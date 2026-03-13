Adiós, «Doctor Google»: la nueva generación de pacientes llega al médico con respuestas de ChatGPT

La tradicional escena del paciente que interrumpe la consulta médica con un teléfono en la mano y la frase «Doctor, busqué en Google…» está quedando obsoleta. Una investigación reciente realizada en el sur de Chile revela el nacimiento de un nuevo perfil de paciente digital: aquel que, antes de cruzar la puerta del consultorio, ya ha mantenido una conversación completa con un chatbot de inteligencia artificial.

El estudio, titulado “Exposición algorítmica y su asociación con la no adherencia terapéutica y la fragmentación de la atención en pacientes de atención primaria: un estudio transversal”, analizó 302 casos clínicos en la Región de Los Ríos para comprender cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo el vínculo entre el profesional de la salud y el paciente.

Liderada por el Dr. Miguel Ángel Carrasco García, de la Clínica Alemana de Valdivia, la investigación contó con un equipo multidisciplinario de expertos de la Universitat Internacional de Catalunya, la Universidad Austral de Chile y la Universidad Humboldt de Berlín. El objetivo era claro: comparar el comportamiento de quienes usan Google, redes sociales y quienes ya interactúan con herramientas de IA como ChatGPT para resolver dudas sobre su salud.

Los resultados dibujan un nuevo mapa del paciente contemporáneo. El usuario de inteligencia artificial para temas de salud es, en promedio, más joven (rondando los 40 años) y, sobre todo, posee un nivel educativo significativamente más alto, con una mayor presencia de estudios universitarios y de postgrado. Esto sugiere que no se trata de una simple búsqueda superficial, sino de una búsqueda de comprensión profunda sobre diagnósticos y tratamientos.

Otro dato que rompe moldes es el género. Si bien las mujeres siguen siendo las principales usuarias de buscadores tradicionales para informarse sobre salud, los hombres emergen como un grupo predominante entre los que consultan a la inteligencia artificial. Este cambio de paradigma no es solo demográfico, sino que tiene consecuencias directas en la práctica clínica.

El hallazgo más relevante para los profesionales de la salud es la correlación entre el uso de IA y la adherencia terapéutica. Los pacientes que «consultan» a ChatGPT o herramientas similares tienden a seguir las indicaciones médicas con menor frecuencia que aquellos que se limitan a Google. Este grupo muestra una mayor propensión a no regresar a controles, buscar segundas opiniones o, directamente, abandonar el tratamiento prescrito.

¿Por qué ocurre esto? Los investigadores apuntan a la naturaleza de la interacción. A diferencia de Google, que ofrece una lista de enlaces, la IA generativa proporciona respuestas conversacionales y argumentadas, lo que puede otorgar al paciente una falsa sensación de dominio y comprensión absoluta de su dolencia.

«La inteligencia artificial no reemplaza al médico, pero sí modifica profundamente el punto de partida de la consulta», explica el Dr. Carrasco García. «Hoy, los pacientes no solo traen datos, sino explicaciones construidas por algoritmos y la convicción de que ya entienden su enfermedad. Esto puede enriquecer el diálogo, pero también sembrar dudas más profundas sobre el criterio profesional».

El estudio también profundiza en fenómenos como el «loop patológico de información», un ciclo de búsqueda constante que, en sus formas más extremas, lleva a algunos pacientes a reemplazar el criterio médico por lo que encuentran en redes sociales. En este espectro, la IA se sitúa en un punto intermedio: una fuente de información sofisticada que, sin embargo, puede fomentar el autodiagnóstico y la fragmentación de la atención médica.

Para los autores Miguel Ángel Carrasco García, Ana María Castillo Hinojosa, Rodrigo Browne, Friedrich Wolf, Carola Neira Mellado, Bárbara Klett y Daniel Segura, estos resultados no son una alarma, sino una llamada de atención sobre la evolución de la medicina digital. La inteligencia artificial no viene a sustituir al médico, pero está reescribiendo las reglas de la relación clínica.

«Estamos ante una nueva etapa. Antes los pacientes llegaban con fotocopias de información; luego con enlaces de Google; ahora llegan con interpretaciones elaboradas por IA», concluye Carrasco. «El desafío para la medicina del futuro será integrar esta nueva realidad, transformando la consulta en un diálogo entre la experiencia clínica y la información digital, sin que se erosione el pilar fundamental de la confianza».