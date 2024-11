El Expediente Hoffmann: Las denuncias en contra su hijo Matías Müller

En febrero de 2020, Matías Ignacio Müller Hoffmann, hijo de María José Hoffmann y Gonzalo Müller, fue denunciado por violación por una ex pareja que fue compañera suya en el Colegio Cumbres, a través de Instagram. El hecho, según informó en la oportunidad Chilevisión, habría ocurrido el año 2017.

En la actualidad, Müller Hoffmann está cursando la carrera de Ingeniería Comercial en Universidad de Chile, realizando su práctica en Radio Agricultura -como se lee en su Linkedin y lo que el Equipo de Investigación de El Ciudadano pudo corroborar-.

Posteriormente surgió otra denuncia contra el hijo de la candidata a gobernadora por la Región de Valparaíso. Sería otra amiga de la época escolar quien sostuvo que mientras pololeaban asistieron a una fiesta y, posteriormente, Matías Müller habría abusando sexualmente de ella.

Sin embargo, surgió una tercera denuncia contra Matías Müller en la misma época. La afectada era una adolescente que pololeaba con el hijo de la candidata a gobernadora, quienes se conocieron en el Colegio Cumbres. La agresión sexual habría ocurrido tras una fiesta en que ambos se fueron a la casa de Müller.

Una persona próxima a la víctima contó a El Ciudadano que la adolescente prefirió guardar silencio, incluso ante su madre, debido a que su familia era muy conservadora y mantenía el ideal de la virginidad hasta el matrimonio como proyecto de vida para la joven.

En 2021, cuando se hicieron públicos los otros casos la afectada comenzó a contar lo sucedido con otros parientes. La violación habría ocurrido dos años antes.

Según la fuente consultada, siendo adolescente recibió llamados telefónicos de la propia María José Hoffmann y Gonzalo Müller, presuntamente amedrentándola.

“Creo que ella ha actuado igual en otros casos. El cabrito tiene 3 o 4 violaciones», comentó la fuente consultada, la que solicitó resguardar su identidad para este artículo.

Al mismo tiempo, el mismo Matías se habría preocupado de desprestigiarla y decir que estaba loca ante sus amigos en común. Incluso, la joven tuvo que estar con asistencia psicológica.

CONTRA LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS SEXUALES

La candidata UDI fue electa diputada por el distrito de San Antonio durante dos períodos consecutivos, entre los años 2010 y 2018. Posteriormente fue electa nuevamente diputada por el distrito de Valparaíso por el período de 2018 al 2022.

Es decir, las acusaciones contra su hijo y las presuntas llamadas de amedrentamiento, habrían sido efectuadas cuando ejercía como parlamentaria.

El historial de votaciones de Hoffmann en el Congreso también levanta sospechas respecto de su posición frente a las agresiones sexuales. El 12 de abril de 2021, cuando como integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género su voto de abstención no permitió la unanimidad en el proyecto de imprescriptibilidad de todo tipo de delitos sexuales, pese al voto a favor de sus compañeros de derecha.

Se trataba de una reforma que modificaba el Código Penal y la Ley N° 21.160, que convirtieron en imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima. El objetivo de la ley era subsanar el problema que se presentaban hasta ese momento a las víctimas que habían sufrido abuso sexual cuando eran niñas, niños o adolescentes, y que tras años de esconder sus historias decidían iniciar un proceso legal contra los victimarios.

La modificación legal, según informó El Ciudadano, permitía asimismo la renovación de la acción civil reparatoria, es decir, las víctimas podrían buscar compensación civil por los daños sufridos sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que ocurrieron los hechos.

Es la situación que afectaba justamente al hijo de María José Hoffmann, cuyas primeras denuncias comenzaron a salir a la luz años después de ser consumados.

El artículo 94 del Código Penal dispone que los crímenes castigados con pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos prescriben en 15 años; en tanto que los demás crímenes en 10 años; y los simples delitos en 5 años.

Actualmente, los delitos considerados en Chile como indescriptibles son el secuestro con violación, la sustracción de un menor de 18 años con violación, la tortura con violación, los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con violación.

Con 10 votos a favor dicha comisión acabó aprobando el proyecto de ley. Al momento de argumentar su abstención, la exdiputada Hoffmann planteó dudas por el proyecto y acusó que se necesitaba una discusión mayor. “A mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo”, dijo.

Luego agregó que “no tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía que no era fácil, los medios de prueba”.

Culminó su intervención diciendo “yo en esto entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro, pero creo que nos faltó debate, me abstengo”.

