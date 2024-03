Exclusivo: El listado de alcaldes que ejercen actualmente y han sido denunciados por agresiones sexuales

Actualmente, existen cinco alcaldes que siguen ejerciendo sus funciones en distintos municipios -la mayoría en la región de La Araucanía- a pesar de estar denunciados por haber ejercido violencia sexual, abuso, violación e incluso, incitación al aborto. Solo uno de ellos -Reinao-, ha desistido de sus funciones.

A días de que se conmemore el 8 de marzo, recordamos la impunidad persistente dentro de la política, donde muchos de ellos siguen ejerciendo -y otros con el riesgo de volver a ejercer- a pesar de encontrarse denunciados por delitos de connotación sexual, algunos incluso sin recibir alguna pena.

Esto no solo evidencia una problemática grave en la que los alcaldes son acusados de delitos sexuales, sino que, muchos de ellos siguen ejerciendo sus funciones, reflejando una gran negligencia estatal en varios niveles.

Además, la continuidad en el cargo de estos alcaldes acusados envía un mensaje preocupante a la sociedad, especialmente a las mujeres que pueden sentirse desprotegidas y desalentadas para denunciar casos de violencia sexual. La presencia de estos individuos en posiciones de poder podría incluso intimidar a otras posibles víctimas y dificultar la búsqueda de justicia, más aún considerando que están en un espacio de poder.

Alfonso Coke Candia (IND)

Actualmente, sigue ejerciendo como edil de la comuna de Cunco de la región de La Araucanía, a pesar de que la Fiscalía confirmó que tiene cuatro querellas en su contra, por denuncias de abuso sexual y tocaciones sin consentimiento. Sin embargo, habrían más víctimas por situaciones similares, pero que por motivos propios no han presentado una denuncia formal.

Todos los hechos ocurrieron al interior de la Municipalidad, donde ejerciendo su poder como edil, se aprovechó para manipular, extorsionar y abusar de las mujeres trabajadoras del sector. De hecho, según la información de T13, una de las víctimas declaró que recibió insinuaciones de carácter sexual cuando estaba embarazada: “Cuando nació mi hijo me dijo que lo llevara a su oficina y lo amamantara ante su presencia”.

E incluso, la respuesta que Alfonso Coke otorgó, fue que se encontraba de vacaciones y no daría declaraciones al respecto: “Todavía no hay nada, hombre. Yo estoy de vacaciones. Oye, yo no sé cuál es el gusto, si ya dije que no voy a hablar (…) Cuando la Fiscalía me llame, ahí van a tener todos los antecedentes ustedes”.

La formalización se debió haber realizado el pasado 30 de enero, no obstante, Coke habría presentado un certificado médico que fue extendido, obteniendo reposo por 15 días, por lo que se realizará el próximo 25 de marzo, por la investigación de abusos sexuales denunciados por cuatro funcionarias de la Municipalidad.

Pedro Pablo Muñoz (IND)

Actualmente alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, se encuentra envuelto en un escandalo mediático debido a que se reveló un video en el que abusa sexualmente de Sandy Boquita. Ella habría realizado la denuncia por acoso hace diez años atrás, exactamente el 2014, donde no mencionó el nombre de la persona involucrada.

Hoy, ad portas del 8 de marzo, pudo ver el registro donde se evidencia que el edil la acoso sexualmente, pese a que ella intentó detenerlo y le pidió que no la tocara. Ella menciona que: «después de 10 años, salió a la luz el video que nadie mostraba por miedo. Agradezco a la gente que en su momento confió en mi palabra, a los que me apoyaron en silencio, pero no decían nada por temor».

El alcalde, quien habría negado en un principio que el hecho ocurrió, finalmente «pidió disculpas». A pesar de ello, sigue en el cargo sin escrúpulos, y sin haber recibido sanciones.

Javier Jaramillo (UDI), alcalde de Victoria

Aún es alcalde de la comuna de Victoria -ubicada en la región del Maule-, a pesar de tener dos denuncias por dos exfuncionarias del municipio sobre abusos reiterados y violación -interpuestas en 2023-. Sin embargo, a pesar de dichos antecedentes, la Fiscalía Regional de La Araucanía, mantiene una investigación desformalizada, y está realizando las diligencias previas a una posible acusación.

De hecho, T13 realizó una investigación respecto a este caso y la impunidad que ha obtenido, puesto sigue en el cargo a pesar de las denuncias en su contra desde principios del año 2023 -pero que datan desde el año 2018-. Es decir, ha pasado un año, y aún ni si quiera ha sido formalizado, siendo uno de los casos más impactantes debido a que no ha recibido castigo alguno por sus delitos.

Cabe destacar, que una de las denunciantes fue diagnosticada con depresión.

En cuanto a su respuesta por las denuncias, evitó dar su versión a T13, limitándose a decir que no «se pronunciará sobre ello». Y que «es importante que se genere el proceso. No le voy a responder más. Insisto: vamos a esperar el proceso. Vamos a esperar que se lleve el proceso como corresponde”.

Javier Guiñez (IND, exDC)

Javier Guiñez, sigue siendo actualmente, alcalde de San Pedro de la Paz -región de Biobío-, a pesar de tener una denuncia en su contra por una exfuncionaria de la municipalidad, por los delitos de acoso sexual laboral y abuso sexual, que data del año 2022.

La denunciante acusó que fue «objeto de insinuaciones amorosas» por el alcalde, invitándola a salidas durante los fines de semana, las que ella no negaba por miedo a perder su trabajo y encontrarse en una posición mucho más vulnerable.

Luis Huirilef Barra (IND)

El alcalde de Cholchol -ubicada en la región de La Araucanía-, ejerce como edil de la comuna desde hace más de 10 años. El hecho se remonta al año 2019, donde se dieron a conocer las denuncias realizadas por dos ex funcionarias de la municipalidad por los delitos de violación y abuso sexual, pero que datan desde el 2018. Cabe destacar, que una de ellas incluso denunció haber sido golpeada por el jefe comunal.

No obstante, lo más indignante de esta situación, es que fueron tras cuatro años de investigación, que en noviembre del 2023, la Fiscalía decidió no seguir investigando los casos. Sin que estas mujeres pudiesen tener justicia por la grave vulneración de sus derechos que sufrieron a manos de Luis Huirilef, quien salió impune de los delitos de connotación sexual.

Ambos testimonios coincidían en que ocupaba el mismo modus operandi.

Juan Carlos Reinao

El alcalde de Renaico, actualmente no se encuentra ejerciendo el cargo como tal, puesto está acusado e investigado por abuso sexual, violación e inducción al aborto contra cinco víctimas -dos de ellas menores de edad al momento de sufrir los delitos-.

Tras las denuncias que se interpusieron, estuvo prófugo por 9 días, tras la medida cautelar de prisión preventiva que decidió no obedecer, y que por la presión mediática, los policías lo habrían acorralado, obligándolo a entregarse.

Tras esto, Reinao habría apelado para tener una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, donde en caso de haberlo obtenido, habría permitido que pudiese retomar su cargo de alcalde, lugar que ahora ocupa el subrogante, Claudio Musre. Sin embargo, recientemente se informó que el Juzgado de Garantía de Cañete, mantuvo la prisión preventiva, y que seguirá recluido en la cárcel de Traiguén.