New Horizon: Los cautivantes y explosivos aromas de la India que generan fila en sus puertas

Una larga hilera de personas por fuera de un local de comida en calle Merced # 565, muy cerca del Museo de Bellas Artes, cafés y restaurantes en pleno barrio Lastarria, llamó mi atención hace unos días. Mi reloj marcaba las 13:15 horas de un jueves de marzo y no dude en dar nuevamente una vuelta a la manzana para volver a mirar qué sucedía, pues en la primera pasada no alcancé a percatarme del todo.

Busqué estacionarme una cuadra más adelante y caminé rumbo al tumulto de gente entre Mosqueto y Miraflores. Ya en la numeración miré en la parte superior y leí un cartel que decía New Horizon y en el centro rezaba la frase Comida Hindú, más una pizarra donde se podía ver las opciones para comer: las populares Samosa, empanaditas fritas rellenas con papas, arvejas y condimentos (5 unidades) ($3.500), Chicken Tikka, (trozos de pollo marinados en yogurt y condimentos ($4.000) o Fish Koliwada (filetitos de pescado frito, cubiertos en harina de garbanzo, maicena y condimentos ($4.500).

Mientras que en los platos de fondo pude ver que tienen el clásico Chicken Curry ($6.500), Chicken Masala ($7.000), Fish Coconut Curry ($7.200), Prawns Coconut Curry ($7.500), Butter Chicken ($7.500) o el Prawns Masala ($7.500), todos acompañados de una ración de arroz blanco y con la posibilidad de pedir el nivel de picante que el consumidor quiera, bajo, intermedio o alto.

Me sumé en el último puesto de la fila de personas y comencé a avanzar lentamente. Delante de mío, una pareja discutía sobre si pedir para llevar o para consumir en el pequeño espacio que tiene el local al interior, que, a vuelo de pájaro, cuenta con una capacidad para unos 15 comensales bien ajustados.

Transcurridos unos 10 minutos, llegó mi turno e ingresé. Tomé asiento y en breve se acercó un muchacho joven con rasgos del sudeste asiático. Buenas tardes, me dijo. ¿Va a querer la colación o pedir a la carta? “Hola, a la carta”, retruqué mientras veía que la fila en el exterior seguía tal cuál como cuando había ingresado.

“Voy a querer las empanaditas Samosa, el Butter Chiken con nivel de picante intermedio, un Garlic Tawa Paratha (Pan con ajo y mantequilla) y una bebida light”, por favor. El teje y maneje del local a la hora de almuerzo es incesante en cuanto a pedidos para llevar, a ratos un poco caótico, tal como las propias calles de Nueva Delhi, consideradas por muchos, una de las más peligrosas del mundo, debido a la anarquía vial entre motos, bicicletas, vehículos y hasta animales.

En la entrada del negocio hay dos personas, una atiende al público y la otra se encarga de cobrar, parece algo ensayado y que manejan al dedillo. En el interior, como mencioné al principio, hay cinco mesas, juntitas todas, montadas con lo justo, alcuza, servicio y un servilletero. No hay grandes comodidades, ni tampoco digamos que hay esfuerzo por agradar al comensal con adornos típicos del país asiático. Acá se viene a comer y a sentir los sabores y aromas de la India a buenos precios.

El tiempo de espera para mi orden fue breve, no más de 8 minutos y el joven, de nombre Bayú y de origen indonesio, puso en la mesa las masas fritas, el Butter Chiken acompañado de una porción de arroz blanco y un trozo generoso del pan indio. La preparación venía tan caliente como el verano de este 2024. Las empanaditas crujientes y sabrosas. Acerqué mi nariz al plato de metal y recibí absolutamente todos los aromas de la India, siendo el curry quizá el más predominante, aunque el comino, garam masala y cúrcuma también dijeron presente. Tomé la cuchara y agarré un trozo de pollo rebosado en la salsa y lo probé sabiendo que el picante se sentiría en toda mi boca.

Realmente el primer bocado fue una explosión de sabores. Todos los condimentos en conjunto con el pollo y la salsa, más el arroz y el pan indio, se fundieron con tal afán, que miré a uno de los empleados del restaurante y le hice una seña de aprobación que entendió esbozando una sonrisa.

Para quienes nunca han probado este tipo de comida, deben saber que la gastronomía india puede resultar un tanto difícil de entender, pues la gran cantidad de especias que existen y combinarlas de manera perfecta, podría ser un trabajo nada sencillo. Conseguir una buena preparación requiere equilibrar cada uno de los condimentos para así sentir cada uno de ellos.

La cocina india se caracteriza además por sus colores, consta de al menos 5 sabores básicos, como son el picante, dulce, salado, ácido, amargo y astringente. Hay que tener en cuenta que algunas elaboraciones son bastante picantes y, la mayoría, con muchos condimentos y especias, que aportan la sazón tan característica de su cultura.

En el New Horizon podrás vivir sin lugar a dudas un viaje al país con la mayor población del mundo, 1.300 millones de habitantes. Descubrirás sabores, texturas, recibirás aromas quizá poco comunes, pero te sentirás a gusto y garantizo que quedarás encantado con las preparaciones que ofrecen.

Si leíste toda esta crónica, sabrás que, para descubrir los sabores típicos de la gastronomía india, deberás acercarte a New Horizon antes de las 13:00 horas, pues el espacio es pequeño y el tiempo de espera puede ser más prolongado de lo que imaginas.

Pido mi cuenta, pago el total incluyendo el 10% de propina ($16.500) y me levanto satisfecho. Camino hacia la salida pidiendo permiso entre las mesas y me despido de Bayú, el joven de Indonesia que hizo agradable esta nueva experiencia. La hilera de gente se mantiene en el exterior, deben ser las 14:50 horas y los pedidos para llevar no cesan en esta picada de comida india que, sin duda, recomiendo visitar.

Lunes a viernes: 12:45 – 16:00 y 16:30 – 20:30 horas

Sábado: 12:45 – 16:00 horas

Domingo y Feriado: Cerrado

Evaluación: Muy bueno.

