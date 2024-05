Daniel Jadue habla a días de ser formalizado: «Todos los delitos que me imputan son falsos»

Quedan pocos días para la formalización de uno de los alcaldes más reconocidos de los últimos años. La Fiscalía fijó para el 29 de mayo, la audiencia de formalización en contra de Daniel Jadue, quien deberá iniciar su defensa frente a los cinco cargos formulados, luego de una investigación de tres años.

Estafa, cohecho, fraude al fisco, administración desleal y ocultación de bienes, son las imputaciones que hará la fiscal, Giovanna Herrera, en el marco de una denuncia de la empresa Best Quality, que acusa al edil de Recoleta de haber recibido una coima en alcohol gel y mascarillas, y también de haberlos engañado con un negocio que nunca ocurrió.

Es por este motivo, que El Ciudadano conversó en exclusiva con el alcalde y excandidato presidencial, Daniel Jadue, quien por primera vez abordó en profundidad una a una las imputaciones, insistiendo en su inocencia.

Alcalde, la empresa Best Quality alega que fueron inducidos a cometer un error a través de engaños en una transacción comercial durante la pandemia. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-Antes que todo, agradezco la oportunidad de abordar estos temas, porque a través de algunos medios de comunicación y también ciertos actores políticos se han hecho variadas interpretaciones muy alejadas de la realidad. Al mismo tiempo, se han hecho afirmaciones y juicios, incluso, antes de ejercer mi derecho a defensa. Y en esto soy muy enfático, lo he dicho antes y lo sostengo nuevamente, jamás me reuní con representantes de la empresa Best Quality ni tuve ningún tipo de contacto con ellos en relación con la compra de insumos por parte de ACHIFARP.

Sin embargo, la empresa aporta evidencia fotográfica de supuestas reuniones en su oficina, ¿cómo explica eso?

-En el contexto de mi candidatura presidencial era común que distintas personas visitaran la Municipalidad y solicitaran fotos conmigo. Eso ocurre hasta el día de hoy. La Municipalidad de Recoleta es una institución con política de puertas abiertas y cada vez que alguien lo solicita accedemos a saludos y fotografías, sin problemas. No tengo noción alguna del momento de esa fotografía que adjuntan como prueba, pues son muchas las personas con las que me tomo fotografías espontáneas. Sí tengo certeza de que jamás me reuní con esas personas para realizar algún tipo de negociación. De hecho, en la carpeta investigativa, estas personas dicen que me reuní con ellos el 1 de julio de 2020, sin embargo, mi agenda corrobora que tuve otras actividades, entre ellas una entrevista en el programa online de radio Recabarren.

Según el alcalde, hay muchas contradicciones en las declaraciones de quienes lo denuncian, y que espera que la Fiscalía no caiga en el juego de estas personas. En el caso de Cesar Ramírez, no es primera vez que se autodenuncia en otros casos. Incluso, Jadue explica que ya ha sido condenado anteriormente por estafa en un caso de exportación de frambuesas congeladas.

-Este señor defraudó a varios países vendiendo fruta falsamente catalogada como orgánica. César Ramírez, propietario de Frutti di Bosco, fue condenado el año 2019 por falsificar documentos de exportación para facilitar el plan. Entonces, usted comprenderá que el peso de la prueba de la Fiscalía para inculparme es a lo menos poco seria-, dice la máxima autoridad de Recoleta.

Respecto de la estafa, la Fiscalía alega que hubo engaño por su parte hacia la empresa, ¿es así?

-No hubo ningún engaño por mi parte, porque no hubo reunión o espacio de encuentro con ellos, lo que dicen es completamente falso. La compra de los insumos médicos, que es abierta y transparente, se concretó con las personas encargadas de aquello. La compra se hizo en medio la escasez de insumos médicos y de altos precios en medio de la pandemia. Esto fue una práctica lamentable de muchos empresarios que ordenaron subir los precios para aprovecharse de la pandemia. Hoy salen a la luz muchos más antecedentes, por ejemplo, en el caso de la venta de oxígeno a los hospitales, por lo tanto, creo que el engaño vino desde la otra vereda. De mi parte, puedo decir que la Asociación actuó de buena fe, intentando abastecer a más de 100 municipios asociados en medio de la pandemia. Los retrasos en los pagos fueron consecuencia de esta situación excepcional, pero en ningún momento hubo intención de estafar. La Asociación incluso intentó negociar con la empresa para resolver la situación, se les ofrecieron varias modalidades de pago, pero ellos optaron por iniciar un proceso judicial. Nunca quisieron que se resolviera esa deuda. Y la verdad, en ese momento, no entendíamos cómo una empresa se oponía a que le pagaran una deuda.

