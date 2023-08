No eran gratis: Municipalidad de La Florida gastó más de 21 millones de pesos en las demoliciones de “narco-casas”

Mañana del 9 de febrero de 2023, y en la calle Monseñor Carlos Casanueva de la comuna La Florida, una retroexcavadora, funcionarios municipales y un contingente de Carabineros se acercan a una llamativa casa amarilla de dos pisos. A pesar de la insistencia de su arrendataria para impedir la demolición, el procedimiento se realizó ante la expectación de los medios de comunicación. Según antecedentes de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, aquella propiedad pertenece al líder de la banda delictual “Los Macacos”.

Incluso, a través de su página web, la Municipalidad de La Florida informó que la Fiscalía Oriente entregó al municipio “un listado de 20 narco-casas o inmuebles, cuyos dueños están con formalización por narcotráfico en 2 distintos niveles, y que cuentan con estas construcciones o ampliaciones ilegales”.

“Llegó el día, dijimos que demoleríamos las casas de narcotraficantes que nos ha entregado en un listado el Ministerio Público. Tras cumplir paso a paso con cada uno de los trámites legales, hemos procedido a demoler la primera vivienda narco. Llegó la hora de que se cumpla la ley en Chile y que los malos de una buena vez sean los que sientan miedo”, afirmó el alcalde Carter, luego del procedimiento.

Como detalló el diario La Tercera, para este plan -ideado e incentivado por Carter- se hizo un cruce de las casas que aparecían relacionadas a causas de narcotráfico con los datos que tenían en la Dirección de Obras Municipales, de la cual salieron de 16 viviendas implicadas en esas causas, que tenían ampliaciones no regularizadas.

Incluso, el 19 de marzo de este año, el edil apareció en el diario El País, hablando sobre su “popularidad derribando casas”. En aquella instancia aseguró que la polémica le daba “más cámara”.

Sin embargo, el pasado 22 de agosto y tras varios meses, este medio recibió un oficio emitido por el administrador municipal de La Florida -tras una solicitud de Transparencia-, el que reveló que hasta la fecha se han realizado cinco procedimientos de este tipo, las que cuentan con orden de demolición instruidas por un decreto exento; resueltos entre el 12 y 25 de enero de 2023.

“La construcción erigida sin permiso de edificación y habilitada sin recepción final, instruida por Decreto Exento N°558 de 25 de enero de 2023 (…) la Municipalidad con el auxilio de la fuerza pública procedió sin más trámite, a la demolición de la construcción mencionada, se irrogó (causó) gastos a las arcas municipales por los trabajos desarrollados por la suma de $6.012.518, consistentes en maquinarias, recursos humanos, y fondos a rendir, tal se efectuó el día 9/2/2023, ocasión en la cual personal municipal acudió a la propiedad (…) para efectos de dar cumplimiento al decreto que instruye la demolición”, se detalla sobre el primer procedimiento.

Respecto a las otras cuatro demoliciones, se realizaron el 23 de febrero (2023), el 5 de marzo, el 22 de marzo, y el 13 de junio, en los que sus gastos también fueron irrogados desde las arcas municipales de La Florida, utilizando maquinarias, recursos humanos, herramientas, entre otros. Desde la entidad edilicia aclararon que la “maquinaria empleada ha sido únicamente de propiedad municipal”.

Pero, ¿cuáles fueron los valores gastados por la Municipalidad de La Florida en cada demolición?

FECHA DEMOLICIÓN MONTO 9 de febrero 2023 $6.012.518 23 de febrero 2023 $6.187.518 5 de marzo 2023 $3.742.681 22 de marzo 2023 $2.895.640 13 de junio 2023 $2.983.421

Finalmente, el monto total irrogado en los procedimientos denominados “demoliciones de narco-casas” es de $21.821.778. Según fuentes internas del municipio -y quienes solicitaron resguardar su identidad para este artículo-, dicha cifra no ha sido revelada ni siquiera al Concejo Municipal, quienes se enteraron luego de las consultas de nuestro medio.

No obstante, la cifra total podría variar debido a que, respecto al resto de las demoliciones efectuadas, “se están actualmente desarrollando los cálculos internos pertinentes, con la finalidad de proceder a la cobranza extrajudicial respectiva”.

-Se dijo que supuestamente se había hablado todo en un concejo extraordinario reservado, cuestión que es mentira porque ahí no se dijo nada de los costos-, comentó esta fuente.

Lo anterior, fue confirmado por la concejala de la comuna, Marcela Abedrapo, quien aseguró que al Concejo Municipal no se le informó ni preguntó, sobre las demoliciones, incluso pidió información -mediante una carta- al alcalde Rodolfo Carter sobre los costos de la primera demolición “narco-casa”.

“Dada la nula información entregada al Concejo Municipal, como presidenta de la Comisión de Hacienda le solicito que me dé a conocer los gastos realizados en obras de demolición de la primera llamada “narco-casa”, denominada de esa forma en los medios de comunicación (…) Por último, solicito se me dé a conocer la proyección de gastos a realizar en las obras de demolición de las 19 casas restantes, que se ha anunciado a la prensa, con sus respectivas cuentas en el presupuesto municipal y corporaciones”, se lee en la misiva.

Tras el envío de esta carta, Abedrapo aseguró que la respuesta de la alcaldía fue que “esa información nos la dieron en un concejo extraordinario, que los concejales solicitamos de carácter reservado, con la intención de que nos dieron información relevante, pero en ese concejo Carter lo único que hizo fue insultarnos y no traspasó nada de información que solicitamos”.

-Las demoliciones de las ampliaciones de algunas mal llamadas “narco-casas”, obedece a medidas propagandísticas de instalación mediática. Desde que inició con estas iniciativas, le he pedido que nos diga cuál es el objetivo que se persigue y Carter sólo responde que es para «pegarle al narcotráfico». Pero, sabido es que al crimen organizado le sobraría dinero como para volver a construir no sólo ampliaciones sino casas completas (…) Desde la Municipalidad insisten en mencionar que estos serían supuestos espacios de «caleta» donde se guardaría droga y armas, pero es un supuesto que no se condice con las investigaciones policiales. Por último, cabe mencionar que en el mundo delictual el hacerse conocido da más poder, y Carter contribuyó, sin saberlo, producto de políticas erráticas buscando lo efectista, a hacer más famosos a las bandas de narcotraficantes que él decía que quería atacar-, explicó la concejala Abedrapo.

Además, comentó que se realizaron advertencias que en los sectores en donde se hicieron estas demoliciones, no se redoblaron las medidas de seguridad, contribuyendo a una peligrosa estigmatización de estos barrios.

Desde Fiscalía Oriente confirmaron que el sumario interno en contra del fiscal que entregó el listado de casas a Rodolfo Carter ya está finalizado.