Tres meses después, cuando el proyecto pasó a la votación en el plenario de la Cámara, en julio de 2021, Hoffmann junto a varios diputados de Chile Vamos se abstuvieron de la votación.

La votación fue de 132 votos a favor, ninguno en contra, y siete abstenciones. Entre los diputados que se abstuvieron en dicha votación estaban Javier Macaya y María José Hoffmann.

Eduardo Macaya, padre del entonces diputado y hoy senador Javier Macaya, fue condenado a seis años de cárcel tras comprobarse cuatro ilícitos de abusos sexuales a dos menores de 14 años. La investigación se originó en la denuncia de la familia de una niña de 12 años que fue abusada.

La formalización del padre del ex-presidente de la UDI, fue realizada el 7 de junio de 2023, dos años después de que Macaya se abstuviera en la votación sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. La condena fue emitida el 10 de julio de 2024 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema el 18 de octubre reciente.

Tras una entrevista en Canal 13, en julio de 2024, en la que cuestionó que las pruebas contra su padre fueron obtenidas sin su consentimiento, el senador Macaya se vio obligado a renunciar a la presidencia de la UDI.

CLASISTA Y RACISTA

La periodista Lily Zúñiga, quien durante décadas fue jefa de prensa de la UDI y tras salir publicó el libro ‘Imputada, la historia de la negra tatuada de la UDI’, contó en dicha publicación que Hoffmann “siempre ha sido una mujer muy clasista y racista. (…) solía usar calificativos groseros, como maraca y perra, para dirigirse a las mujeres que no eran de su agrado. Para ella, todas eran maracas; confundía ese término, usándolo como sinónimo de víbora”.

En 2011, en medio de las movilizaciones estudiantiles, se supo que Hoffmann, siendo en la época diputada, integraba junto a su colega Claudia Nogueira, el grupo ‘Orgullosas de ser blancas’ en Facebook. Si bien, el grupito se declaraba como no racista, se preocupaban en “el reconocimiento del legado genético caucásico sin dejar de respetar otras razas”.

Consultada por El Ciudadano, Zúñiga agregó que Hoffmann “además de grosera es violenta. Busca la provocación constante, no has hecho nada e insulta. Me pasó muchas veces cuando trabajaba para la UDI que yendo por el pasillo en el Congreso pasaba y me decía ‘oye maraca viste esto’. Conmigo siempre han tenido muletillas, como ‘oye negrita’, pero ella abordaba a menudo con palabras ofensivas”.

“Yo le respondía: ‘ya vaya pepita pa’ allá, hágalo hágalo’. No le aguantaba una”- agrega – si no la pesca nadie más que su marido. Los que lo acompañan son los que dicen: ‘no es que la pepa va a webear, es que hincha e hincha, como una niña caprichosa que hace show. Se hace valer porque tiene apellido alemán, viene de familia militar y unas mechas rucias para tener poder”, comentó la periodista.

Si bien Zúñiga no pudo confirmar las consultas respecto a las denuncias sobre Matías Hoffmann y las amenazas que habría proferido contra una adolescente la actual candidata a gobernadora, trae a colación un hecho ocurrido entre 2009 y 2010, en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

“Fue una denuncia en Chilevisión de alguien que chocó su auto con el auto de la Pepa Hoffmann y sale ella diciendo que no conducía, sino que había sido el chófer. Es la muestra de lo que es: es capaz de llamar al chófer, decirle que asuma la culpa, decirle a quien quiera escucharla que no fue ella que chocó. La señora alegaba que no le habían pagado, ella denunció este cuento pero quedó ahí. Ni yo como la periodista del partido me enteré que pasó después”, dijo Zúñiga.

“Es capaz de armar lo que tu quieras. Tiene ganas y tiempo y plata para hacer lo que quiere”, sentenció Zúñiga.

La hermana de María José está casada con el diputado Juan Antonio Coloma. “Ella es más prepotente que la Pepa Hoffmann. Me tocó estar en una mesa en un matrimonio y prendió un cigarro donde no podía, aparece el productor del matrimonio a pedirle en forma muy decente que no podía fumar allí. Y ¿sabes lo qué hace? Pues tomó un trozo de un árbol muy antiguo de ramitas de colores que estaba allí y apaga el cigarro. Él queda con ataque y le quita esta cosa, diciendo que era un árbol milenario, una decoración costosa y ella le responde: ‘ponme un cenicero entonces. Salga de acá’”, relató Zúñiga.