Palestina sufre el asesinato de miles de George Floyd… y nadie arma escándalos

El 25 de mayo de 2020 un hecho sacudió al mundo: el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos. Ese indicente desató una ola de protestas alrededor del planeta. Antes y después de su trágica muerte, también fueron víctimas de crímenes atroces decenas de ciudadanos cuyas muertes pasaron desapercibidas en las portadas de diarios. Tampoco los mencionaron en pantallas de noticieros, ni en la gigantesca comunidad mediática que hace vida en Internet.

El 29 de mayo, un joven con autismo de 32 años, Lias al Halak, fue baleado y asesinado a sangre fría por un grupo de soldados mientras se dirigía a su centro educativo. Los criminales se justificaron diciendo que “llevaba un paquete en sus manos que parecía un arma”.

Ese mismo día, Fadi Samara, de 41 años, fue asesinado a tiros por varios soldados mientras conducía por su aldea. Víctima de ese mismo crimen, también fue herido un niño con síndrome de Down.

Dos semanas antes, un adolescente de 15 años, Zaid Fadl Qasya, murió de un disparo en la cabeza. Los responsables fueron tropas militares que custodiaban un campo de refugiados.

El 6 de febrero, militares acabaron con la vida cuatro jóvenes, entre ellos Yazan Abu, de 19 años, alcanzado por una bala cuando protestaba por la demolición de su vivienda. Un día después, un adolescente de 17 años, Mohammad Salman Tama al-Hadad, fue ultimado por un soldado de un tiro en el corazón.

El 23 de febrero, Mohammad al-Naem, de 27 años, fue asesinado por varios funcionarios castrenses. Sus victimarios, además, deshonraron su cuerpo colgándolo de las cuchillas de una retroexcavadora. Así lo reseñó el periodista y escritor chileno Pablo Jofre Leal.

La ONU registró 300 palestinos asesinados por fuerzas israelíes en 2018. Foto: Agencias

¿El mundo no ve y no siente a Palestina?

Entonces, ¿por qué se invisibilizaron estos sucesos? ¿Por qué ninguno de los asesinos está preso y condenado? Bueno, porque ocurrieron a miles de kilómetros de Estados Unidos. Además, las víctimas son palestinos y sus asesinos militares israelíes. Se trata de un Gobierno genocida cuyos crímenes de lesa humanidad quedan impunes desde hace más de medio siglo.

Pablo Jofre Leal, colaborador para varias cadenas informativas, expuso en un artículo para Telesur que “Palestina tiene a miles de George Floyd. Las acciones criminales contra ellos son el pan de cada día. Forman parte de la esencia de una entidad (Gobierno de Israel) cuyo motor es el asesinato, el robo, el expolio”.

“Hoy, millones lloran por el asesinato de George Floyd, y eso es justo y necesario. Pero, también necesitamos llorar y hacer justicia por los miles y miles de asesinados del pueblo palestino. Son hombres, mujeres, niños y ancianos masacrados (…) hogares destruidos, demolidos hasta los cimientos, y separados por un muro de segregación”, denunció el periodista.

Pablo Jofre Leal, periodista y experto en temas de Medio Oriente, Foto: Web

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) contabilizó al menos 300 palestinos asesinados y 29.718 heridos en 2018. Al año siguiente, en 2019, en medio del bloqueo informativo, el Encuentro Nacional de Familias de Mártires Palestinos denunció el asesinato de al menos 149 personas.

Ni siquiera hubo protestas mundiales en 2014, cuando fuerzas militares israelíes asesinaron indiscriminadamente a más de 2.300 palestinos. Asimismo, hirieron a más de 10.600 en una operación para invadir la franja de Gaza. Ninguna de esas cifras incluye los miles que, durante décadas, han muerto producto del bloqueo israelí. Todos son víctimas del hambre, falta de atención sanitaria, medicinas, miedo y desesperación.

Raimundo Kabchi, abogado libanés-venezolano, experto en temas de Medio Oriente

La fórmula del antisemitismo

El abogado y experto en temas de Medio Oriente Raimundo Kabchi tiene un explicación. “Estados Unidos y Europa crearon una norma o delito que hace temblar a muchos: el antisemitismo (hostilidad hacia los judíos basada en prejuicios religiosos o étnicos). Es una creación imaginaria, porque no existe una raza llamada semita”, precisó en entrevista exclusiva.

«El término semita hace referencia a la familia de pueblos que se establecieron en Mesopotamia y el Oriente Próximo, miles de años antes de Cristo. Entonces, si de verdad existiera la raza semita, los primeros serían el pueblo árabe. El semita desciende de Sem, hijo de Noé. Abraham fue hijo de Tare, descendiente de Sem, y su primogénito fue Ismael, de quien proceden los árabes, y no Isaac, patriarca de los judíos”.

