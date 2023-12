Exclusivo: Denuncian que Fiscalía aún no formaliza a diputado imputado por violación

En junio de 2021 y ante el Juzgado de Garantía de Talca, se interpuso una querella criminal en contra del diputado (IND), Francisco Pulgar, por el delito de violación reiterada de menor de 14 años -denunciante que en la actualidad ya es mayor de edad-. Según la acción judicial los hechos habrían ocurrido cuando la niña tenía entre 13 y 14 años. A pesar que en una primera instancia, Fiscalía tuvo un plazo de investigación de ocho meses, aquello se ha extendido a dos años y medio. Incluso, en septiembre de 2022, el tribunal rechazó la solicitud de sobreseer a Pulgar, puesto que, el juez Víctor Rojas estimó que aún existen diligencias pendientes en el caso.

Por esta denuncia, el parlamentario renunció a la presidencia de la Comisión Especial de la Cámara Baja -en julio de 2022-, que tuvo como objetivo investigar las irregularidades al interior de la Policía de Investigaciones.

“He tomado conocimiento de una serie de cuestionamientos, a mi juicio, infundados, criticando mi elección, tomando como base una acusación en mi contra, que es de público conocimiento y que formó parte de una operación política en mi contra”, se lee en la declaración pública de Pulgar.

El Ciudadano conversó con la denunciante, quien afirmó que sentía que podía mantener dormido este tema y sobrevivir, pero cuando Francisco Pulgar fue candidato a gobernador por la región del Maule, la idea de que se convirtiera en la autoridad más importante del lugar donde reside, despertó en ella una sensación de pánico.

-Estaba embarazada de mi primer hijo, y sentí que debía hacer todo lo posible para protegerlo, especialmente en caso que mi bebé fuese niña. Francisco me había amenazado varias veces y yo pensaba que podía hacerle algo a mis «papis», porque tenía una pistola. Tomé la decisión de romper ese círculo y aunque ha sido difícil, no pierdo la esperanza de que se haga justicia-, relata la joven.

No obstante, y pese a las diversas diligencias que se han realizado en la investigación liderada por el Ministerio Público, aún no hay fecha determinada para una pronta audiencia de formalización. Ante esto, la periodista maulina y quien también ha investigado este caso, Elia Piedras, comenta que la víctima ha tenido mucha fortaleza para navegar este sistema lento, agotador y a estas alturas inmensamente negligente. Para Piedras la revictimización ha sido indignante, ya que, cada vez que la víctima se acerca a consultar por avances o pide ayuda, la tratan mal o le piden contar los hechos nuevamente; incluso esto tiene un efecto muy disuasivo para otras denunciantes, en particular para aquellas que son o han sido abusadas por alguien famoso o con poder.

-Mucha gente pensó que esta denuncia tenía una motivación política, pero lo cierto es que hay una víctima de carne y hueso que sigue luchando por justicia. El caso no se ha cerrado, como muchos creen o quisieran, porque hay diligencias en curso y una defensa convencida de que los hechos ocurrieron tal como los relata la víctima. Que el denunciado sea diputado no debería intimidar a la Fiscalía; al contrario, debería ser un estímulo para saber si esta persona, que genera y aprueba leyes para todos los chilenos y chilenas, cometió un crimen tan despreciable-, explica Elia.

Ante la lentitud de Fiscalía de formalizar al parlamentario, la denunciante sostiene que lamentablemente todo este proceso ha sido muy largo y es «raro que aun no lo formalicen ni rinda cuentas por lo que me hizo. He buscado ayuda en muchos lugares, no siempre con suerte, pero ahora acudí a un centro de atención del Estado y confío en que todo saldrá bien».

Pero, ¿el diputado Francisco Pulgar está imputado?

Este medio contactó a la Fiscalía Regional del Maule respecto a este caso, quienes afirmaron que toda persona desde que se realiza cualquier diligencia o gestión para establecer presuntas responsabilidades, tiene la calidad de imputado, incluso antes de una posible formalización.

-(Imputado Pulgar) tiene esa calidad, como todas las personas investigada, pero no ha sido formalizado. La causa está con diligencias-, dijeron desde el Ministerio Público.

Sin embargo, ante el cuestionamiento por la lentitud en formalizar a Pulgar, desde Fiscalía solo confirmaron que aún no hay fecha de formalización, el caso sigue vigente y con diligencias.

El Ciudadano contactó al diputado Francisco Pulgar para conocer su versión respecto a esta investigación que hay en su contra, quien decidió contestar a través de un comunicado público.

«Es importante recalcar que, frente a esta denuncia, cuyos hechos descarto de la manera más absoluta; he sido yo quien, a través de la Defensoría Penal Pública, desde un primer momento insistí ante la entidad persecutora, en la realización de diligencias, así como solicitar mi formalización en dos ocasiones: el 13 de julio de 2021 y 7 de septiembre de 2022. La primera solicitud de formalización, la hice incluso antes de ser candidato a Diputado. Posteriormente insistí en el mismo procedimiento después de asumir mi cargo de diputado, y cuando ya habían expirado los 8 meses de plazo que dio el juzgado de garantía de Talca para que me formalizaran en la primera audiencia, todo lo cual no ha ocurrido y constituye un abuso a la legítima defensa que me asiste frente a una denuncia tan calumniosa y grave», se lee en la misiva.

También, el parlamentario insistió en su inocencia y emplazó una vez más al Ministerio Público para que actúe con responsabilidad y lo formalice.

Hasta el cierre de este artículo, Fiscalía aún no formaliza a Pulgar.