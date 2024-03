Embajadora de Palestina en Chile: «La incapacidad de la Comunidad Internacional para poner fin a la ocupación, contribuye a que Israel cometa más crímenes de guerra»

Diariamente y a través de diversas redes sociales, se difunden crudos registros del genocidio en Gaza. Infraestructuras en ruinas, cuerpos en las calles, y desnutrición infantil, son algunas de las imágenes que visibilizan la crudeza de la ocupación israelí. Incluso, desde Amnistía Internacional informaron que según nuevos datos de ataques letales ilegítimos en la Franja de Gaza ocupada -reunidos por dicha entidad-, «demuestran que las fuerzas israelíes siguen vulnerando el derecho internacional humanitario y aniquilando familias enteras con total impunidad». Además, las devastadoras cifras de este genocidio, ya contabilizan más de 29 mil víctimas palestinas, mientras que los heridos ya superaron los 69 mil.

El Ciudadano conversó en exclusiva con la embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Baboun, quien inició afirmando que por primera vez en su historia, Israel compareció ante el más alto tribunal de justicia para defenderse y rendir cuentas de sus actos. Es más, después de más de 140 días de guerra, se es testigos de una desgarradora instantánea de lo que se ha convertido en el lugar más miserable de la Tierra, ya que, Israel continúa su guerra de genocidio y agresión contra la Franja de Gaza, dirigida contra civiles y personas indefensas.

-Hace unos días, su ejército cometió una masacre vergonzosa y escalofriante al disparar a quienes se acercaban a los camiones de ayuda que transportaban alimentos para los desplazados que pasan hambre debido a las prácticas de ocupación. A pocos metros de recoger un trozo de pan o un saco de harina para saciar el hambre, balas mortales fueron disparadas por las armas de los soldados israelíes. Sin piedad asesinaron a ciudadanos inocentes que no tenían culpa, ni ayuda, ni poder. Quien quiera la paz, la busca y las fuerzas de ocupación no lo hacen. En cambio, niegan todos los acuerdos que se han firmado o las decisiones tomadas, nacional e internacionalmente. Por lo tanto, las acusaciones que el mundo presencia en la televisión, documentadas de una manera que la humanidad nunca antes había presenciado, deberían ser un incentivo para establecer la paz para ambos pueblos y no al revés-, explicó la embajadora palestina.

¿Cómo cree que la comunidad internacional puede contribuir a poner fin al asedio asfixiante impuesto a Gaza y al bloqueo de alimentos, agua, combustible y electricidad?

–Cada día, la incapacidad de la comunidad internacional para poner fin a la ocupación, frenar su colonialismo y sus destructivos planes coloniales e ignorar la implementación de las resoluciones de legitimidad internacional adoptadas durante los años de ocupación; contribuye a que Israel cometa más crímenes de guerra y contra la humanidad. Vemos diariamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, cada una de las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y la imposición de dobles estándares como política establecida en las relaciones internacionales. Esto afecta la estabilidad de la región, la seguridad y la paz internacionales, especialmente con la insistencia del gobierno de Netanyahu (Israel) en más matanzas y destrucción que sólo en los últimos cuatro meses asesinó a más de 30.000 ciudadanos, hirió a decenas de miles, hizo desaparecer a otros miles bajo los escombros y ahora además asume una política de asedio, hambre y deportación forzada.

¿Dónde hay injusticia, no hay justicia?

-Esta injusticia es causada por la ocupación y el silencio internacional, por lo que la comunidad internacional debe obligar a Israel, como potencia ocupante, a implementar la paz y cumplir con sus obligaciones internacionales y los acuerdos firmados. Es necesario que la comunidad internacional actúe con firmeza y unidad contra las prácticas israelíes; haga frente a los llamados internacionales e individuales contra Israel para que cometa crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; apoye y fortalezca las investigaciones independientes y apoye los esfuerzos destinados a lograr una solución política y pacífica al conflicto que respete los derechos del pueblo palestino y el derecho humanitario de todas las partes interesadas.

