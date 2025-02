Exjefe de Operaciones de Maipú desmiente a Luis Japaz: «Sí es cómplice, él era quien mandaba hacer cosas»

Durante el lunes 17 de febrero, apareció en cada programa de televisión Luis Japaz, exmano derecha de Cathy Barriga en la Municipalidad de Maipú. «Alcaldesa deje de guardar silencio, deje ese derecho al lado y póngase a hablar», decía Japaz, mientras reiteraba su inocencia en la causa por lo que fue formalizado en enero de 2024 junto a Barriga, por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

Sin embargo, el Equipo de Investigación de El Ciudadano conversó con el exjefe de Operaciones de Maipú, Guillermo Daguerresar, quien se mostró muy molesto tras revisar los dichos de Japaz, insistiendo que estaría faltando a la verdad, al desmarcarse de ciertas irregularidades cometidas durante la gestión de Barriga.

-Todo lo que dijo (Japaz) fue una estrategia de este tipo para tratar de limpiar su imagen, ya que, él era la persona que estaba al tanto de todo lo que pasaba en la Municipalidad-, afirmó el exjefe.

¿A qué se refiere?

-Que no se le olvide Luis Japaz que fue él quien ordeno junto a Cathy Barriga ponerle cámaras ocultas en la oficina de la exfuncionaria Andrea Monsalve. Que no se le olvide que él era quien llamaba por teléfono para saber en qué condiciones estaba Monsalve, y además decía «ojala se muera». Él dice ser alguien que apoya a las mujeres pero, ¿por qué las trataba a garabatos? Eso lo pueden confirmar muchos funcionarios del trato hacia las mujeres.

¿Siente que Luis Japaz está intentando exculparse?

-Totalmente. Eso está tratando de hacer, de verse como un funcionario ejemplar, lo cual es falso. Es cómplice.

Está diciendo que es cómplice, ¿en qué por ejemplo?

-Si es cómplice de cosas que se le imputan a Barriga, que él no haya firmado documentos, es porque siempre quiso estar a honorarios, por lo cual los documentos deben ser firmados por funcionarios a planta o contrata. Pero, él era quien mandaba hacer cosas, ya que, era el jefe de gabinete de Barriga, y además, cuándo él se va de la Municipalidad, tenía un estacionamiento con un letrero grande que decía «Jefe de Gabinete», y fui yo quien sacó con gusto ese letrero cuando se fue. Que no se le olvide que él ordenaba ir a firmar los contratos de confidencialidad por mas de 50 millones de pesos, por si alguien decía algo de la gestión de Barriga en redes sociales, tv, diarios.

¿Cómo le consta esto?

-A mí me obligó ir a la Dirección de Jurídico a firmarlo, a lo cual me opuse y no lo firmé. Específicamente me lo dice, cuando me llaman junto a mi colega de seguridad a la sala de reuniones de Alcaldía, cuando Cathy Barriga estaba descontrolada, siendo el día en que nos dicen que va hacer trasladada Andrea Monsalve a Seguridad Ciudadana.

Usted mencionó agresiones por parte de Japaz…

-Él fue quien me agredió físicamente en Alcaldía siendo que en ese momento estaban más de 15 personas viendo el episodio, y que los mismos imputados como Andrea Díaz, Ana María Cortez y Bastián Báez fueron testigos de sus garabatos hacia mi persona y agresiones. Además, que no se le olvide a Luis Japaz, que me solicitó instalar cámaras en la oficina de Andrea Monsalve, sin que ella supiera, pidiendo que la pusiéramos en una especie de bodega, sin computador ni implementos de oficina.

Pero si Japaz dice que muchos funcionarios lo quieren…

-Es falso que los funcionarios le escriben a Luis Japaz. Nadie lo quiere en la Municipalidad de Maipú, de hecho, es la persona que mas detestan en Maipú. Él es cómplice de malos tratos y amenazas, de hecho, fui yo uno de los funcionarios amenazados por Japaz en reiteradas ocasiones.

Debido a lo narrado por Daguerresar, este exfuncionario interpuso una querella criminal en contra de Cathy Barriga y Luis Japaz por los delitos de injurias y amenazas. Finalmente, la Fiscalía Occidente confirmó que la causa judicial actualmente se encuentra archivada provisionalmente por falta de antecedentes.