En cuanto a esto, el alcalde aclara que la imputación de estafa se basa en una autodenuncia de un vendedor comisionista de la empresa Best Quality, pero no existe ningún otro antecedente que respalde estas afirmaciones más allá de la declaración de esta misma persona.

-Por lo tanto, lo que se genera es una deuda por no pago, pero al mismo tiempo, se ofrecen (desde la Asociación) alternativas para saldar la deuda y estos no son aceptadas por la empresa. Estábamos frente a un diferendo comercial, pero muy lejos de una estafa como sostiene la Fiscalía-, comenta Jadue a este medio.

No obstante, hay informes del OS7 de Carabineros, que afirman que usted había solicitado, a cambio de otros negocios como abastecer los supermercados populares, una donación de insumos médicos que luego fueron a parar a una sede del PC de Recoleta, ¿es cierto eso?

-No hay evidencia alguna que certifique o compruebe que yo haya pedido una donación, porque eso nunca ocurrió. Quienes lo sostienen son las mismas personas que no aceptaron que la Asociación pagara la deuda, son las mismas personas que dicen que me reuní con ellos y son las mismas personas que luego se autodenuncian y las mismas personas que han sido condenadas por estafa en otros casos. Ellos dicen tener fotografías de mascarillas y alcohol gel en el local del partido, pero resulta que nadie recibió aquello, no hay una sola prueba, ni un nombre, ni un testigo, no hay nadie que haya recibido esa supuesta donación.

Pero alcalde, hay un mensaje de WhatsApp entre Matías Muñoz y el vendedor de Best Quality que menciona una donación para usted…

Primero, ese supuesto WhatsApp no salió ni de mi teléfono ni yo estuve en ese intercambio de mensajes. No puedo hacerme cargo de lo que escriban o digan terceras personas. Nunca tuve un intercambio por WhatsApp con personas de esa empresa y eso es muy fácil demostrarlo y es lo que haremos en este proceso.

Entonces, ¿cómo responde a la argumentación de la Fiscalía sobre la existencia del delito de cohecho en su caso?

-El cohecho no existe, insisto, jamás pedí una donación a cambio de ningún negocio futuro. De hecho, estas personas declaran que yo les habría planteado un buen negocio con los supermercados populares, y si usted busca mis declaraciones sobre aquello, siempre he dicho que no estoy de acuerdo con la existencia de los supermercados populares porque eso sería el fin de los almacenes en los barrios. Es un burdo invento de ello. Además, el cohecho se cae por una razón jurídica, pues hay que tener en cuenta que los actos que se me imputan ocurrieron en el contexto de mi rol como Presidente de una Asociación de derecho privado, no como empleado público. Por lo tanto, la figura del cohecho ni siquiera aplica en este caso, ya que este delito requiere que los actos se realicen en razón del cargo como empleado público, lo cual aquí no es el caso. Además, las acusaciones de cohecho y estafa son contradictorias entre sí, lo que demuestra la falta de fundamentos en estas acusaciones.

Otra de las imputaciones que se le formulan es su responsabilidad en la eventual administración desleal…

-La acusación de administración desleal se basa en una interpretación errónea de mis funciones dentro de la Asociación. Según los estatutos de la Achifarp, mi rol como Presidente se limitaba principalmente a aspectos de representación, dirección de sesiones y velar por el cumplimiento de los estatutos, entre otras responsabilidades. La gestión administrativa y financiera estaban a cargo del Tesorero y el Secretario Ejecutivo, y eso no lo digo yo, sino que está escrito en los estatutos de la Asociación. Aquí se imputa erróneamente un delito, porque en mi calidad de Presidente no tenía ninguna posibilidad de administrar asuntos de la Asociación. La Fiscalía me atribuye responsabilidad sólo a mí, a pesar de la existencia de un directorio transversal, compuesto por varios alcaldes y alcaldesas de distintas comunas como Sharp, de Valparaíso; Codina, de Puente Alto; o Cuadrado, de Huechuraba, sin embargo, ninguno de ellos está imputado, aun cuando toda la marcha de la Asociación recaía en la directiva en su conjunto.

