Era la encargada de cerrar el Metro: Los detalles de la declaración de Karla Rubilar en la causa por delitos de lesa humanidad

A cinco años de iniciado el Estallido Social, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso exclusivo a la declaración de la exministra de Sebastián Piñera y actual candidata a la alcaldía de Puente Alto, Karla Rubilar, que entregó en calidad de testigo ante la Fiscalía de Valparaíso, por la causa de delitos de lesa humanidad en contra de Ricardo Yáñez, Mario Rozas, Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, entre otros.

Según se lee en el documento del 7 de julio de 2021, Rubilar comenzó relatando que iniciado el segundo gobierno de Piñera, fue designada intendenta de la Región Metropolitana, cargo que desempeñó entre marzo de 2018 y 28 de octubre de 2019, para luego asumir la Secretaría General de Gobierno, por lo que fue la intendenta durante los 10 primeros días del Estallido Social.

«Podía dar a las policías lineamientos generales en orden a concurrir a determinados puntos para proteger a la población, pero Carabineros es quien decide siempre los medios y las estrategias a utilizar. En el caso de Instituto Nacional, en algunas situaciones el alcalde pedía el desalojo y la Intendencia lo autorizaba (…) En mi calidad de intendenta, interactuaba con el general Monrrás o Bassaletti (…) el 18 de octubre me tocó interactuar con Carabineros fundamentalmente por el funcionamiento de la ciudad», explicó Rubilar ante el Ministerio Público.

Sin embargo, durante la instancia, la exministra realizó una importante revelación respecto al Metro de Santiago: «A mí me tocó coordinar el cierre de las estaciones del Metro, la coordinación con ONEMI, Bomberos, etc (…) Además, me correspondió hacer el levantamiento de daños a la RM, desde distintas fuentes».

Es más, confesó que cuando asumió la Vocería de Gobierno -en noviembre de 2019- no sabía como funcionaba, y que el Presidente Piñera le dio la directriz de ser cercana y buscadora de acuerdos, ante la población.

No obstante, en el libro «¿Quién quemó el Metro?», Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, fue enfático en precisar que los trabajadores de la empresa solicitaron el cierre completo de la red de transportes. Incluso, haciendo un llamado a través del noticiero 24 horas, durante la tarde del 18 de octubre de 2019.

«Le solicitamos a la administración, ante esta crisis, como ustedes le denominan, lo mejor, lo más sensato es cerrar la red, y desde lo concreto esperamos que el gobierno pueda entregar respuestas que ya fracasaron (…) es momento que el gobierno intervenga desde la política pública y no desde el criterio meramente policial», solicitaba Eric Campos a través de una entrevista en TVN.

Pese a este llamado, Metro no cerró sus puertas y siguió funcionando; por lo que el tardío cierre de estaciones o en algunos casos, estaciones que no fueron cerradas, habrían permitido su fácil acceso durante esa noche.

-El viernes por la tarde, entre 3 o 4 de la tarde, solicitamos cerrar la red completa; hicimos gestión con la empresa directamente y con los medios, y ese llamado evidentemente no fue escuchado. La red no cerró temprano, siguió funcionando. Había indicios para tomar mejores decisiones, porque también estaba en riesgo la seguridad de los trabajadores-, explicó Campos para el texto editado por LOM Ediciones.

Por lo tanto, lo anterior sumado a la declaración de Karla Rubilar en la causa judicial, se puede inferir que el tardío cierre del Metro, no tan solo fue responsabilidad de la gerencia de esta red de transportes, sino que también de Rubilar.