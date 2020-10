Correos filtrados por New York Post crean nuevo frente de guerra entre Trump y Biden

El miércoles -14 de octubre- las redes sociales explotaron en torno a una publicación del New York Post (NYP) sobre Joe Biden. El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos habría tenido contacto con «un alto funcionario» de una compañía de energía ucraniana. Resulta que esta polémica se convirtió en el foco de una controversia tras el despido del fiscal que investigaba la empresa.

El contacto entre el exvicepresidente de Barack Obama y el empresario ucraniano Vadym Pozharskyi fue a través de su hijo Hunter Biden. Así lo reveló un correo electrónico citado por el NYP en su publicación que también involucra a su otro hijo, Joseph R. Biden Jr.

Pozharskyi, exasesor de la junta de Burisma Holdings, a la cual pertenecía el hijo de Biden, agradeció a Hunter en un correo electrónico de abril de 2015 por haberlo invitado a Washington. También por brindarle «la oportunidad de conocer a su padre”.

Esto ocurrió aproximadamente un año después de que Hunter se uniera a la empresa gasífera que en ese momento -2015 y 2016- era investigada por el fiscal general ucraniano, Viktor Shokin.

Joe Biden y su hijo Hunter Biden

Según el entorno de Trump, Biden habría forzado la destitución del fiscal que investigaba a la empresa mediante una llamada telefónica al expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Shokin dejó de ser fiscal general en marzo de 2016.

Un correo electrónico de mayo de 2014 también indicó que Pozharskyi buscó el consejo de Hunter sobre las formas en que “podría usar su influencia” en nombre de Burisma.

Según el NYP, la comunicación contradice una afirmación de Biden de que no ha hablado con su hijo sobre sus negocios. Sin embargo, el correo electrónico no detalla el alcance de la reunión o si Biden habló con su hijo al respecto.

La publicación sirvió para que inmediatamente, el candidato republicano Donald Trump acusara a Biden por supuestos vínculos con la empresa ucraniana. Este argumento lo utilizó para decir que el exvicepresidente presionó para que se destituyera al entonces fiscal y así «beneficiar» a su hijo Hunter.

¿Fake news contra Biden?

Entre los correos citados por el NYP destaca uno enviado por el ejecutivo ucraniano el 17 de abril de 2015. Allí agradece a Hunter el que le «invite a Washington, darme la oportunidad de conocer a tu padre y pasar un tiempo juntos. Es realmente un honor y un placer».

Estos correos dejan en una situación compleja a Biden, quien siempre negó cualquier implicación directa con el trabajo en Ucrania de su hijo. «Nunca traté nada que tuviera que ver con Ucrania. Siempre hemos mantenido todo separado», llegó a decir Biden en un debate durante la carrera por la nominación.

En septiembre pasado, dos presidentes del comité republicano del Senado intentaron revivir las acusaciones en torno a los tratos de Hunter en Ucrania. Pero, su informe abrió pocos nuevos caminos al descubrir que su papel en la junta de Burisma puso a los funcionarios del Departamento de Estado en una posición “incómoda”.

Entre tanto, el comando de campaña de Biden rechazó la información reseñada por el NYP sobre sus hijos, Joseph R. y Hunter. La queja de los demócratas llevó a que redes sociales como Twitter y Facebook consideraran la publicación como dudosa y de inmediato limitaron el acceso al artículo.

El informe, que apareció apenas tres semanas antes de las elecciones, se basó en material proporcionado por los aliados republicanos de Trump. Desde hace meses, el presidente intenta empañar la campaña de Biden con la vida personal de su hijo.

Los republicanos alegan que Biden «se había reunido con un asesor de una empresa de energía ucraniana en cuya junta Hunter se desempeñaba». Sin embargo, al revisar los horarios y las reuniones de Biden, ese encuentro nunca se realizó.

Andrew Bates, un portavoz de la campaña democrata habló sobre el tema. «Hemos revisado los horarios oficiales de Joe Biden desde el momento y no se llevó a cabo ninguna reunión, como alega el New York Post».

Sin embargo, otras fuentes sostienen que el supuesto «correo electrónico» que Pozharskyi envió a Hunter sería infundada. El argumento es que «la autenticidad de la correspondencia por correo electrónico citada por el NYP no se pudo verificar de forma independiente», añade una información publicada por The New York Times.

¿Por qué se bloqueó la información en redes?

Horas después de publicarse el artículo, Facebook informó que decidió limitar la distribución de la historia en su plataforma para verificar si las afirmaciones eran verdaderas.

Por su parte, Twitter dijo que bloqueó el artículo porque incluía números de teléfono y direcciones de correo electrónico personales. Este hecho viola sus reglas de privacidad en infringe su política sobre materiales hackeados o pirateados.

Las acciones de Facebook y Twitter provocaron de inmediato en Estados Unidos fuertes reacciones de los republicanos. La bancada de Trump asegura que las plataformas de redes sociales los censuran.

Según el NYP, el artículo se basa en correos electrónicos recuperados de un ordenador que supuestamente habría pertenecido a Hunter. Este habría sido llevado a reparar a un servicio técnico en el estado de Delaware y nunca lo recogieron. La información llegó al exalcalde de Nueva York -y abogado de Trump- Rudy Giuliani, quien entregó una copia al rotativo neoyorquino.

El senador republicano Ted Cruz, quien preside actualmente un subcomité de Supervisión y Derechos Federales, remitió una carta al presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey. En ella denunció que «no sólo prohiben a sus usuarios compartir la noticia, sino también al New York Post la oportunidad de colgar contenido propio».

Al bloqueo de la publicacion se sumó el bloqueo de la cuenta personal de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, quien compartió la historia. La senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, una aliada incondicional de Trump, calificó la acción de Twitter como «despreciable» y la denominó «la verdadera interferencia electoral».

Facebook, Twitter y YouTube reciben criticas de Trump y otros republicanos desde hace años por supuestamente censurar sus opiniones. Las empresas, ubicadas en el liberal Silicon Valley niegan esas afirmaciones.

El NYP denunció que Twitter no sólo bloqueó el acceso a sus noticias sobre los correos entre Hunter y la empresa ucraniana. Al parecer, también mostraba a los usuarios que intentaban acceder a la noticia una alerta advirtiendo que la página del periódico podría ser «no segura».

Este jueves -15 de octubre- el NYP volvió a publica otra información sobre los correos electrónicos a los que accedieron, que según ellos «revelan cómo Hunter Biden intentó cobrar mucho dinero en nombre de la familia» al relacionarse con la empresa china CEFC China Energy.

Entre tanto, Hunter sigue siendo parte de la campaña debido a que Trump insiste en que el hijo de su contrincante -quien lo aventaja en las encuestas por más de 10 puntos porcentuales- participa en negocios turbios. Asimismo, dice que todo lo habría conseguido gracias a la ayuda de su padre como vicepresidente de Estados Unidos, durante el gobierno de Obama.

