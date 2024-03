Claudio Crespo está involucrado en el caso: Carabinero es condenado a cinco años de cárcel por homicidio frustrado en contra de estudiante

Durante la mañana del 19 de abril de 2018, el estudiante de la Universidad Arcis, Cristhián García, participaba de una manifestación en el frontis de su casa de estudios, sin embargo, fue atropellado por un carro de Fuerzas Especiales -patente B484-, el que le provocó graves lesiones como fracturas y contusiones en cadera, piernas y brazos, siendo trasladado a la exPosta Central. Pero, según versión de testigos, García fue atropellado en dos oportunidades: Primero por una camioneta de Carabineros, y luego por el vehículo de Fuerzas Especiales.

Debido a lo anterior, y tras seis años de investigación penal, se comprobó la identidad del funcionario de Carabineros que atropelló al estudiante: cabo primero, José Patricio Fonseca Córdova.

Según la acusación de Fiscalía, Fonseca -de la dotación de la 40º Comisaria de Fuerzas Especiales-, quien se encontraba de servicio “Contingencia Plan Marcha”, condujo, sin estar atento a las condiciones, el bus

marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 515, color verde olivo, PPI B-484 por calle Libertad, desviando su desplazamiento hacia la derecha, impactando a la víctima.

Por su parte, Lorenzo Morales, abogado de García, sostuvo durante el juicio oral que el joven quedó en el suelo, inconsciente, mientras se bajaban del carro policial seis carabineros a detener a García, lo que fue impedido por los estudiantes que se encontraban allí, quienes forcejearon con carabineros para llevarse el cuerpo inerte a la exPosta Central, que incluso los médicos señalaron que si esos estudiantes no hubieran procedido de este modo, podría haber sido otro el resultado. Carabineros llegó al recinto asistencial y esposaron a la víctima, en cumplimiento de una instrucción particular que nunca existió, lo que constituye un hecho gravísimo.

Es más, durante el juicio quedó en evidencia la contradicción de versiones y ocultamiento de información de los funcionarios policiales involucrados en el caso, especialmente en las distintas versiones entre Fonseca y el jefe de sección, Francisco Silva.

«Julio Jaramillo, Jorge Martínez, Alex Martínez, Francisco Silva, Moisés Padilla y Orlando Silva, no fueron contestes en sus declaraciones ni siquiera en el número de detenidos llevaban el día de los hechos, algunos dicen, 10, otros 3, tampoco lo son en lo referente al recorrido del vehículo Sprinter, unos dijeron que el acusado Fonseca dejó de manejar y no habría llegado a la Posta Central, lo que difiere de lo que dijeron en el sumario. Es así que aseveró que el acusado Fonseca llegó a la Posta Central, manejando, y que previamente dio persecución al vehículo que auxilió a Cristian García (…) En el sumario administrativo estos funcionarios indicaron que auxiliaron a la víctima, sin embargo, los videos demostraron que ello no fue así», alegó Morales en el juicio.

Sin embargo, en el sumario administrativo de la institución se revela la participación de un reconocido exfuncionario policial: El exteniente Claudio Crespo, acusado de cegar a Gustavo Gatica en noviembre de 2019.

En la investigación interna de Carabineros, se demostró que el día de los hechos a través de la central CENCO, se estaba ubicando a Cristhian García para saber en donde se encontraba, es más, el general de Inteligencia Julio Jaramillo, fue el único que reconoció que Claudio Crespo llegó a la Posta Central y habló con Fonseca. Pero, otros carabineros que estaban allí, explicaron que no saben si eso es así, menos aún conocen el tenor de la conversación con Crespo, lo que sería un hecho grave, porque se perpetua la ley del silencio. Ante esto, durante el juicio se confirmó que Crespo conversó a solas con Fonseca después del atropello.

Finalmente, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó por homicidio frustrado al cabo primero José Fonseca, quien recibió la pena de cinco años y un día de presidio efectivo.

Para Lorenzo Morales, es una sentencia ejemplar en contra de un funcionario de Carabineros, ya que, es un caso emblemático de DDHH, y que está muy satisfecho con la condena. Además, Morales desmintió la información que circuló en diversos medios de comunicación respecto al fallecimiento de Cristhián García.