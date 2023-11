La denuncia que involucra a la gerenta general de Cobreloa y al exalcalde de Calama (RN) por fraude al fisco

Durante las últimas semanas, el Club de Fútbol Cobreloa ha estado en la polémica y en el cuestionamiento público, tras revelarse la denuncia por el delito de violación que involucra a jugadores del plantel. Según se relató en un reportaje publicado anteriormente por este medio, la agresión sexual ocurrió el 17 de septiembre de 2021, en la denominada «Casa Naranja» del Fútbol Joven de Cobreloa -residencia de cadetes del equipo-, la que a pesar de ser informada a la directiva del club -a través de una carta el 9 de mayo de 2022-, no activaron los protocolos del Ministerio del Deporte hasta recibir la instrucción de la ANFP en enero de este año, dejándose entrever un encubrimiento por parte del club.

Incluso, en los antecedentes recopilados a los que El Ciudadano tuvo acceso, se detalla que Luis Fuentes, técnico del equipo juvenil, reunió a los cadetes antes del entrenamiento, solicitando no volver a hablar del tema, ya que, «la denunciante era mayor de edad, y ella misma había realizado el retiro de la denuncia», por lo que especificó que el club no se haría responsable. Es más, según el expresidente de Cobreloa, Fernando Ramírez, intentó activar dicho protocolo, pero el directorio no se lo permitió, puesto que, uno de los pasos a seguir consistía en aislar a los involucrados, y «esto podía ser perjudicial para el club»

Tras lo anterior, una nueva denuncia remece al club, puesto que involucra directamente a su gerenta general, María Alejandra Calderón, quien según su perfil de Linkedin primero fue jefa de Contabilidad y Finanzas de Cobreloa S.A.D.P (desde septiembre de 2002), llegando a gerencia general en enero de este año.

El 9 de junio de 2021, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal en contra de Jubitza Tapia y Gregorio Rodríguez, por el delito de negociación incompatible y fraude al Fisco, acción judicial que posteriormente fue ampliada en contra de María Alejandra Calderón y Carlos Brito, por el delito consumado de fraude al Fisco, quienes aprovechándose de su calidad de funcionarios públicos, intervinieron de forma directa y en razón de su cargo, en la compraventa de un inmueble, aparentemente con sobreprecio por la suma de $190.000.000.

«(190 millones) con cargo a la cuenta corriente per cápita de salud denominada “Operaciones salud” de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna de Calama (COMDES), inmueble que fue vendido a la corporación por una sucesión hereditaria de la cual era parte la querellada Jubitza Tapia Pérez. A la época de ocurrencia de los hechos descritos, la imputada María Alejandra Calderón desempeñaba funciones como jefa de Finanzas y RRHH de la COMDES de Calama y, por su parte, el

imputado Carlo Brito, se desempeñaba como jefe de Planificación de la misma Corporación. Dicha propiedad finalmente no fue utilizada con ningún fin, encontrándose sin uso alguno hasta la actualidad», se lee en la querella del CDE.

En el documento también se precisó que el motivo que supuestamente fundaba la compra del inmueble, no se contemplaba en el plan comunal de Salud del año respectivo ni tampoco se contaba con autorización sectorial para aquello. Por su parte, los fondos de Salud destinados para la compraventa del inmueble, específicamente $190.000.000, a la actualidad, deberán ser reintegrados por la COMDES lo que aún no ha ocurrido.

Es importante precisar que todos los querellados -incluida María Alejandra Calderón- se encuentran formalizados, investigándose su participación como autores del delito consumado de fraude al Fisco.

No obstante, este caso no queda aquí.

El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), también interpuso una querella criminal por los delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible, y tráfico de influencias, pero esta vez en contra del exalcalde de Calama y exdelegado presidencial de Sebastián Piñera, Daniel Agusto (RN); y los exdirectores de la COMDES, Jubitza Tapia y Gregorio Rodríguez.

«Luego de una serie de denuncias realizadas por ciudadanos, se detectó que el inmueble adquirido por la COMDES pertenecía a una comunidad hereditaria constituida por familiares del alcalde y de la entonces jefa de Gestión y Planificación de la COMDES, Jubitza Tapia Pérez. Cabe señalar que tanto el señor Agusto como la señora Tapia tienen un vínculo familiar, pues son primos hermanos», se menciona en la acción judicial del parlamentario.

Dicha denuncia escaló hasta la Contraloría General de la República, entidad que detectó potenciales

“conflictos de interés”, que pueden revestir caracteres de delitos, remitiéndose estos antecedentes al Ministerio Publico para su investigación. En el informe de la entidad fiscalizadora se detalla la participación de Tapia en las negociaciones previas a la suscripción del contrato de compraventa del inmueble, mientras que Agusto en su cargo de presidente del directorio de la COMDES asistió presencialmente a todas las sesiones en que se discutió la compra del inmueble, teniendo completo conocimiento de este.

«El monto desembolsado es 40 millones mayor a la tasación realizada por el Banco de Créditos e Inversiones (…) la defraudación también se ve reafirma por el monto pagado por el inmueble, ya que según la tasación que realizo el Banco de Créditos e Inversiones, el valor comercial del inmueble asciende a un monto de $150.000.000, esto es $40.000.000 menos del monto efectivamente pagado», se revela en la querella.

Sin embargo, y a pesar de que todos los exfuncionarios están formalizados por esta denuncia, según confirmaron fuentes conocedoras de este caso, Daniel Agusto no está formalizado y ni siquiera se encuentra en calidad de imputado por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

Ante lo cual, y en conversación con este medio, el senador Velásquez, critica la decisión del Ministerio Público de no investigar al exalcalde o formalizarlo, a pesar de su presunta participación en el ilícito, puesto que, es una clara señal de impunidad.

-No quiero pensar que (no ha sido formalizado), porque el exalcalde es militante de Renovación Nacional, un partido grande en nuestro país, y con influencia en muchos sectores; además de ser muy cercano a los parlamentarios de la región de Antofagasta, la senadora Paulina Núñez, y el diputado José Miguel Castro, exista una red de protección respecto al exalcalde Augusto, quien además fue el primer delegado presidencial en la historia de la región de Antofagasta, nombrado por el Presidente Piñera en su momento. Creo que sería muy importante que el Ministerio Público pronto resolviera, porque además se sabe que el primer abogado que tuvo en su defensa Daniel Augusto fue Ángel Valencia, el actual fiscal nacional, quien no alcanzó a hacer ninguna diligencia debido a que asumió su actual rol-, explica Velásquez.

Este medio contactó a Cobreloa para conocer su versión respecto a que su actual gerenta general, María Alejandra Calderón, esté formalizada por fraude al Fisco. No obstante, no quisieron referirse al tema.

Además, según fuentes cercanas al caso y quienes solicitaron resguardar su identidad para este artículo, el fiscal que está investigando este fraude al Fisco (Christian Aliaga), es el mismo que estaría liderando la investigación en la denuncia de violación que involucra a jugadores de Cobreloa, existiendo una conexión entre ambos casos.