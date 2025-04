«Él lo sabía todo»: Denuncian ante Contraloría a corporación dirigida por Juvenal Olmos por no entrega de información en caso de violación

El pasado 8 de marzo, El Ciudadano reveló que el ahora exdirector de recintos deportivos de La Reina y mano derecha de Juvenal Olmos, Nicolás Barnechea, fue denunciado por violación contra una funcionaria, siendo desvinculado con un millonario finiquito a pesar de no haberse realizado un sumario administrativo.

Incluso, según los antecedentes a los que el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso, el 4 de noviembre de 2024, la Fiscalía de Género recepcionó una denuncia por abuso sexual contra Nicolás Barnachea Hernández; agresión que habría ocurrido al interior de la piscina municipal de La Reina.

Por lo anterior, durante febrero pasado este medio se contactó con la denunciante, quien sostuvo que le comentó a un funcionario de la Corporación de Deportes la agresión sexual que había sufrido, informándole sin su consentimiento este hecho a Juvenal Olmos, siendo citada por él a una entrevista.

Es más, para la mujer haber asistido a la citación de Olmos fue un grave de error, porque los habría «puesto sobre aviso», provocando el despido por mutuo acuerdo de Barnachea, sin la realización de una investigación interna.

«Ellos dos son muy amigos, obviamente se iban a cuidar entre los dos. Juvenal Olmos hizo una denuncia ante Carabineros respaldándose, pero omitió y dijo algunas cosas para no verse perjudicado. Cuando me citó pensé que me estaba apoyando, pero después me di cuenta que la ayuda era hacia su amigo, Nicolás Barnachea. Siento mucha vergüenza», afirmó la denunciante.

Este medio se comunicó con la Municipalidad de La Reina para conocer su versión sobre lo expuesto en este reportaje y el millonario finiquito recibido por Barnachea, quienes afirmaron que fue desvinculado y si bien su finiquito correspondía a $13.000.000, se le pagaron solo $6.000.000.

«Es importante señalar que la Corporación, una vez conocida la acusación, realizó una denuncia y envió todos los antecedentes a Fiscalía. El Ministerio Público, respondió a la Corporación de Deportes y derivó la denuncia la Fiscalía Local de Violencia de Género, tal como responde», sostuvieron.

Por lo anterior, el 14 de enero y durante la sesión del Concejo Municipal de La Reina, el concejal Fernando Encina, acusó el retraso de casi cuatro meses en la entrega de documentos relativos a la Corporación de Deportes, que contenían la información sobre el caso de Nicolás Barnachea.

Sin embargo, al no obtener respuesta por parte de Juvenal Olmos, el concejal presentó una denuncia ante Contraloría por denegación injustificada de información y un acto contrario a la normativa que ampara su derecho como concejal a acceder a los antecedentes necesarios para el cumplimiento su función fiscalizadora.

«(Que la Contraloría) Inste a la Corporación de Deportes de la Municipalidad de La Reina a entregar de forma inmediata la información solicitada respecto del término de la relación laboral de don Nicolás

Andrés Barnachea Hernández. Se determine la responsabilidad administrativa en que pudiere haber incurrido el (los) funcionario(s) de la corporación correspondiente, por rehusar u omitir injustificadamente la entrega de la información solicitada», se lee en la denuncia del 8 de abril.

El Ciudadano conversó con Fernando Encina, quien comentó que hace más de cinco meses solicitó a la Corporación de Deportes de La Reina, toda la información relativa a la desvinculación por mutuo acuerdo del exfuncionario denunciado por abuso sexual con violación, y que la denunciante del caso se comunicó con él para contarle lo sucedido y pedirle apoyo.

«Su relato fue desgarrador, y comprometí de inmediato mi intervención como concejal para que lo sucedido no quedara en la impunidad. He llevado el tema al Concejo Municipal en varias oportunidades y he insistido en que se me entregue la información solicitada. En un principio me decían que esperara un poco más, y ahora me dicen derechamente que la Administración considera que los puntos ya fueron aclarados. En mi opinión es claro que la Administración del alcalde José Manuel Palacios está ocultando información», dijo Encina.

Además, el concejal insistió que le parece inaceptable que un trabajador denunciado por abuso sexual con violación por una excompañera de trabajo, sobre la cual además tenía jerarquía de jefatura, sea desvinculado días después de interpuesta la denuncia por un mutuo acuerdo con una indemnización de seis millones de pesos, con fondos de subvención municipal; siendo más grave aún que éste era un trabajador de confianza de Juvenal Olmos.

Finalmente, el pasado 15 de abril la denunciante en contra de Nicolás Barnachea se suicidó.