Exclusivo: Niñera contratada por Cathy Barriga sigue trabajando en Municipalidad de Maipú

Mientras sigue avanzando el Caso Barriga, el cerco de involucrados se estrecha cada vez más. Recordemos, que El pasado 6 de enero y ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, prestó su declaración Luis Japaz, uno de los exfuncionarios claves en la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y quien fue considerado su mano derecha al interior de la Municipalidad.

En dicha instancia, Japaz reveló que Barriga contrataba a las cuidadoras de su hijo menor con fondos municipales, a pesar de ser un oficio que no tenía relación con la Municipalidad, sino más bien con su vida privada y familiar; razón por la que será reformalizada el próximo 15 de abril por los delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

«Ahí me enteré de lo de Kimberly Guajardo, que estaba contratada por el municipio pero era la

cuidadora de R*. Quiero decir que no en forma infantil, sino que de forma muy consciente, ella

sabía que estaba cometiendo un ilícito. Ningún asesor le dijo que contratara con platas fiscales a la

niñera de su hijo, y lo reiteró en cuatro ocasiones. En las tres ocasiones posteriores yo me opuse. A ella

le siguieron pagando muchos años más, y su única función era ser la niñera. Ella estaba 100% consciente de que lo que estaba haciendo no correspondía, pero supe cuando la embarrada ya estaba hecha. Todos sabían en la administración que Kimberly estaba para cuidar a R y se pagaba con fondos municipales», explicó.

Respecto a esto, el Equipo de Investigación de El Ciudadano revisó la Transparencia Activa de la Municipalidad de Maipú, y es posible confirmar que Guajardo sigue trabajando como funcionaria en la entidad como personal contratado a honorarios, bajo la función de monitora de taller de zumba, con un sueldo mensual de $529.000 -sujeto a entrega de informe-.

En este registro municipal también se desglosa que fue «contratada» el 1 de abril de 2024, finalizando dicho acuerdo el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, en el perfil de Linkedin de Kimberly Guajardo se detalla que trabaja en la Municipalidad como instructora de jornada parcial, desde enero de 2017 hasta la actualidad. Por lo tanto, Guajardo arribó al municipio durante la gestión de Cathy Barriga.

Además, fuentes cercanas a la entidad edilicia confirmaron a este medio que la instructora sigue prestando servicios como personal a honorarios, realizando diversos talleres de zumba en la comuna, debido a que «ha realizado un buen trabajo».

El Ciudadano contactó a Kimberly Guajardo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de este artículo sigue sin emitir respuesta.