Robert F. Kennedy Jr.: el polémico precandidato a la Presidencia de EE.UU. que culpa a la CIA de matar a su tío

Robert F. Kennedy Jr., el polémico activista antivacunas y abogado ambientalista, que ha acusado a la CIA de matar a su tío, el entonces presidente John F. Kennedy, lanzó oficialmente su precandidatura presidencial a las primarias del partido Demócrata de 2024 el pasado 5 de abril, cuando presentó ante la Comisión Federal de Elecciones la documentación para postularse como sucesor del actual presidente Joe Biden, quien buscará la reelección.

La semana pasada, el controversial político inauguró su campaña en Boston. Kennedy, de 69 años, es sobrino del asesinado presidente Kennedy, e hijo de Robert F. Kennedy, exsecretario de Justicia de Estados Unidos y candidato presidencial asesinado en 1968.

Kennedy Jr. también ha sido defensor de la libertad de prensa y ha señalado que perdonará y dejará en libertar a personajes como Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, John Kiriakou y Reality Winner, porque considera que todos ellos estaban intentando devolverle a EEUU sus «ideales democráticos y humanitarios».

«En vez de ser el defensor de la libertad de expresión, EEUU persigue activamente a periodistas e informantes. Yo perdonaré a los valientes que dicen la verdad, como Julian Assange, y que investigan la corrupción y los crímenes que exponen», dijo el político antivacunas.

De momento, Kennedy Jr. se une a la influenciadora de la autoayuda Marianne Williamson para las primarias presidenciales demócratas, como competidores directos de Biden.

La familia Kennedy en contra

Un obstáculo al que probablemente se enfrente Kennedy en su intento de ganarse a los votantes demócratas es su propia familia. Algunos de sus miembros han dicho que las opiniones del aspirante sobre las vacunas son un error y hasta peligrosas. El activista afirma que las vacunas causan autismo entre otras enfermedades que solo benefician a las farmacéuticas, motivo por el que fundó la organización antivacunas Children’s Health Defense.

Kennedy Jr. también se ha enfrentado a su madre y hermanos por apoyar la liberación de Sirhan Sirhan, el hombre que según las autoridades estadounidenses disparó y mató a su padre en un momento que cambió la historia de EEUU.

En 2019, tres miembros de su familia –su hermana Kathleen Kennedy Townsend, su hermano Joseph P. Kennedy II y su sobrina Maeve Kennedy McKean– denunciaron enérgicamente sus opiniones antivacunas en un artículo de opinión en Politico Magazine, argumentando que era «parte de una campaña de desinformación que está teniendo consecuencias desgarradoras –y mortales–».

Kennedy criticó duramente las acciones del gobierno de EE.UU., entonces en manos del republicano Donald Trump, también aspirante a la presidencia en 2024, para enfrentar la pandemia de coronavirus. También cargó contra el experto en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, contra la vacuna para el covid-19 y la obligatoriedad de la vacunación.

Censura en redes

En 2021 la red social Instagram, propiedad de la empresa estadounidense Meta, eliminó su cuenta «por compartir repetidamente afirmaciones desacreditadas sobre el coronavirus o las vacunas«. A inicios de junio la red social levantó la suspensión de su cuenta después de que Kennedy Jr. anunciara su candidatura a las primarias demócratas, según adelantó The Washington Post.

Aun así, Kennedy Jr. dice experimentar algunas restricciones en la red social. «Interesante… cuando usamos nuestra dirección de correo electrónico de TeamKennedy para configurar cuentas de @instagram, recibimos una prohibición automática de 180 días. ¿Alguien puede adivinar por qué está pasando eso?», planteó en Twitter.

Ante esto el dueño y CEO de Twitter, Elon Musk, ha invitado al precandidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr. a debatir con él en directo en Twitter Spaces. “¿Te gustaría tener una discusión de Spaces conmigo la próxima semana?”, dijo Musk y Kennedy Jr. respondió: “Twitter permite que mi campaña y yo tengamos voz. Gracias Elon Musk”.

Kennedy Jr. también se ha manifestado en contra de las transmisiones electromagnéticas y en junio de 2020 lideró una “cumbre virtual” en la que medio centenar de supuestos expertos intentaron demostrar “cómo la tecnología inalámbrica 5G es una plataforma tecnológica invasiva, que puede dañar la salud y la privacidad”.

Kennedy Jr. contra la CIA

En una entrevista con John Catsimatidis en el programa radial Cats Roundtable, Kennedy Jr. se refirió al recordado magnicidio de su tío, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas. Sobre esto dijo: “Hay evidencia abrumadora de que la CIA estuvo involucrada en su asesinato y en el encubrimiento. Creo que en este momento está más allá de toda duda razonable”.

