019, y los medios nacionales informaban el percance de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con la ministra de Sanidad Española de aquella época María Luisa Carcedo, quien luego de saludar a la autoridad europea, afirmó que le había faltado el «segundo beso», dejando a Carcedo con el rostro estirado.

Todo lo anterior, en el contexto de su participación como edil de la Primera Conferencia de la Red Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, tras una invitación emitida desde el viejo continente.

Sin embargo, dicho viaje que fue considerado como un triunfo para la gestión de Barriga, ahora está en la mira de la Fiscalía Metropolitana Oriente, siendo parte de la investigación que actualmente la mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Según los antecedentes a los que tuvo acceso el Equipo de Investigación de El Ciudadano, la Fiscalía de Alta Complejidad de Santiago envió un correo al Comité Organizador de la Conferencia Hispana, para solicitarle el detalle e información sobre la invitación enviada a Cathy Barriga, puesto que, su asistencia y traslado fue financiado con fondos municipales.

«Dentro de los antecedentes investigados tomamos conocimiento que una de las personas investigadas cuyo nombre es Cathy Barriga Guerra asistió con fondos públicos chilenos a un congreso realizados por ustedes el que se tituló como “I. Conferencia de la red hispana de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores” realizada en Madrid entre el 15 de octubre de 2019, organizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Hechos que podrían ser constitutivos de delitos en nuestro país considerando los fondos utilizados«, se lee en el correo enviado por el Ministerio Público el 6 de septiembre, y en el que no se logra verificar si hubo respuesta o no desde España.

Incluso, al revisar el perfil de Instagram de Barriga, se pueden observar diversas fotos de su viaje a Madrid, en donde fue acompañada por su hijo menor y su equipo municipal. Es más, en los registros aparece la exalcaldesa abrazando un peluche gigante, paseando con su hijo en chocolaterías, y en lugares de la capital española.

El Ciudadano conversó con el abogado especialista en Administración Municipal, Jorge Gutiérrez, quien al analizar lo expuesto en este artículo, sostuvo que los viajes para asistir a convenciones, conferencias, seminarios que tengan directa relación con el beneficio a la gestión municipal de un alcalde y su mejora en políticas públicas, suelen ser costeados con fondos públicos, ya que, está establecido en la normativa. No obstante, para el experto existe una excepción de estos viajes, que es cuestionable, y lo que gatillaría la investigación de la Fiscalía en el Caso Barriga.

-En cambio, si esas convenciones, seminarios, no son actividades propias del municipio, si no son cuestiones más bien personales, en ese caso no deben ser costeados por fondos municipales, sino que por su propio dinero. Eso es lo cuestionable que ha sido esta práctica de los municipios, que utilizan estos como eventos con el objeto de que supuestamente lo que van a hacer va a ayudar en definitiva a la administración del municipio, pero finalmente lo utilizan como una especie de descanso, porque a veces, muchas veces van al seminario, pero después hacen actividades que se salen de ese acto propiamente tal-, dijo Gutiérrez.

Debido a lo anterior, este medio contactó a la Fiscalía Oriente quienes confirmaron la existencia de este nuevo antecedente en la investigación contra Barriga, y lo que estaría complicando aún más su situación judicial.