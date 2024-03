Los documentos que complican a René de la Vega: Revelan millonarios descuadres financieros en la Corporación Municipal de Conchalí

Durante el año 2023, la empresa Fortunato & Asociados realizó una auditoría a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, resultados que fueron recientemente presentados al Concejo Municipal, quienes solicitaron la realización de dicho estudio. Análisis realizado a la contabilidad del organismo comunal, el que detectó millonarios descuadres en balances, además de cuestionar la confiabilidad y razonabilidad de las cifras aportadas por la institución, y de detectar egresos sin respaldos y ausencia de sistemas de control.

Según antecedentes a los que tuvo acceso el Equipo de Investigación de El Ciudadano, la ejecución de esta auditoría no fue una tarea sencilla, ya que, tuvieron que pasar tres años para que se realizara, a pesar que tanto su financiamiento y su realización fueron aprobados en el año 2019, puesto que, recién en agosto de 2022 fue publicada en el portal de Compras Públicas para recibir ofertas y posteriormente adjudicada. Luego de varios procesos licitatorios fallidos la esperada auditoría, se concretó durante segundo semestre del año 2023 y sus conclusiones fueron presentadas al Concejo Municipal en febrero pasado.

«Durante nuestra revisión al periodo del 6 de diciembre de 2016 al 28 de junio de 2021, hemos observado

algunas situaciones y puntos de control interno (…) El personal a cargo durante el periodo de revisión no se encontraba capacitado para las funciones requeridas en el área contable, presupuestaria y tesorería, esto originó las deficiencias en los balances contables y presupuestarios (…) Existen partidas que no han sido contabilizadas, diferencias que no fueron analizadas, ajustes manuales incorporados en la información pública que no se encuentran en la contabilidad lo que genera un riesgo alto ya que la información publicada no es la misma a la registrada por lo que evidencia falta de transparencia, no observamos la revisión o supervisión por parte del área de control», se comienza leyendo en las conclusiones de esta auditoría.

En dicho estudio también se reveló la inexistencia de cierres mensuales y análisis de cuentas, libros diarios descuadrados versus los balances revisados, y que los saldos reportados en la memoria anual del año 2020 no son los mismos saldos de la contabilidad, presentando una diferencia de $300.000.000. Incluso, durante la revisión se solicitaron muestras de las subvenciones, rendiciones del área de atención de menores y expedientes de personal, no recibiendo soportes que permitieran respaldar y justificar los registros, mientras que la información contable y financiera del año 2016 y parte del 2017 no fue posible obtenerla.

Sin embargo, este estudio no fue el único que detectó irregularidades en la Corporación Municipal de Conchalí, ya que, se suman las conclusiones de la Auditoría al Proceso de Acreditación de Saldos en Subvenciones Educacionales, realizada por la Contraloría General de la República a la misma Corporación, la que en su Informe Final N°568 del 2022, cuestionó el uso y/o destino de millonarias sumas de dinero provenientes de la Subvención Escolar Preferencial.

«En el mencionado informe final se determinó una diferencia de $2.925.138.135, entre los saldos disponibles en las cuentas corrientes donde se administran las subvenciones SEP y PIE, con los

saldos por acreditar de aquellos informados por la Superintendencia de Educación al 31 de diciembre de 2020 (…) la directora municipal señala que respecto a la rectificación de los $2.925.138.135, pendientes

de acreditar en cuentas corrientes, la corporación no ha podido rectificar los saldos históricos (anteriores al 2017), ya que entre otras cosas, no cuenta con un registro completo de los gastos y rendiciones por concepto de subvenciones y sus respectivos respaldos, inexistencia que es objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público», detalla el documento emitido por Contraloría.

Incluso, durante los años 2018, 2019 y 2020, se efectuaron abonos a la cuenta corriente exclusiva del SEP del Banco Estado, por un total de $7.170.106.280, provenientes de otras cuentas administradas por esa corporación municipal, cuyos objetivos difieren a los de la ley SEP.

Por lo anterior, la entidad fiscalizadora decidió mantener la observación sobre el traspaso de cuentas corrientes ajenas a la cuenta exclusiva de fondos SEP por más de 7 mil millones de pesos; dichos antecedentes fueron puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público desestimando los alegatos -ante Contraloría- del alcalde de Conchalí.

Además, Angela Gálvez, directora de Administración y Finanzas de la Corporación y parte del círculo de confianza de René de la Vega, presentó su renuncia tras conocerse la querella que presentó el CDE en su contra por fraude al Fisco en la Corporación Municipal de Pirque.

El Ciudadano consultó la concejala Grace Arcos, presidenta de la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal de Conchalí, quien señaló que tras los resultados de las auditorías “el alcalde debe una explicación a las y los vecinos” sentenciando que estos antecedentes ponen en tela de juicio el compromiso de su gestión con la transparencia y la probidad, quedando en evidencia que René de la Vega ha sido negligente y no tiene capacidad de administrar correctamente la Corporación.

Consultada sobre eventuales acciones a seguir, la concejala precisó que en primera instancia dispondrán de estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y que evaluarán otras medidas.