La embajadora Baboun fue enfática en precisar que por más de 147 días, la comunidad internacional no ha logrado un alto a las agresiones israelíes contra el pueblo palestino en todos los territorios, el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino soberano acorde con los derechos históricos, los derechos inalienables del pueblo palestino y las decisiones de la Comunidad Internacional.

¿Cuál es su visión sobre el papel de las Naciones Unidas en la promoción de la paz y la seguridad, así como en la protección de los derechos humanos del pueblo palestino?

-Las Naciones Unidas han emitido 754 resoluciones de la Asamblea General, otras 97 resoluciones del Consejo de Seguridad además de 96 resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, pero lamentablemente ninguna de ellas fue implementada. Desde el inicio de las agresiones de las fuerzas de ocupación en contra del Pueblo Palestino, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad adoptaron varias resoluciones sobre el alto el fuego en Gaza y la introducción de ayuda. Pero el Consejo de Seguridad no logró adoptar ninguna de las resoluciones que pedían un alto el fuego inmediato en Gaza. Esperamos fortalecer la firmeza de nuestro pueblo y los esfuerzos políticos para poner fin al genocidio y las masacres cometidas por la ocupación contra niños, mujeres y ancianos; alcanzar una iniciativa internacional que obligue a Israel a detener su guerra frenética de inmediato y con urgencia; para garantizar la entrada de todas las instituciones humanitarias internacionales y de derechos humanos para brindar socorro a nuestro pueblo afligido.

El pasado 5 de marzo, el Ministerio de Defensa anunció que las empresas israelíes no participarán de la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE), que se realizará entre el 9 y el 14 de abril próximo, lo anterior, tras la polémica y descontento que generó la confirmación de la presencia israelí en dicho evento.

Ante esto, y a través de su perfil de X, la Embajada del Estado de Palestina en Chile publicó el comunicado del Ministerio de Defensa con el mensaje «Gracias Presidente Gabriel Boric».

¿De qué forma Chile podría aportar para contrarrestar esta situación a Palestina? ¿Qué medidas podría tomar el país?

-Chile y su gobierno mantienen históricamente una sólida sólida frente al derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, la dignidad, la humanidad y la justicia. Reafirmándola con la declaración que «no permanecería indiferente ante la situación actual y el dolor del Pueblo Palestino» y sumándose causas como la petición de opiniones consultivas el 2022 sobre las “consecuencias legales” y el “estatus legal” de la “ocupación prolongada” de Israel, las cuales que escuchamos hace unos días. Agradecemos las demostraciones de apoyo oficiales como también las marchas masivas y movimientos en favor de Palestina, encabezado por defensores de Derechos Humanos, luchadores por la justicia y la paz pero ejercido por miles que salen a la calle a decirles a sus gobiernos que deben actuar para defender al Pueblo Palestino. Una de las denuncias ante la CPI provino de un grupo de más de cien abogados chilenos que buscan acciones contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y otros funcionarios israelíes por “genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Incluso, Vera Baboun comentó que el Gobierno de Chile en su último comunicado relacionado al masacre de la harina, reiteró la necesidad de retomar negociaciones directas entre Israel y Palestina que permitan alcanzar un acuerdo de paz justo y definitivo en el marco de la solución de dos Estados. Además, Chile hizo un llamado importante a “la Comunidad Internacional para que reconozca al Estado de Palestina como miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas”.

Antes de despedirse, la embajadora de Palestina reflexionó que los esfuerzos y las instituciones de la Comunidad Internacional deben permanecer unidos y eficaces para poner fin a la ocupación. No importa cuánto tarde, la ocupación terminará, enfatizando el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres: «Necesitamos paz en Oriente Medio y en todo el mundo. Nuestro mundo no puede soportar la espera”.