Entonces, “cualquier posición adversa a la política agresiva, racista y destructiva de Israel, se cataloga de antisemita. Sí se puede criticar al cristianismo y ser ateo, hasta puede negarse la existencia del profeta Mahoma. Pero, no se puede criticar la política israelí, porque se toma como una condena religiosa. No importa que esa política asesine, destruya y pisotee los derechos de un pueblo”.

Kabchi expone un claro ejemplo: Roger Garaudy, filósofo y político francés. Al principio, fue ignorado cuando escribió libros cuestionando el cristianismo y el islam. Pero, tras publicar “Los mitos fundadores de la política israelí“, en 1995, defendiendo tesis negacionistas del Holocausto, fue procesado y condenado por la justicia francesa a una multa y seis meses de prisión.

“Ese es el dilema. La gente no condena a Israel ni protesta contra ellos no porque no quiera, sino porque los grandes poderes económicos mundiales crearon ese temido concepto del antisemitismo”, sostuvo Kabchi. Además, asegura que esos mismos poderes son capaces de arrestar, matar y violar todas las leyes por defenderlo.

El aparato propagandístico mundial

Además, el abogado libanés-venezolano expuso otro motivo de peso: el aparato propagandístico mundial. “Israel, el país agresor, anula a un pueblo, viola sus derechos humanos, y lo presentan como la víctima. Mientras, al pueblo de Palestina, dueño de sus tierras desde hace 10 mil años, lo presentan como el victimario. Basta una publicidad en Hollywood o en el 85% de los medios en manos sionistas y fieles a los designios de Washington”, expresó.

Precisamente, aquí entra en juego el poderío de Washington, que ha bloqueado cualquier vestigio de condena a Israel presentado ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En gran parte, lo hace en obediencia al lobby económico judío que domina la política norteamericana.

No obstante, hay otro factor en juego, apunta Kabchi. “El plan del sionismo internacional, aupado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, es que las fronteras de Israel se extiendan desde el Eufrates hasta el Nilo. Justo en ese territorio existen grandes riquezas petroleras, gasíferas y de otros minerales”.

Por ello, en el más reciente planteamiento de ‘acuerdo’ entre Palestina e Israel, el expresidente estadounidense Donald Trump propuso “darle todas las tierras a Israel. Mientras, a los palestinos solo hizo promesas, y con la condición de que tienen que sentarse a negociar”, recordó Kabchi.

Asimismo, recordó que esa idea de ‘acuerdo’ viene de un hombre que públicamente declaró que logró su cometido en Siria: apoderarse de los grandes pozos petroleros. Es el mismo personaje que criticó a Barack Obama por entregar a otras fuerzas la explotación del crudo en Libia.

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, está decidido a quedarse con todas las tierras palestinas. Foto: Reuters

Perspectivas a futuro para Palestina

“Es lamentable que la misma humanidad que luchó contra el nazismo alemán, el racismo de Japón, el apartheid en Sudáfrica; tolere hoy los crímenes de lesa humanidad de Israel y acepte la creación de un Estado racista, excluyente y genocida. Además, lo hace a la luz de cualquier norma del derecho internacional”, afirmó Kabchi.

Al respecto, Jofre Leal considera vergonzoso que el mundo no se levante “con indignación, ira y rabia contra el sionismo. Nadie se atreve a llevarlos ante tribunales internacionales y juzgarlos por sus crímenes, como se hizo contra los nazis en Nuremberg; o aquel creado para juzgar los crímenes en Ruanda”.

Por su parte, Kabchi reafirmó que más allá de significar un apoyo, “hay temor frente a la crítica. No falta voluntad, sino decisión de enfrentar a la justicia comprada por el sionismo. Quien lo haga corre el riesgo de ser llevado a juicio”.

Los palestino pelean con piedras y morteros, los israelíes con bombas y armamento militar

Existen dos ejemplos claros: Irán y Venezuela. Son dos naciones negadas a sostener relaciones políticas y diplomáticas con Israel, críticas de su política agresiva. Ambas son víctimas de bloqueos financieros e innumerables medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos.

Así, la ola de indignación mundial crece contra la violencia racista en las potencias occidentales. También se tumban estatuas, se incendian comercios y se exige justicia contra la violencia policial. Mientras eso ocurre, cada día los niños en Palestina se levantan y corren el riesgo de ser alcanzados por una bomba o un disparo del sionismo. Lamentablemente, nadie se alarma por ellos.

En conclusión, si George Floyd hubiera sido palestino y asesinado en Palestina, junto a su familia, masacrado por fuerzas israelíes, Anonymous jamás habría reaparecido, el movimiento #BlackLivesMatter no existiría y el racismo no sería objeto de debate mundial.