Para argumentar su teoría, Kennedy Jr. citó el libro de James Douglas, “JFK and the Unspeakable” como una seria recopilación de la mayor cantidad de evidencia sobre el tema. La versión oficial del gobierno plasmada en el informe de la Comisión Warren del 24 de septiembre de 1964 es que Lee Harvey Oswald, el hombre que le disparó al expresidente, actuó como un lobo solitario.

Sin embargo, el gobierno de EE.UU. insiste que no hay evidencia creíble acerca de que Oswald fuera parte de una conspiración para asesinarlo.

Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), tras ser acusada por Kennedy Jr., calificó como “mentira” las afirmaciones sobre su posible vinculación con en el asesinato.

A favor de la comunidad Bitcóin

El abogado ambientalista está a favor del uso del Bitcóin y por tal motivo anunció que planea aceptar donaciones en bitcóines para su campaña electoral.

«Será la primera campaña presidencial en la historia en aceptar donaciones de bitcóines a través del [sistema de pagos] Lightning Network», afirmó el también sobrino del exmandatario John F. Kennedy, en la conferencia Bitcoin 2023 celebrada en Miami, Florida.

«Como presidente, me aseguraré de que sus derechos a poseer y usar bitcoin sean inviolables«, subrayó. «Soy un ferviente defensor de por vida de las libertades civiles y el bitcóin es tanto un ejercicio como una garantía de esas libertades», agregó.

En un contexto en que las autoridades estadounidenses intentan regular cada vez más el mercado de las criptomonedas, Kennedy prometió que revertirá «la creciente hostilidad del Gobierno hacia esta industria».

En esa línea, dijo que se aseguraría que el país norteamericano «siga siendo el centro global del bitcóin y otras criptomonedas». «Hoy, nos acercamos un paso más al futuro», señaló el candidato demócrata. «Hoy le mostramos al mundo el poder, la durabilidad y la flexibilidad del bitcóin», expresó.

Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

Kennedy Jr., volvió a atacar la política de la Administración de Joe Biden en torno al conflicto ucraniano, denunciando que «cada decisión de EE.UU. sobre Ucrania parece tener la intención de prolongar la guerra y de maximizar el derramamiento de sangre«. Así lo afirmó durante una entrevista en la cumbre SCALE Global celebrada la semana pasada en Las Vegas.

«Y, de hecho, el presidente Biden indicó recientemente que la razón por la que estamos en Ucrania es el cambio de régimen de Vladímir Putin», enfatizó el también sobrino del exmandatario John F. Kennedy, recordando que el ministro de Defensa Lloyd Austin declaró en abril de 2022 que la razón del involucramiento de su país era «agotar el Ejército ruso y degradar su capacidad para luchar en cualquier otra parte del mundo«.

«Si esto es en realidad una guerra de desgaste, como lo que [el Gobierno] está describiendo, es lo opuesto a una misión humanitaria. Y en ese caso lo que hemos hecho es destruir este pequeño país con una guerra que pudimos haber resuelto desde el principio», enfatizó

Por otra parte, Kennedy denunció que las autoridades de Ucrania no dicen «honestamente» el número de muertos en sus filas, que según todos los indicios apuntan a que son cerca de 350.000.

En esa línea, el demócrata afirmó que el Gobierno estadounidense repite «incesantemente» la mentira de que Rusia no tenía motivos para lanzar su operación militar en Ucrania, pero el conflicto fue provocado por Occidente en el marco de un plan estratégico para la «expansión del imperio» estadounidense.

«Nadie en la Administración [Biden] o en el ‘establishment’ de la política exterior es tan ignorante. Por supuesto que saben que fue provocado. Querían la guerra como parte de su gran plan estratégico para destruir cualquier país como Rusia que se resistiera a la expansión imperial estadounidense», escribió Kennedy en un hilo de Twitter en aquel entonces.

«No me gusta lo que Joe Biden está haciendo con este país. No me gusta la guerra en Ucrania. Deberíamos haber resuelto esa guerra hace mucho tiempo», declaró el sobrino del expresidente John F. Kennedy en declaraciones a Fox News.

Asimismo, el político condenó el hecho de que «Washington esté enviando 113.000 millones de dólares allí [a Ucrania]», cuando hay «un 57 % de estadounidenses que no puede echar mano de mil dólares en caso de tener una emergencia». «Una cuarta parte de los estadounidenses se va a la cama con hambre», denunció.

También recordó las numerosas pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas. «Por cierto, lo que estamos haciendo en Ucrania no es bueno para el pueblo ucraniano. Hemos matado a 300.000 soldados ucranianos y a 40.000 civiles», observó. En su opinión, impulsado por el deseo de «deshacerse» del presidente ruso Vladímir Putin, Washington «está sacrificando al pueblo ucraniano».

