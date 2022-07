¿Racismo o clasismo? una periodista pregunta a la líder indígena que representará a Colombia en la ONU que si habla inglés

La periodista colombiana Paola Ochoa ha vuelto a protagonizar una polémica por racismo y/o clasismo en su país después de la insólita pregunta que le hizo a la líder social arhuaca Leonor Zalabata Torres, quien fue nombrada este martes como embajadora del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante una entrevista en el programa de Néstor Morales en BluRadio, Ochoa abordó a Zalabata con el siguiente planteamiento: «La ONU es el organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 países que la conforman y donde la lengua del diálogo, de la comunicación, es el inglés, ¿usted habla inglés?».

La respuesta de Zalabata fue categórica: «No, no hablo inglés. Hablo el irkum, el arhuaco y hablo el español, que es la lengua de comunicación que tenemos». Inmediatamente, Morales salió a desmarcarse de su colega y condenó el tono de la pregunta, aunque le hizo un sugerencia paternalista a la nueva embajadora, reseña RT.

En los medios nunca les preguntan a los embajadores si hablan inglés, pero apenas se anuncia el nombramiento de una líder indígena como embajadora ante la ONU, salta la pregunta clasista de Paola Ochoa.



"¿Usted habla inglés?"



El español es una de las lenguas oficiales de la ONU pic.twitter.com/8cMtBraw7O — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) July 19, 2022

«Doña Leonor, le voy a sugerir aquí muy respetuosamente, cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de hacer Paola, usted dice: ‘Para eso en Naciones Unidas hay traductores’. Eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no se preocupe. No me parece que eso sea lo más importante», dijo Morales.

Más allá de los desafortunados comentarios de los periodistas colombianos, el nombramiento de Zalabata ha sido celebrado por la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, ya que tanto ella como Patricia Tobón y Giovani Yule asumirán cargos clave en la administración del presidente electo, Gustavo Petro.

Celebramos la designación X parte del Presidente (E) @petrogustavo de personas con larga y admirable trayectoria en #DDHH: Patricia Tobón: directora de la Unidad de Víctimas; Giovani Yule: director de la Unidad de Restitución de Tierras y Leonor Zalabata: embajadora ONU en NY. https://t.co/Y399oEH7L0 July 19, 2022

«Celebramos la designación por parte del presidente electo Gustavo Petro de personas con larga y admirable trayectoria en Derechos Humanos, Patricia Tobón: directora de la Unidad de Víctimas; Giovani Yule: director de la Unidad de Restitución de Tierras y Leonor Zalabata: embajadora ONU en NY».

Reacción en las redes anti racismo

La pregunta de Ochoa a Zalabata no pasó desapercibida en las redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia. En la mayoría de los comentarios, los usuarios rechazaron el componente racista que traía consigo el cuestionamiento de la periodista.

«Le recordamos a Paola Ochoa que el español hace parte de los idiomas oficiales de la ONU. Por lo tanto, preguntarle a la nueva embajadora ante la ONU Leonor Zalabata que si habla inglés para poder asumir el cargo, hace parte del racismo estructural que debemos acabar«, escribió la senadora electa Aida Quilcue.

Nombran a tres indígenas en casos importantes.



Paola Ochoa: necesito ser racista. pic.twitter.com/eaYG4Vtfaw — María F. Fitzgerald (@MarFFitzgerald) July 19, 2022

Colombia si todos dejáramos de escuchar a personas como Néstor Morales, Paola Ochoa, y en general la radio de la mañana pic.twitter.com/3uysoed7X0 — Camilo Andrés García (@hyperconectado) July 14, 2022

Los comentarios también giraron en torno al racismo y clasismo del planteamiento, asumiendo que Ochoa sabe perfectamente que en la ONU hay traductores y que el español también es un idioma oficial dentro del organismo multilateral.

En otro sentido, los internautas recordaron que a los actuales funcionarios –pertenecientes al Gobierno conservador de Iván Duque– nunca se les preguntó su manejo del inglés. De hecho, resaltaron que la canciller Marta Lucía Ramírez, la máxima representante diplomática del país, usa con frecuencia los audífonos de traducción simultánea, sin que eso sea un tema de debate.

¿Quién es Leonor Zalabata?

Zalabata es una líder del Pueblo Ika de la Sierra Nevada de Santa Marta, que fue una de las pocas indígenas que pudo asistir a la universidad en los años 70, donde se tituló como auxiliar de odontología social.

Se ha desempeñado como comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tayrona, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Además, ha participado en procesos políticos del pueblo arhuaco y en la elaboración de normas sobre educación bilingüe intercultural, entre otras labores.

A pesar de que su formación es sanitaria, su activismo se ha centrado siempre en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, por lo que también participó en los diálogos de paz con las FARC solicitando el cese de hostilidades contra su comunidad.

En 1990, protagonizó las protestas contra los militares que habrían asesinado a tres representantes de los Arhuaco en la Asamblea Nacional Constituyente, un crimen que sigue impune. Ese hecho fue clave para alcanzar la notoriedad que la llevó a convertirse en la representante de su pueblo en organizaciones internacionales.

Zalabata o Guneywya, como es su nombre tradicional en arhuaco, también es escritora y ha formado parte de foros como el Grupo de Trabajo Poblaciones Indígenas de la ONU y el Foro Permanente de las cuestiones indígenas. Del mismo modo, participó en la declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

La activista ha sido merecedora de galardones y reconocimientos por su labor, entre ellos el premio internacional del gobierno sueco, Derechos Humanos Anna Lindh, en 2007.

Te puede interesar…