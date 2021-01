“Me trató como una porquería”, así fue el infierno que vivió la exesposa de George Forsyth

La historia comenzó en 2017, cuando el ahora candidato presidencial peruano George Forsyth participó en el reality show ‘El Dorado’. Allí conoció a quien, en principio, fue su contrincante, Vanessa Terkes.

La rivalidad entre ambos se daba porque pertenecían a equipos diferentes. Este programa televisivo trata de desafíos extremos y aventuras al aire libre. En ese entonces, era el segundo reality en el que participaba Forsyth en menos de un año. Previamente, también estuvo en el show de baile “El gran show”, del que fue eliminado en corto tiempo.

Así comenzó la historia de amor entre Vanessa y George, quienes a finales de 2017 fueron captados cuando cenaban en la ciudad del Cuzco. Por estar en posiciones muy románticas, la prensa y las redes sociales empezaron a especular sobre una posible relación.

Vanessa Terkes y George Forsyth. (Foto: Instagram)



Efectivamente, la relación se había concretado. Poco tiempo después, ambos confirmaron su relación al compartir fotos y videos de un viaje que hicieron a México. En una de las instantáneas se les ve besándose en un impecable atardecer del país norteño.

Después de varios meses, Vanessa confesó que se había comprometido con George Forsyth. La petición de mano oficial se dio en enero del 2018 en una playa de Tulum, en México.

Vanessa Terkes y George Forsyth se casaron por civil en la Municipalidad de La Victoria, en agosto de 2018. Un mes después, también hicieron la ceremonia religiosa, en la iglesia de San Pedro.

Vanessa Terkes y George Forsyth muestran sus anillos de boda tras darse el ‘sí’. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

Principio y fin de la nueva familia Forsyth

El 25 de agosto de 2018 fue la boda civil de la nueva pareja. Luego, la boda religiosa se concretó el 15 de septiembre del mismo año. La nube sentimental de los Forsyth duró muy poco, una vez oficializaron su matrimonio.

Según confesó la propia Vanessa Terkes, apenas cinco días después de haberse casado comenzó el infierno intrafamiliar. Poco a poco, George fue mostrando su verdadero yo: un hombre misógino y maltratador.

En mayo de 2019, Terkes comunicó a la prensa de su separación con Forsyth. Esto sucedió luego de denunciar a su aún esposo por violencia familiar. En la acusación alegó maltrato psicológico desde el quinto día de su matrimonio.

“Doblemente bendecidos. Amor, fe, compromiso y el papa Francisco. Un momento y una sensación que no olvidaré jamás. Gracias Señor”, escribió Vanessa Terkes en su cuenta Instagram

Los medios comenzaron a especular sobre el fin inminente del matrimonio entre Forsyth y Terkes. La conductora de televisión y actriz y el alcalde de La Victoria estaban inmersos en una crisis sentimental provocada por la violencia de género.

La dura situación fue aguantada por Vanessa durante ocho meses. Fue allí cuando se armó de valor para ‘poner fin a su infierno y terminar con el matrimonio que en sus momentos placenteros los llevó a viajar a Tokio, Francia, Italia, Grecia y finalmente Roma. Incluso, en su viaje a la Ciudad del Vaticano conocieron al sumo pontífice, el papa Francisco.

Terkes confirmó el fin de su relación con Forsyth a través de un comunicado de prensa. Allí pudo esclarecer su situación sentimental y que el público supiera que ya estaba separada de su agresor.

“Una separación dolorosa”

“Todos saben que una separación es dolorosa. Pero, esto no va a impedir que continúe con mis planes a futuro y el desarrollo de mis próximos proyectos artísticos y sociales”, dice Vanessa sobre su separación.

La actriz pidió respeto ante esta difícil decisión y agradeció el interés y consideración del público. Sin embargo, semanas después, la actriz ofreció una entrevista a la periodista Milagros Leivas y contó detalles del ‘infierno’ que vivió.

Allí, Vanessa confesó que Forsyth la insultaba diciéndole “eres una porquería”, “no vales nada”, entre tantos insultos. Incluso, contó que Forsyth le eructaba en la cara y la comparaba con otras mujeres después de tener relaciones sexuales. Asimismo, recuerda que a veces todo sucedía mientras el entonces alcalde llegaba borracho a su casa.

Tras la separación el exalcalde aseguraba que mantenía contacto con su aún esposa, pero ella asegura que jamás fue así. “Mentira, yo no he hablado con él desde el día del comunicado, que fue al día siguiente de la posta, que me trató como una porquería. Yo estaba mal. Tuve una crisis nerviosa que nunca había tenido“, aseveró.

En ese sentido, señaló que la crisis psicológica le afectaba tanto que “estaba medicada por un doctor para que el cuerpo no se me mueva solo. Tengo movimientos raros en el cuerpo”, confesó la actriz al mes de separarse.

En esa entrevista, la joven actriz reconoció que el día que abandonó su entonces hogar dejó varios huevos rotos en la cama matrimonial, junto a una carta que decía: “Estos son los huevos que tu no tuviste para estar con una mujer como yo”.

Te puede interesar…