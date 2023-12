Exclusivo: Los detalles de la declaración de Patricia Maldonado ante la PDI por el caso de Pedro Pool

Durante la mañana del 5 de diciembre, y en el Juzgado de Garantía de Osorno, se tenía contemplada la audiencia de formalización en contra de Pedro Pool. Lo anterior, debido a sus amenazas de fusilar a Fernando Atria y Jaime Bassa, por participar en la Convención Constitucional, mientras que a Evelyn Matthei la amenazó por mostrarse en contra a la Nueva Propuesta de la Constitución -aunque semanas después, la jefa comunal se retractó-. Pero, la formalización no se concretó ya que, Pool no llegó a la audiencia -al parecer por un error en su dirección-, por lo que fue reagendada para enero.

El Ciudadano tuvo acceso a parte de la investigación en contra del empresario osornino, llamando la atención una de las declaraciones presentes en la causa judicial: La declaración de Patricia Maldonado en calidad de testigo ante la Policía de Investigaciones, del 25 de agosto de 2022.

Érika Maldonado -o más conocida como Patricia Maldonado-, al comienzo de su relato ante la policía, aseguró que desea que estos hechos se esclarezcan, por lo que aportará en esta investigación. Primeramente, señaló que se desempeña como comunicadora del canal llamado “La Maldito”, nombre el cual está legalmente registrado a su propiedad, pero que no es dueña del canal de Youtube, en donde se transmitieron las amenazas, por lo que no tiene acceso al vídeo del programa.

«En este contexto, la productora de este canal es quien se contacta con los invitados que tenemos en cada programa y es así que mi productora se contacta con el señor Pedro Pool Vargas. Debo decir que nunca antes había escuchado el nombre de esta persona, y tampoco sé a qué se dedica, pero en nuestro programa nos guiamos a veces por lo que la gente en nuestro chat nos pide, y nos dimos cuenta que mucha gente tenía sumo interés en que entrevistáramos a esta persona», explicó Maldonado, quien además sostuvo que Pool aceptó inmediatamente asistir al programa.

En la continuación de su declaración, Maldonado también relató que una vez que salieron al aire, se dieron cuenta con Catalina Pulido, que Pedro Pool cada vez que le hacían preguntas, él las contestaba, pero a su vez, cambiaba el tema y se dedicaba a hablar otras cosas, algo que para ellas es normal, porque muchos invitados lo hacen, quienes se sienten cómodos de expresarse como les «dé la gana, porque son adultos y cada uno debe hacerse responsable de lo que dice y sus consecuencias y mi programa es libre y democrático».

«Debo decir que me responsabilizo como Patricia Maldonado, donde he llegado a la siguiente conclusión. Las denuncias no fueron hechas específicamente para don Pedro Pool, no tengo la más mínima duda que esto es una persecución hacia el programa y mi persona, de lo cual estoy acostumbrada, ya que hace 32 años me vienen persiguiendo, por lo que no es novedad, por mi conducta política”, dijo al finalizar Maldonado.

Además, respecto a lo anterior, Catalina Pulido en su declaración ante la PDI sostuvo la misma teoría que Patricia Maldonado, afirmando que estas no son denuncias hacia Pool sino que es una «persecución política hacia nuestras personas».

Finalmente, el abogado querellante del caso, Luis Mariano Rendón, aclaró que la denuncia interpuesta en contra de Pool es por amenazas terroristas, y no amenazas simples; investigación que para él ha sido muy engorrosa, ya que, costó dar curso al inicio de la investigación, lo que también ha demorado a pesar de existir pruebas que demuestran los hechos.

-No nos va a cejar nuestra voluntad de que aquí haya una sanción, porque más allá de las diferencias que puedan haber en sectores políticos o sociales, todas ellas deben ser discutidas o debatidas en un marco mínimo civilizatorio. Las amenazas de Pool no se pueden dejar pasar y la justicia debe actuar-, comentó Rendón.