Para entender, ¿cómo se distribuían las responsabilidades dentro de la Asociación?

-Según los estatutos, el tesorero tenía la responsabilidad de velar por el correcto uso del patrimonio de la Asociación y presentar informes financieros anuales a la asamblea general de alcaldes y alcaldesas. Por otro lado, el secretario ejecutivo estaba a cargo de la gestión administrativa de la organización. Mis funciones, como presidente, no incluían la toma de decisiones sobre negocios o adquisiciones por encima de cierto monto, como se alega en las acusaciones, por lo tanto, difícilmente puedo tener responsabilidad de administración desleal cuando yo no tenía atribuciones para aquello. Ahora, algún grado de responsabilidad debe tener el Presidente de toda organización, porque finalmente es quien la conduce…

Según Daniel Jadue, como presidente no estaba directamente involucrado en la gestión diaria de los ingresos y negocios de la Asociación, siendo su papel más bien representación, puesto que, cualquier decisión sobre adquisiciones o negocios por encima de cierto umbral debía ser tomada por el tesorero y el secretario ejecutivo, quienes tenían la autoridad y responsabilidad para ello, estando escrito en los estatutos de la organización.

-Estas acusaciones, desde el punto de vista de nuestra defensa, carecen de fundamento, porque tenemos plena certeza de que se basan en una interpretación errónea de mis funciones dentro de la Asociación. Estoy seguro de que una revisión exhaustiva de los estatutos y las responsabilidades de cada cargo demostrará que no hubo ningún comportamiento desleal de mi parte-, afirma Jadue.

También hay acusaciones de ocultamiento de bienes al liquidador concursal, ¿qué puede decir?

-Que son infundadas, pues se basan nuevamente en una interpretación errónea de los hechos. Hay declaraciones que evidencian que no hubo ocultamiento. Matías Muñoz, quien fue secretario de Achifarp, tuvo un papel central en el traslado de los bienes, él reconoce que por un error suyo, las máquinas quedaron en otro lugar y no fueron entregadas inicialmente al liquidador. Y al mismo tiempo, él le informa al liquidador la ubicación de dichas máquinas una vez que se percató de su error. Y luego todo aquello quedó en manos del liquidador. Entonces, ¿dónde está el ocultamiento? No existe, y eso echa por la borda esta imputación que me hacen a mí, pero donde además no tuve participación.

¿Cómo se podría comprobar que usted no tuvo participación en ese eventual ocultamiento?

-Hay declaraciones de exfuncionarios de la Asociación que fueron testigos del traslado de las máquinas, quienes dejan claro que no fui yo en ningún caso quien instruyó ese traslado. Nuevamente, no hay evidencia alguna que vincule mi participación en ese acto o la decisión de no entregar inicialmente los bienes al liquidador concursal. Mi papel como Presidente de la Asociación no implicaba una participación directa en este tipo de decisiones operativas.

Entonces, ¿por qué la Fiscalía le imputa este delito?

-Seguramente por desconocimiento o falta de antecedentes. Lo que me preocupa es que el liquidador decidió denunciarme únicamente por mi posición como Presidente de la Asociación, a pesar de las declaraciones que indican que mi participación en este asunto fue nula. Parece haber una falta de consideración hacia las pruebas y testimonios que contradicen estas acusaciones infundadas. Por lo mismo, espero que estas acusaciones sean revisadas con objetividad y que se reconozca mi evidente falta de participación en los hechos. Por mi parte, siempre he estado comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, y estoy dispuesto a colaborar plenamente con la investigación para demostrar mi inocencia. Así lo he hecho durante todos estos años de investigación.

