La reveladora declaración de Luis Japaz, exmano derecha de Cathy Barriga: «Ella sabía que estaba cometiendo un ilícito»

POR JOSEFA BARRAZA Y MARCEL SAN MARTÍN

El pasado 6 de enero y ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, prestó su declaración Luis Japaz, uno de los exfuncionarios claves en la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y quien fue considerado su mano derecha al interior de la Municipalidad. Sin embargo, antes de verse involucrado en uno de los casos emblemas de la corrupción de Chile Vamos, desempeñó labores en la Corporación Municipal de Salud de Renca durante el periodo de la exalcaldesa de la UDI, Vicky Barahona -madre de la exministra Karla Rubilar-, que en 2016 apoyó la candidatura de Japaz a la alcaldía de Renca, representando al mismo partido.

Tras su derrota electoral, llegó en 2017 a la Municipalidad de Maipú para primeramente ejercer funciones en el área comunicacional, a cargo de las transmisiones en vivo de la exalcaldesa y otras labores menores. Pero, en 2019 dejó el cargo por un conflicto con Barriga, que más tarde se solucionó, volviendo en un cargo inventado de «coordinador general de alcaldía», con un sueldo de $5.800.000 mensuales.

Incluso, por su rol en el municipio, en enero de 2024 fue formalizado junto a la exalcaldesa por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. Por lo anterior, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso exclusivo a la declaración de Japaz ante el Ministerio Público, revelando importantes y enigmáticos detalles de la administración de Barriga en la entidad edilicia.

«Antes de mi llegada, el SECPLA, el DIDECO, el Administrador Municipal, el Director de Jurídico (que había sido jefe de gabinete antes de mi llegada), todos ellos le rendían pleitesía a Joaquín Lavín León; menos yo (…) Contreras, Ferlie, Boris Gálvez, Eugenio Auguiló (o Armstrong), todos ellos son seguidores y cercanos de Lavín, para ellos su jefe era Joaquín Lavín, y yo siempre les causé rechazo porque yo no tenía miedo al diputado ni lo veneraba como ellos, de hecho tampoco lo consideraba mi jefe (…) Joaquín Lavín León se ve callado, pero es de comentario ácido y bien cerrado«, relató Japaz ante Fiscalía.

El exfuncionario también reveló un antecedente que ha sido desconocido hasta la fecha, y es que Barriga contrataba a las cuidadoras de su hijo menor con fondos municipales, a pesar de ser un oficio que no tenía relación con la Municipalidad, sino más bien con su vida privada y familiar.

«Ahí me enteré de lo de Kimberly Guajardo, que estaba contratada por el municipio pero era la

cuidadora de R*. Quiero decir que no en forma infantil, sino que de forma muy consciente, ella

sabía que estaba cometiendo un ilícito. Ningún asesor le dijo que contratara con platas fiscales a la

niñera de su hijo, y lo reiteró en cuatro ocasiones. En las tres ocasiones posteriores yo me opuse. A ella

le siguieron pagando muchos años más, y su única función era ser la niñera. Ella estaba 100% consciente de que lo que estaba haciendo no correspondía, pero supe cuando la embarrada ya estaba hecha. Todos sabían en la administración que Kimberly estaba para cuidar a R y se pagaba con fondos municipales», explicó el exfuncionario.

Es más, la exalcaldesa despidió a la niñera, pero para silenciarla y evitar que apareciera en matinales denunciando que su sueldo era financiado con fondos públicos, la trasladó de lugar. Sin embargo, Barriga volvió a contratar a otra cuidadora con dinero de la Alcaldía, por un monto de 800 mil pesos.

A pesar de la gravedad de lo expuesto, Japaz fue enfático en precisar que uno de los momentos más complejo que vivió con Cathy Barriga fue la realización del matinal maipucino «Renace tu mañana».

