Oficio de Fiscalía confirma chats entre exdirector de la PDI y Hermosilla sobre investigación en contra de Katherine Martorell

Durante el 2021, un informe de Contraloría confirmó irregularidades en la compra de cámaras corporales a Carabineros, durante la gestión como subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, por lo que la empresa Pegasus Group Company S.A interpuso una querella criminal en contra de la exsubsecretaria, por los delitos de prevaricación administrativa, fraude al Fisco, y falsificación de Instrumento Público. Incluso, Martorell eligió a Luis Hermosilla como su abogado defensor.

«La oferta que resultó adjudicada es $131.138.000 – más cara que la de mi representada, que sí cumple con todos los requisitos estipulados en las Bases de Licitación. Es decir, un 50% más cara que la oferta presentada por mi representada (…) la oferta de THE PEGASUS GROUP COMPANY S.A. fue superior en términos económicos (mejores condiciones económicas para la Subsecretaría de Prevención del Delito) y de plazo de entrega (menor plazo de entrega) (…) No se entiende el motivo por el cual podría preferirse una oferta efectuada por un proveedor, que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de Licitación y que, por lo demás, resultaba más onerosa para el Estado», se detalla en la querella.

Por lo anterior, el pasado 3 de septiembre y en el contexto de las revisiones que se han efectuado en el teléfono de Luis Hermosilla, el fiscal de Delitos de Alta Complejidad Francisco Ledezma, envió un oficio a la Fiscalía Oriente, con el objetivo de averiguar si se han detectado comunicaciones a través de WhatsApp del abogado con funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile -de cualquier rango-, entre el 17 de junio de 2020 y el 1 de marzo de 2023, y que tengan relación con gestiones relacionadas con la investigación de la causa en contra de Martorell.

«Se indique si existen comunicaciones relacionadas con esta causa, entre el Sr. Luis Hermosilla y el ex Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez. Se solicita que en las revisiones que se encuentren en progreso y las que se realicen en el futuro, se considere lo indicado en los puntos precedentes y se comunique a esta Fiscalía el resultado pertinente», se menciona en el documento al que el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso.

Finalmente, el 6 de septiembre de 2024, la fiscal Lorena Parra respondió al oficio informando que de la revisión de las conversaciones contenidas en la extracción del celular de Hermosilla, se confirmó la existencia de chats entre el abogado con «Kathy Martorell (diciembre de 2018 a febrero de 2023), y Sergio Muñoz (agosto de 2020 a octubre de 2023)»; lo anterior en el contexto en la investigación en contra de Martorell.

Consultada por otro medio de comunicación, Martorell explicó que en sus chats con Hermosilla no hay ninguna conversación sobre Motorola, es más, nunca supo o solicitó alguna gestión de Hermosilla en favor de dicha empresa.