En las imputaciones de fraude al fisco, ahí sí se le sindica como responsable por ser el alcalde de Recoleta. La Fiscalía cuestiona los aportes extraordinarios de la Municipalidad a Achifarp para avanzar en el uso del Interferón…

-Los aportes entregados por la Municipalidad de Recoleta estaban destinados a financiar una investigación respaldada por una prestigiosa Universidad nacional en el contexto de la pandemia. Esta investigación, centrada en el uso de Interferón para combatir el COVID-19, fue considerada vital en un momento en que la salud pública estaba en riesgo. Pero, además, esa decisión no la tomo yo, la define el Concejo Municipal que es la instancia para aquello, cumpliendo todos los procedimientos para aquello.

¿Y qué relación tiene la Universidad de Concepción?

-La Universidad de Concepción lideró esta investigación, y ACHIFARP se sumó al proyecto mediante un convenio de colaboración. La participación de los municipios asociados, como Recoleta, se dio a través de aportes financieros para respaldar esta investigación crucial. Todos los pasos dados en este proceso se basaron en lineamientos gubernamentales para combatir la pandemia y en la urgente necesidad de encontrar soluciones farmacológicas efectivas. En ningún momento hubo intención de defraudar al fisco, sino todo lo contrario, estábamos trabajando para proteger la salud y salvar vidas.

Incluso, se cuestionan las compras realizadas por la Municipalidad de Recoleta a ACHIFARP, específicamente en relación con las prótesis auditivas y los glucómetros…

-La adquisición de prótesis auditivas, está completamente respaldada y el objetivo de aquello fue brindar un servicio esencial a la comunidad, proporcionando acceso gratuito a prótesis auditivas a través del Centro Audiológico Popular. Este proyecto, sigue funcionando y es todo un éxito porque se hace cargo de una necesidad real entre las personas adultas mayores de Recoleta. Ahora, la causal de trato directo por «proveedor único» fue invocada debido a la dependencia tecnológica entre el software utilizado en el centro audiológico y los audífonos proporcionados por ACHIFARP. Es un tema de índole administrativo, que nada tiene que ver con fraude al Fisco. Las compras se hicieron y las prótesis auditivas se entregaron a la comunidad que lo necesitaba. Todo eso está respaldado.

¿Y los glucómetros?

-En cuanto a los glucómetros, lancetas y tiras reactivas, estas adquisiciones se realizaron en respuesta a una necesidad urgente de controlar enfermedades crónicas, como la diabetes, que habían sido desatendidas durante la pandemia. La instrucción del gobierno central de implementar medidas innovadoras para atender a estos pacientes fue clara, y la adquisición de estos insumos se realizó conforme a esa directriz. En ambos casos, las compras se justificaron en función de necesidades de salud pública y en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias. No hubo intención de defraudar al Fisco; al contrario, estábamos actuando para proteger la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas de Recoleta.

Aun así la Fiscalía insiste en que se cometieron irregularidades, ¿qué ha hecho usted en la Municipalidad después de conocer todas estas imputaciones?

-Como alcalde, no participo ni en los procesos de adquisiciones municipales ni en la ejecución de proyectos específicos, para aquello hay equipos especializados. Sin embargo, en cuanto tuve conocimiento de eventuales irregularidades administrativas, instruí un sumario administrativo para investigar a fondo lo sucedido. Además, hemos tomado medidas legales para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en estos asuntos. Presentamos acciones judiciales para recuperar los fondos no utilizados para los fines previstos y para investigar y rectificar cualquier error administrativo que haya ocurrido. Y en este contexto, quiero asegurar a la comunidad de Recoleta y a todas las personas que se preguntan sobre todas estas imputaciones, que mi gestión siempre ha sido guiada por el compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar de la comunidad. Todas las acciones que hemos tomado, incluidas las adquisiciones mencionadas, se realizaron con el objetivo de servir a Recoleta y proteger la vida y la salud pública comunal.

Finalmente, alcalde, ¿cómo va a enfrentar la formalización del 29 de mayo?

-Lo primero, es reiterar mi total tranquilidad; y lo segundo, es que estamos muy confiados en que demostraremos que siempre hemos actuado de buena fe. Hemos leído detenidamente la carpeta investigativa y tenemos la certeza de que no hemos cometido delito alguno. En este sentido, espero que la Justicia actúe conforme a los hechos y se tome todo el tiempo necesario para analizar nuestra defensa.