«El conflicto más grande que tuvimos con Barriga fue el matinal en la copa de agua de SMAPA. Le dije, no se puede hacer un matinal, en la copa de agua de SMAPA, con recursos municipales, y en su horario

laboral. Ella me dijo «eso no es así» (…) Incluso les dije que cómo lo iban a hacer con el ruido del

funcionamiento de la copa de agua y tenían claro que había que cortar el agua de SMAPA. Carlos Fairlie inventó que este era un programa de ayuda social, y que por lo tanto era posible hacer el matinal que la alcaldesa quería», se lee en la declaración.

Sin embargo, las niñeras costeadas con fondos municipales y la realización de un matinal no son las únicas problemáticas mencionadas en el documento, puesto que, Luis Japáz también sostuvo que Barriga creó un departamento denominado «Urgencia Social» (DUS), que tenía como objetivo apoyar a la exalcaldesa en sus labores domésticas, es decir, el cuidado de sus hijos y su hogar era costeado con fondos públicos.

Incluso, Japaz confirmó que Barriga estaba en completo conocimiento de los problemas presupuestarios de la Municipalidad, ya que, era informada de aquello, pero aseguraba que «no quería seguir escuchando».

«Cuando llegaban cosas de materias presupuestarias, ella me pedía que le pasara las cosas y aquí aparece Joaquín Lavín León, que leía todos esos documentos que le íbamos entregando. Él era el que revisaba los documentos que le iba entregando y él era quien definía los temas a bordar en los Concejos Municipales (…) ella le pedía asesoría a Joaquín Lavín en todas esas cosas, y se comunicaban directamente entre ellos. Iban modificando las actas según lo que ambos iban decidiendo. Ella recibió toda la información, incluso se lo llevaba para la casa y todas las decisiones las pensaban y negociaban ambos», dijo.

Es más, el exfuncionario mencionó que era el propio Joaquín Lavín quien decidía las desvinculaciones, a través de un Excel que decía «en rojo echar, en verde contratar, etc etc». Por lo tanto, todas las desvinculaciones masivas que se realizaron en el municipio, fueron gestionadas por Lavín León. Además, Japaz precisó que en diversas ocasiones se solicitaron auditorías por los problemas presupuestarios en la entidad, pero jamás fueron aceptadas por Barriga.

Por su parte, el exmano derecha también reveló que cuando Cathy Barriga recibía documentos importantes, los escondía y hacía desaparecer para que nadie los mirara, ocultando también a la gente que los entregaba, es decir, cuando le pasaban informes con saldos negativos, ese funcionario debía desaparecer, perdiendo su rastro al día siguiente.

«Ella (Barriga) siguió gastando fondos que no teníamos, contratando y todo lo que ya he relatado. Si había que sacar del ítem 22 de honorarios para pagar eventos, se hacía. Por eso después se dejaban de pagar las cuentas básicas como la luz (…) Ella siempre se mantenía en el papel de víctima, incluso, cuando salí del municipio ella seguía diciéndome que la gente la perseguía (…) ella nunca tomó cartas en ningún asunto que se le planteaba, sólo quería hacer sus cosas. Nunca tomó ninguna medida de solución. No había por donde comenzar a arreglar los números en rojo y ella dale que dale perdonarle la deuda del agua a todo el mundo», aclaró.

Por su parte, el abogado de Japaz, Miguel Yáñez, en conversación con El Ciudadano comentó que esta declaración le quita responsabilidad, casi lo exculpa, puesto que, «deja claro que Barriga sabía todo lo que pasaba en la Municipalidad».

-Luis fue víctima de los abuso de poder de la dupla Lavín-Barriga. Ella debiese estar sola en esto, debería estar con Lavín Jr. Claramente Barriga tiene conocimientos de los hechos que se le imputan, la Fiscalía está investigando que el cuidado del hijo menor estaba pagado con recursos públicos. En el municipio se hacía lo que ella quería. Lo sabía todo Barriga. Luis Japaz señaló a principios de 2017, que no habían dineros para contratar guardias, sin embargo, ella procedió. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar-, explicó Yáñez.

Actualmente, Luis Japaz se encuentra bajo la medida cautelar de arraigo nacional, mientras se desarrolla la investigación en su contra por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. En tanto, Cathy Barriga seguirá en prisión preventiva.

*El nombre del niño fue resguardado para este reportaje.