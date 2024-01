«Los soldados de La Florida»: La cuantiosa cifra con la que Rodolfo Carter busca armar su batallón municipal

En diciembre pasado, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, decretó estado de emergencia comunal, con el propósito de combatir la delincuencia y violencia en la comuna, lo que conllevaría a contratar a 100 exuniformados de Carabineros y ramas de las Fuerzas Armadas para ejecutar rondas de vigilancia -sin portar armas de fuego-. «Vivimos en todo el país, en La Florida también, una situación gravísima de inseguridad. Por eso, conforme a ello, hemos decretado crear el Batallón de Protección Ciudadana, que vendrá a reforzar nuestro cuerpo de Seguridad Ciudadana. No es una policía, pero sí un cuerpo que protege a nuestros vecinos y colabora con Carabineros y con la Policía de Investigaciones”, dijo el alcalde.

No obstante, la creación de este «batallón municipal» ha generado diversos cuestionamientos al interior de la Municipalidad de La Florida, debido al costo que provocaría a la comuna. Incluso, para el concejal Reinaldo Rosales, esta medida al igual que todas las políticas de Carter, tiene un impacto comunicacional potente, pero no resuelve ningún problema, ya que, es populista y efectista.

-En primer lugar, se trata de personas que supuestamente sortearán una batalla contra la delincuencia, por eso el nombre de batallón. Pero como sabemos, son funcionarios municipales que no podrán portar armas. Lo que, junto con hacer imposible esa tarea, la transforma en una ruleta rusa para estos funcionarios. Por último, la cantidad de dinero municipal que quiere utilizar Carter para esta medida, puramente comunicacional, es exorbitante-, comentó Rosales.

El Ciudadano tuvo acceso a una citación del Concejo Municipal de La Florida -del 12 de enero de 2024-, en donde se plantea que uno de los temas a tratar es «Otorgar la subvención municipal Extraordinario año 2024, a la entidad que se indica, según el siguiente detalle: Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal y Productivo de La Florida; Monto. $1.000.000.000; Objetivos: Programa de apoyo en seguridad comunal a través del denominado Batallón de Protección Ciudadana. Contratos de trabajo, horas extras, cotizaciones previsionales, impuestos, finiquitos, reloj control, aguinaldos, seguros de vida».

Respecto al presupuesto multimillonario para esta medida de Carter, Reinaldo Rosales aclaró que provendrá desde las arcas municipales de la comuna, por lo que estos $1.000 millones, debieran ser utilizados para solucionar una serie de problemas que aquejan La Florida, «y no en un capricho comunicacional del alcalde Carter».

-Es una Corporación que no guarda relación con temas de seguridad (a quien se le destinará este dinero). Es algo muy extraño. Carter sabe que es inviable y por eso lo hace de esa manera, para que salga rechazado y luego poder decir en las medios que no lo hizo porque el Concejo no se lo aprobó-, confesó Rosales.

Según la concejala Marcela Abedrapo, el alcalde les propuso una modificación presupuestaria de mil millones de pesos para transferirla a la Corporación, y desde ahí contratar a su supuesto batallón, el que no está descrito ni en el decreto de emergencia ni tampoco en algún documento oficial del Municipio -en donde se describan sus funciones, su justificación, estructura, etc-.

-Tengo más dudas que certezas sobre este batallón, ya que, la información que nos han entregado ha sido precaria, y también dudo respecto a la efectividad, porque expertos en el tema nos han dicho que debemos fortalecer la relación comunitaria con los vecinos. Es por esto mismo que envié un escrito a Contraloría consultando sobre esto-, explicó Abedrapo.

En el documento enviado por Abedrapo a la Contraloría General de la República -el 30 de diciembre de 2023-, se detalla que en la única publicación en la web municipal en cuanto a este batallón, se señala que en el contexto de una “Emergencia Comunal” se abrieron postulaciones hasta el 18 de diciembre para sumarse al Batallón de Protección Ciudadana, “Con el propósito de brindar protección a nuestros

vecinos ante la grave crisis de seguridad que afecta al país”. Hasta el cierre de este artículo dicho escrito sigue sin respuesta.

Finalmente, el presupuesto (mil millones de pesos) para esta medida será votada durante la próxima sesión del Concejo Municipal.