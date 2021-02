Colombia: testimonios del drama que viven los campesinos olvidados por la justicia

Con ese testimonio comienza el corto documental “Desplazados: historias olvidadas del Cesar”, realizado por el movimiento PAX en Colombia. Trata sobre un grupo de campesinos del corredor minero del departamento del Cesar (norte), víctima de desplazamientos forzados y otros hechos victimizantes.

Pero, su historia puede pertenecer a campesinos de cualquier departamento colombiano. Hablamos del país más desigual de Latinomérica en tenencia y distribución de la tierra, según un estudio de la ONG Oxfam International de 2018. “El 1% de las fincas más grandes ocupan 81% del país. El 80% de la tierra con uso agropecuario está dedicado a la ganadería. Por tanto, solo 20% a la agricultura”, señala el informe.

Un caso reciente se remonta al distrito de Turbo, departamento de Antioquia. Desde julio pasado, “campesinos reclamantes de tierras en los corregimientos de Macondo y Blanquiceth son víctimas de amenazas, agresiones y presiones por parte de los administradores de la Hacienda Flor del Monte, que está en disputa judicial”.

“Los administradores, acompañados de hombres armados, exigen la entrega del 50% de los predios habitados por los campesinos, víctimas de violaciones de derechos humanos, desplazamientos y despojos”. Así lo denunció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que trabaja desde hace décadas con ellos. Su propósito es promover la paz, la justicia y el cambio político no violento.

Precisamente, la reforma agraria es una exigencia del pueblo colombiano desde el inicio del conflicto armado, por allá en 1960. Incluso, fue el primer punto que se negoció en el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC-EP).

El día de la firma nació la esperanza de una reforma agraria en el Congreso. Pero, rápidamente murió al llegar Iván Duque a la presidencia, en agosto de 2018, debido a su irrespeto de cada punto del acuerdo. Incluso, hasta obligó a una facción de las FARC a retomar las armas, cansados de ser víctimas de persecuciones y asesinatos selectivos.

La Reforma Rural Integral planteaba, entre muchos aspectos, “crear una bolsa de tierras de distribución gratuita y devolver sus terrenos a los campesinos despojados durante el conflicto armado”. Lamentablemente, con el uribismo al poder sucede lo contrario: en lugar de restitución de tierras se ejecutan cientos de despojos ilegales por parte de terratenientes.

En junio, el medio colombiano Contagio Radio reseñó: “Magistrados de restitución de tierras fallaron a favor de campesinos y comunidades étnicas despojadas de sus predios”. El hecho está documentado en 5.611 sentencias entre 2012 y 2020.

“Como resultado, 66 empresas — multinacionales, agroindustriales, mineras — beneficiadas generalmente por la violencia paramilitar, fueron condenadas a restituir tierras, suspender títulos mineros y anular hipotecas bancarias”.

Todo esto sucede en un país, citando al canciller venezolano Jorge Arreaza, cuyo gobierno “hizo de la mentira una política de Estado”. “No saben de campos de mercenarios en su territorio. Tampoco son responsables del fracaso del acuerdo de Paz, ni de asesinatos a líderes sociales y de masacres. No financian paramilitares, no aumentan la producción de drogas”, todos hechos de conocimiento público que pretenden evadir.

Pero, el Gobierno de Duque en lugar de hacer cumplir esas sentencias a favor de los campesinos, es cómplice de quienes roban sus tierras. Peor aún, lleva los falsos positivos de Uribe al plano agrario, contra los mismos campesinos de Colombia.

“Estoy en la lucha, afortunadamente no me encontraba en la región cuando me fueron buscar. Me mandaron a decir que no me iba a pasar nada malo, pero que no fuera más nunca. Y me robaron todo el ganado, regalé las tierras por un valor insignificante”.

Testimonio de campesino en el corto documental “Desplazados: historias olvidadas del Cesar”