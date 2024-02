Nunca tuvo respuesta: Documento revela que Municipalidad de Viña del Mar advirtió al Senapred sobre falta de recursos para prevenir incendios

Durante la tarde del viernes 2 de febrero, inició el megaincendio forestal que afectó a diversas comunas de la región de Valparaíso, provocando la muerte de 133 personas -según el último reporte del Servicio Médico Legal-, y la afectación de más de siete mil viviendas. Pero, tras dos semanas del siniestro, los cuestionamientos políticos de cómo se manejó esta emergencia se han dirigido hacia el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), debido a su escasa capacidad de respuesta y su temor de negociar con organismos privados. Incluso la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, solicitó a La Moneda «ordenar a Senapred».

Pero, la gestión del Servicio también fue criticada meses antes de los incendios forestales. El Ciudadano tuvo acceso a un oficio de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dirigido a Mauricio Bustos, director regional de Senapred Valparaíso, con el objetivo de remitir un informe sobre la situación comunal frente a la temporada de incendios forestales urbanos, incluyendo información sobre el operativo de desmalezado, construcción de cortafuegos con maquinaria pesada, desglose de recursos y requerimientos necesarios.

«Por lo antes mencionado, y en virtud de la falta de personal máquinas e insumos necesarios, para llevar a cabo un plan adecuado de prevención, distraigo su atención con la finalidad de solicitar a usted prestar apoyo o bien gestionarlo, en cuanto a maquinaria y personal para el correcto cumplimiento de acciones de prevención de emergencias», se lee en el oficio de octubre de 2023, y que según fuentes cercanas al municipio, nunca tuvo respuesta.

Incluso, en el informe «Prevención de Incendios Forestales Urbanos» -el que fue enviado a Mauricio Bustos-, se detalla las necesidades para desmalezar manualmente los sectores de alto riesgo de siniestro: desmalezadoras, motosierras, cuchillas tres puntas, cabezales tricunt, rastrillos, entre otros. También se solicitó la participación de 56 personas de manera estable, para las labores de desmalezado y limpieza de microbasurales, y de otras 24 personas quienes tendrían la misión de de limpiar cuerpos de agua y retiro de residuos voluminosos. Además, del requerimiento de maquinaria pesada como retroexcavadoras y motoniveladora.

En dicho documento, la Municipalidad de Viña del Mar transparentó a Senapred sobre los sectores de mayor riesgo de incendio forestal urbano -que requerían de desmalezado y cortafuegos-, los que coincidentemente corresponde a la zona más afectada del siniestro de inicios de febrero.

No obstante, un nuevo antecedente surge en este caso: El director de Senapred Valparaíso actualmente está suspendido de su cargo, por un sumario en su contra por acoso y maltrato laboral, siendo subrogado por Felipe Estay. Pese a este cambio en la dirección, el oficio de advertencia de la alcaldesa Ripamonti nunca fue respondido.

Tras esto, El Ciudadano contactó a Senapred para conocer su versión sobre este oficio, quienes en primer lugar confirmaron que existe un sumario en contra de Bustos, pero que como todo proceso de este tipo, es de carácter reservado; por lo que Felipe Estay asumió la subrogancia a mediados del 2023.

-La consulta por parte del municipio (oficio) sobre apoyos en temas de prevención, fueron abordadas de manera general en la Mesa Regional de Incendios Forestales, convocada el día 12 de octubre, instancia que contó con la participación de organismos del Sistema y los Municipios. En ese espacio, se abordaron asuntos relativos a las acciones de planificación, los levantamientos de capacidades y la forma en que los niveles sectoriales podían gestionar apoyos a los niveles locales para las acciones de preparación y prevención (…) el rol que compete a Senapred en el ámbito de la coordinación, precisamente en el mes de noviembre de 2023, la institución fue parte de las coordinaciones que -vía EMCO- permitieron la activación de personal de Brigadas del Ejército para apoyar al municipio en trabajos de desmalezados en el sector de Las Palmas y Forestal Alto-, afirmaron desde el Servicio de Prevención, sin aclarar si el oficio tuvo respuesta o no.

Pero esto no queda aquí. Según acusaciones de distintos municipios, Senapred mantiene paralizados los planes de emergencia, es más, no reciben respuestas o actualizaciones de dichos documentos desde hace seis meses. En el caso de la Municipalidad de Viña del Mar, su Plan de Emergencia sigue en revisión por parte de la entidad de prevención, recibiendo pequeños comentarios días antes de la emergencia, mientras que el Plan de Amenaza no ha sido revisado -según confirmaron fuentes cercanas al municipio-.

Finalmente, y tras los cuestionamientos hacia el desempeño de Felipe Estay, director subrogante, la gestión de Senapred Valparaíso será liderada por la subdirectora nacional del Servicio, Alicia Cebrián, mientras que Estay continuará en la institución desempeñando otras funciones.