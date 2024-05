El negocio de Chile Vamos en La Florida: Denuncian que gestión de Rodolfo Carter contrató a exdiputado RN por millonario sueldo

Durante el fuerte temporal que azota a la Región Metropolitana, a través de una emisión de Meganoticias, vecinos de La Florida denunciaron abandono del alcalde Rodolfo Carter, ya que, solo recibirían ayuda del municipio cuando hay presencia de cámaras de televisión, específicamente quienes sufren de anegamientos de sus hogares por las lluvias.

Sin embargo, esta no es la única crítica que complicaría al alcalde de La Florida, puesto que, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a una serie de documentos que revelan que la administración de Carter, contrató al exdiputado de RN, Camilo Morán, por un millonario salario. .

Según el Informe Mensual de Personal Honorario, Camilo Morán fue contratado mediante un decreto de enero de 2024, para prestar servicios como asistente de la coordinadora de gabinete del alcalde -es decir, asistente de Cecilia Pérez-, colaborando en el accionar de las funciones propias del área, consistente en la

atención a la comunidad; redacción de informes semanales de análisis de contingencia pública; coordinación entre el Gabinete y la Administración Municipal, y asesoramiento estratégico a Pérez.

Incluso, en su informe de actividades del mes de abril solo menciona reuniones con organizaciones y Cecilia Pérez. Al revisar la Transparencia Activa de la Municipalidad de La Florida, es posible confirmar que Morán fue contratado el 1 de enero de 2024, por un sueldo de $3.000.000, mientras que la exministra Cecilia Pérez recibe un salario de $4.000.000.

Recordemos que Camilo Morán es militante de Renovación Nacional, resultando electo como concejal de Lo Prado (2016). En el año 2018 se desempeñó como asesor del Ministerio Secretaría General de Gobierno, justamente cuando Pérez era la ministra de dicha cartera, quien una vez más es su jefa. Mientras que en julio de 2020 fue designado por RN para reemplazar a Mario Desbordes en su cupo como diputado.

Por su parte, la concejal de la comuna, Verónica Miranda, lamenta que existan sueldos tan elevados, los que superan con creces el promedio de un trabajador profesional con similares características pero que cumple con una jornada laboral completa.

-Los informes presentados por exautoridades de la República, en este caso la exdiputada y ministra Cecilia Pérez y el exdiputado Camilo Morán, me parecen inconsistentes con las labores que, según contrato y de acuerdo al sueldo asignado para ello, deben ejercer. Por lo tanto, me pregunto: ¿Cuántos trabajadores en la Municipalidad de La Florida, ganan 3 o 4 millones de pesos solo por asistir a unas cuantas reuniones al mes, y que no implican cumplir una jornada laboral de 44 horas semanales? Es importante que el alcalde Carter transparente a la comunidad floridana, los criterios que son utilizados para distribuir los recursos municipales, especialmente en materia de dotación de personal y sus respectivos salarios-, comentó Miranda en conversación con este medio.

Además, la edil floridana aclaró que toda vez que se ha visto cómo en otras comunas se ha financiado a operadores políticos con el dinero de todas y todos los chilenos, y, en este caso, es necesario aclarar cuál es el trabajo concreto y cotidiano que Cecilia Pérez y Camilo Morán realizan en La Florida, y si se justifica el monto de los honorarios que perciben.