Yanomamis desaparecidos en Brasil ¿Dónde están?

“Se trata, na verdade, de opção política: deixar os Yanomami morrer à míngua e exterminados por garimpeiros ilegais.”



Apib entrou com uma petição no @STF_oficial, solicitando a proteção do povo Yanomami, que segue sob ameaça do garimpo ilegal. https://t.co/fjb6YsNF73 pic.twitter.com/Tv2agr2GtO