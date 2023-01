Perú: Se reactivan las protestas para salir del régimen de facto de Dina Boluarte

Una nueva jornada de movilizaciones y protestas se reactivan este miércoles en al menos siete departamentos de Perú, después de la tregua anunciada por las organizaciones sociales que cesaron las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Sindicatos y organizaciones sociales saldrán a las calles en la convocatoria de paro indefinido en los departamentos de Arequipa, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Ayacucho.

En algunas regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, aún evalúan sumarse a la jornada de manifestaciones, según reportó La República.

Desde el pasado 7 de diciembre, Perú vive una crisis política y social por la vacancia de Pedro Castillo, su posterior encarcelamiento, y la juramentación de Boluarte como presidenta del país andino.

Movilización masiva por Perú

Organizaciones sociales salieron masivamente a las calles para exigir la libertad de Castillo y la renuncia de Boluarte, mientras las fuerzas de seguridad reprimieron algunas movilizaciones. En medio de esta crisis, 22 civiles fallecieron en enfrentamientos y otros seis perdieron la vida por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de vías.

En el marco de las movilizaciones, Boluarte criticó a los participantes. «Tienen el derecho constitucional de salir y protestar, pero no tomen las calles», dijo la mandataria el pasado viernes 30 de diciembre.

Asimismo, Boluarte negó este martes que su Gobierno tuviera «toda la responsabilidad» en los hechos violentos y en las muertes registradas durante las protestas.

«En reiteradas oportunidades, yo he dicho a las familias ‘lo lamento mucho’, me duele en el corazón el fallecimiento de estas personas. Dina Boluarte no provocó la violencia«, dijo la mandataria en entrevista con La República.

«Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo, porque nosotros no hemos dicho ‘oigan, salgan a la calle y tomen aeropuertos; oigan, salgan a la calle e incendien acá o incendien allá», añadió.

El Gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia en el territorio, por lo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están facultados para intervenir en caso de tomas de la vía pública, lo que aumenta el temor por posibles incidentes violentos durante el reinicio del paro indefinido.

Desde el oficialismo convocaron a una «Marcha por la paz» este martes 3 de noviembre para contrarrestar las movilizaciones en favor de Castillo.

