Sin aprobación del Concejo, multas, y el mismo auto del Presidente: Los detalles tras las millonarias licitaciones de Carter

Durante las últimas horas, han surgido nuevos antecedentes sobre las polémicas licitaciones del alcalde Rodolfo Carter en La Florida. Según una publicación en X, el concejal de La Florida, Reinaldo Rosales, denunció a Carter de pagar un millonario arriendo vehicular, el que se realizó por medio de la propuesta pública denominada «Servicio de arriendo de vehículos para funciones de la alcaldía, y la administración de la Municipalidad de La Florida, sin combustible y sin conductor», la que fue adjudicada a Jacqueline Osorio Valenzuela y la que tuvo un valor total de $28.502.110, por la duración de 10 meses. Es más, Rosales cuestionó al alcalde por no haber gastado ese dinero en la compra de dos vehículos.

Sin embargo, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a dos decretos de licitación, que confirman que el 2 de febrero de 2023 se firmó el primer servicio de arriendo vehicular por $28.502.100 -durante 12 meses–, mientras que el 29 de febrero de 2024, se firmó el segundo servicio de arriendo por $28.502.110 -durante 10 meses-, generando un gasto fiscal a la Municipalidad de La Florida de $57.004.210, en el plazo de un año; ambas adjudicadas a Jacqueline Osorio Valenzuela.

Respecto a lo anterior, la concejala de la comuna, Verónica Miranda, afirmó que si se suman ambas licitaciones que se adjudicaron la misma persona supera las 800 UTM, lo que requeriría la aprobación del concejo municipal, y que incluyen una camioneta Chevrolet Tahoe blindada, cuyo valor excede con creces el de una camioneta promedio.

-Otra cosa que nos preocupa es que una de estas camionetas al 2023 presentaba cuatro multas, y ahora al 2024 presenta siete multas de distintas comunas, lo que no se condice con el rol fiscalizador que cumple el propio Batallón de la Gente del municipio de La Florida, y que fiscalizan automóviles que están en irregularidad. Por lo tanto, nos preguntamos ¿si el permiso de circulación de estas camionetas estará al día? Por lo tanto vamos a oficiar a Contraloría para que sea esta entidad la que determine si existe algún tipo de irregularidad, sobre estas licitaciones que entregan el mismo servicio a través del mismo proveedor-, sostuvo Miranda en conversación con El Ciudadano.

Sin embargo, el nombre de Jacqueline Osorio es reconocido en el rubro del arriendo vehicular, puesto que, constantemente renta vehículos de todo tipo a diversas municipalidades de Santiago -como La Pintana, El Bosque y La Florida-. Incluso, en el año 2021, fue multada por la Municipalidad de La Pintana por «infracción de la obligación contractual», al no velar que el vestuario de los conductores sea acorde al ambiente de trabajo que posee el Municipio.

Además, según un reportaje de La Tercera, el automóvil en donde se traslada el Presidente Gabriel Boric, es a través de una camioneta Chevrolet Tahoe, que corresponde a vehículos adquiridos por Carabineros de Chile en el año 2021 para la escolta presidencial -mismo vehículo arrendado por Carter-.

Finalmente, Reinaldo Rosales reveló que el alcalde pidió que los vehículos tuvieran incorporada una baliza de tipo federal, una radio de comunicación, un polarizado todas las ventanas, blindaje y neumáticos antipinchazos. No obstante, cuando el concejal iba a consultar al alcalde por este arriendo millonario durante el Concejo Municipal, no lo pudo hacer debido a que no acudió al concejo, por estar toda la mañana en Contigo la Mañana de Chilevisión.

*Investigación revelada por @BotCheckerCL.